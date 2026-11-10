Ο πρώην σύζυγος της Χάλι Μπέρι ζητά από την ηθοποιό να καταβάλλει περισσότερα χρήματα για τη διατροφή του γιου τους
Ο πρώην σύζυγος της Χάλι Μπέρι ζητά από την ηθοποιό να καταβάλλει περισσότερα χρήματα για τη διατροφή του γιου τους
Μετά τις καταγγελίες περί κακοποίησης, ο Ολιβιέ Μαρτίνεζ κατέθεσε αίτημα στο δικαστήριο για τροποποίηση της ισχύουσας συμφωνίας, η οποία είχε οριστεί όταν ολοκληρώθηκε το διαζύγιό τους τον Αύγουστο του 2023
Περισσότερα χρήματα ζητά από τη Χάλι Μπέρι ο πρώην σύζυγός της για τη διατροφή του 13χρονου γιου τους, Μασέο, λίγες εβδομάδες μετά τις καταγγελίες ότι κακοποίησε σωματικά το παιδί τους.
Τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το Page Six, ο Ολιβιέ Μαρτίνεζ κατέθεσε αίτημα στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες για «τροποποίηση» της ισχύουσας συμφωνίας, η οποία είχε οριστεί όταν ολοκληρώθηκε το διαζύγιο του πρώην ζευγαριού, τον Αύγουστο του 2023, και «αντανακλά την 50-50 επιμέλεια του ανήλικου παιδιού από τους δύο γονείς».
Όπως υποστηρίζει ο 60χρονος ηθοποιός, η Μπέρι είχε συμφωνήσει να καταβάλλει 8.000 δολάρια τον μήνα ως διατροφή, καθώς και «4,3% από οποιοδήποτε εισόδημα λαμβάνει πάνω από 2.000.000 δολάρια, ως πρόσθετη διατροφή για τον Μασέο». Παρόλα αυτά, αναφέρει ότι εξαιτίας των προσωρινών περιοριστικών μέτρων εναντίον της ηθοποιού, τα οποία τέθηκαν σε εφαρμογή την 1η Οκτωβρίου, όταν ο ίδιος υπέβαλε την καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία, ο χρόνος που εκείνη περνά με τον γιο τους μειώθηκε περίπου στο 18%.
Ως αποτέλεσμα «δεν μπορεί σε αυτό το στάδιο να προσδιορίσει το ποσό της διατροφής βάσει των προβλεπόμενων κατευθυντήριων γραμμών, καθώς η διαδικασία συλλογής στοιχείων βρίσκεται σε εξέλιξη και (η Μπέρι) δεν έχει καταθέσει στο δικαστήριο πρόσφατη δήλωση σχετικά με τα εισοδήματα και τα έξοδά της», δήλωσε η πλευρά του Μαρτίνεζ.
Στο αίτημά του, ο Μαρτίνεζ υποστήριξε ακόμη ότι «τα παιδιά δικαιούνται το ίδιο επίπεδο διαβίωσης που μπορούν να εξασφαλίσουν τα εισοδήματα των γονέων τους» και ότι «οι ανάγκες ενός παιδιού εξαιρετικά πλούσιων γονέων θα ξεπερνούν τα απολύτως απαραίτητα για τη ζωή». Πρόσθεσε ότι «αποτελεί κατάχρηση διακριτικής ευχέρειας να στερείται από ένα παιδί το δικαίωμά του να συμμετέχει στον ασυνήθιστο πλούτο του ενός γονέα».
Ο 60χρονος ισχυρίστηκε, τέλος, ότι τα μέσα μηνιαία έξοδά του ανέρχονται σε περίπου 18.000 δολάρια, ενώ φέρεται να λαμβάνει λιγότερα από 800 δολάρια τον μήνα από δικαιώματα.
Ο Μαρτίνεζ είχε προηγουμένως κατηγορήσει τη Χάλι Μπέρι, επίσης 60 ετών, για σωματική κακοποίηση του Μασέο. Μεταξύ άλλων, είχε ισχυριστεί ότι η ηθοποιός τον έπιασε από τον λαιμό κατά τη διάρκεια ενός καβγά τον Σεπτέμβριο, στο πλαίσιο αιτήματος για περιοριστικά μέτρα, με το οποίο ζητούσε να του ανατεθεί αποκλειστικά η φυσική και νομική επιμέλεια του γιου τους.
Η Μπέρι αρνήθηκε κατηγορηματικά τις καταγγελίες και μετά από εννέα ημέρες, ο δικαστής ήρε τους προσωρινούς περιορισμούς που είχαν επιβληθεί στην ηθοποιό και απέρριψε το αίτημα του Μαρτίνεζ για περιοριστικά μέτρα λόγω ενδοοικογενειακής βίας.
Κατά την ίδια ακροαματική διαδικασία, στις 29 Οκτωβρίου, ο δικαστής αποφάσισε ωστόσο να διατηρηθεί προσωρινά η τροποποιημένη ρύθμιση για την επιμέλεια, με τον Μαρτίνεζ να έχει την κύρια φυσική επιμέλεια και τους δύο γονείς να συνεχίζουν να μοιράζονται τη νομική επιμέλεια του γιου τους.
