H METLEN επεκτείνεται στην παραγωγή στρατιωτικών οχημάτων – Νέο στρατηγικό deal με τη Leonardo
H METLEN επεκτείνεται στην παραγωγή στρατιωτικών οχημάτων – Νέο στρατηγικό deal με τη Leonardo
Η M Technologies διευρύνει τη βιομηχανική δραστηριότητά της στο Defence Hub του Βόλου υπογράφοντας συμφωνία με την IDV, εταιρεία του ομίλου Leonardo, για την κατασκευή και τη συναρμολόγηση εξειδικευμένων στρατιωτικών οχημάτων στην Ελλάδα
Σε διεύρυνση της βιομηχανικής δραστηριότητάς της προχωρά η METLEN, μέσω της M Technologies, με την υπογραφή συμφωνίας με την IDV, εταιρεία του ομίλου Leonardo, για την κατασκευή και τη συναρμολόγηση εξειδικευμένων στρατιωτικών οχημάτων στην Ελλάδα.
Πρόκειται για την πρώτη συμφωνία μεταξύ των δύο εταιρειών σε μια σειρά άλλων που θα ακολουθήσουν για συμπαραγωγή στην Ελλάδα και στην Κύπρο, η οποία καταδεικνύει την στρατηγική βιομηχανική συνεργασία των δύο εταιρειών, με επίκεντρο την εγχώρια κατασκευή, συναρμολόγηση και συντήρηση στρατιωτικών οχημάτων.
Η συνεργασία συνδέεται με ένα προηγμένο σύστημα πολλαπλής εκτόξευσης πυραύλων, το οποίο έχει επιλεγεί για το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του πυροβολικού των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Αξιοποιεί δε τις προηγμένες παραγωγικές δυνατότητες και τη μακρόχρονη εμπειρία της M Technologies σε σύνθετα αμυντικά προγράμματα.
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Πρόκειται για την πρώτη συμφωνία μεταξύ των δύο εταιρειών σε μια σειρά άλλων που θα ακολουθήσουν για συμπαραγωγή στην Ελλάδα και στην Κύπρο, η οποία καταδεικνύει την στρατηγική βιομηχανική συνεργασία των δύο εταιρειών, με επίκεντρο την εγχώρια κατασκευή, συναρμολόγηση και συντήρηση στρατιωτικών οχημάτων.
Η συνεργασία συνδέεται με ένα προηγμένο σύστημα πολλαπλής εκτόξευσης πυραύλων, το οποίο έχει επιλεγεί για το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του πυροβολικού των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Αξιοποιεί δε τις προηγμένες παραγωγικές δυνατότητες και τη μακρόχρονη εμπειρία της M Technologies σε σύνθετα αμυντικά προγράμματα.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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