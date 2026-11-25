H METLEN επεκτείνεται στην παραγωγή στρατιωτικών οχημάτων – Νέο στρατηγικό deal με τη Leonardo

Η M Technologies διευρύνει τη βιομηχανική δραστηριότητά της στο Defence Hub του Βόλου υπογράφοντας συμφωνία με την IDV, εταιρεία του ομίλου Leonardo, για την κατασκευή και τη συναρμολόγηση εξειδικευμένων στρατιωτικών οχημάτων στην Ελλάδα