Η συγκεκριμένη ρύθμιση για την επιμέλεια αναμένεται να συζητηθεί σε νέα δικαστική ακρόαση τον επόμενο μήνα.
Τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το Page Six, ο Ολιβιέ Μαρτίνεζ κατέθεσε αίτημα στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες για «τροποποίηση» της ισχύουσας συμφωνίας, η οποία είχε οριστεί όταν ολοκληρώθηκε το διαζύγιο του πρώην ζευγαριού, τον Αύγουστο του 2023, και «αντανακλά την 50-50 επιμέλεια του ανήλικου παιδιού από τους δύο γονείς».
Halle Berry’s ex Olivier Martinez demands more child support after dragging actress to court over abuse claims https://t.co/KU7GZWUmdw pic.twitter.com/LZG51Q9MCy— Page Six (@PageSix) November 10, 2026
Όπως υποστηρίζει ο 60χρονος ηθοποιός, η Μπέρι είχε συμφωνήσει να καταβάλλει 8.000 δολάρια τον μήνα ως διατροφή, καθώς και «4,3% από οποιοδήποτε εισόδημα λαμβάνει πάνω από 2.000.000 δολάρια, ως πρόσθετη διατροφή για τον Μασέο». Παρόλα αυτά, αναφέρει ότι εξαιτίας των προσωρινών περιοριστικών μέτρων εναντίον της ηθοποιού, τα οποία τέθηκαν σε εφαρμογή την 1η Οκτωβρίου, όταν ο ίδιος υπέβαλε την καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία, ο χρόνος που εκείνη περνά με τον γιο τους μειώθηκε περίπου στο 18%.
Ως αποτέλεσμα «δεν μπορεί σε αυτό το στάδιο να προσδιορίσει το ποσό της διατροφής βάσει των προβλεπόμενων κατευθυντήριων γραμμών, καθώς η διαδικασία συλλογής στοιχείων βρίσκεται σε εξέλιξη και (η Μπέρι) δεν έχει καταθέσει στο δικαστήριο πρόσφατη δήλωση σχετικά με τα εισοδήματα και τα έξοδά της», δήλωσε η πλευρά του Μαρτίνεζ.
Στο αίτημά του, ο Μαρτίνεζ υποστήριξε ακόμη ότι «τα παιδιά δικαιούνται το ίδιο επίπεδο διαβίωσης που μπορούν να εξασφαλίσουν τα εισοδήματα των γονέων τους» και ότι «οι ανάγκες ενός παιδιού εξαιρετικά πλούσιων γονέων θα ξεπερνούν τα απολύτως απαραίτητα για τη ζωή». Πρόσθεσε ότι «αποτελεί κατάχρηση διακριτικής ευχέρειας να στερείται από ένα παιδί το δικαίωμά του να συμμετέχει στον ασυνήθιστο πλούτο του ενός γονέα».
Ο 60χρονος ισχυρίστηκε, τέλος, ότι τα μέσα μηνιαία έξοδά του ανέρχονται σε περίπου 18.000 δολάρια, ενώ φέρεται να λαμβάνει λιγότερα από 800 δολάρια τον μήνα από δικαιώματα.
Ο Μαρτίνεζ είχε προηγουμένως κατηγορήσει τη Χάλι Μπέρι, επίσης 60 ετών, για σωματική κακοποίηση του Μασέο. Μεταξύ άλλων, είχε ισχυριστεί ότι η ηθοποιός τον έπιασε από τον λαιμό κατά τη διάρκεια ενός καβγά τον Σεπτέμβριο, στο πλαίσιο αιτήματος για περιοριστικά μέτρα, με το οποίο ζητούσε να του ανατεθεί αποκλειστικά η φυσική και νομική επιμέλεια του γιου τους.
Η Μπέρι αρνήθηκε κατηγορηματικά τις καταγγελίες και μετά από εννέα ημέρες, ο δικαστής ήρε τους προσωρινούς περιορισμούς που είχαν επιβληθεί στην ηθοποιό και απέρριψε το αίτημα του Μαρτίνεζ για περιοριστικά μέτρα λόγω ενδοοικογενειακής βίας.
Κατά την ίδια ακροαματική διαδικασία, στις 29 Οκτωβρίου, ο δικαστής αποφάσισε ωστόσο να διατηρηθεί προσωρινά η τροποποιημένη ρύθμιση για την επιμέλεια, με τον Μαρτίνεζ να έχει την κύρια φυσική επιμέλεια και τους δύο γονείς να συνεχίζουν να μοιράζονται τη νομική επιμέλεια του γιου τους.
Η συγκεκριμένη ρύθμιση για την επιμέλεια αναμένεται να συζητηθεί σε νέα δικαστική ακρόαση τον επόμενο μήνα.
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