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«Κρυώνει» ο καιρός σήμερα, έρχεται ισχυρή κακοκαιρία με βροχές, χιόνια και θυελλώδεις βοριάδες το Σαββατοκύριακο
«Κρυώνει» ο καιρός σήμερα, έρχεται ισχυρή κακοκαιρία με βροχές, χιόνια και θυελλώδεις βοριάδες το Σαββατοκύριακο
Στους 15 βαθμούς σήμερα η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική – Αλλαγή του καιρού από αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα – Νέα αισθητή πτώση της θερμοκρασίας το Σαββατοκύριακο - Αναλυτικά η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema.gr
Η θερμοκρασία πέφτει κι άλλο σήμερα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr Γιώργο Τσατραφύλλια. Από αύριο οι νοτιάδες θα ενισχυθούν και το θερμόμετρο θα ανέβει, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στη δυτική Ελλάδα. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται νέα αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, με καταιγίδες, χιόνια και θυελλώδεις βοριάδες.
Πιο αναλυτικά:
Σήμερα, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, η μέρα θα ξεκινήσει με ομίχλες ενώ στη συνέχεια θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές.
Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 18 με 19 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 19 με 20 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Τη νύχτα το κρύο θα είναι πιο έντονο, με συνθήκες παγετού στα βόρεια και στα ορεινά.
Στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιοανατολικοί άνεμοι έως 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο οι βοριάδες θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ.
Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 15 βαθμούς και οι βοριάδες θα φτάσουν τα 4 μποφόρ.
Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 12 βαθμούς. Στον Θερμαϊκό θα πνέουν μέτριοι άνεμοι.
Την Πέμπτη και την Παρασκευή, βαρομετρικό χαμηλό από τον κόλπο του Λέοντα θα φέρει ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα. Οι νοτιάδες θα ενισχυθούν και η θερμοκρασία θα ανέβει.
Το Σαββατοκύριακο το ίδιο χαμηλό θα κινηθεί ανατολικότερα, προκαλώντας ισχυρή κακοκαιρία στη χώρα, με βροχές, καταιγίδες, χιόνια και θυελλώδεις βοριάδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση.
Πιο αναλυτικά:
Σήμερα, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, η μέρα θα ξεκινήσει με ομίχλες ενώ στη συνέχεια θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές.
Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 18 με 19 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 19 με 20 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Τη νύχτα το κρύο θα είναι πιο έντονο, με συνθήκες παγετού στα βόρεια και στα ορεινά.
Στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιοανατολικοί άνεμοι έως 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο οι βοριάδες θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ.
Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 15 βαθμούς και οι βοριάδες θα φτάσουν τα 4 μποφόρ.
Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 12 βαθμούς. Στον Θερμαϊκό θα πνέουν μέτριοι άνεμοι.
Την Πέμπτη και την Παρασκευή, βαρομετρικό χαμηλό από τον κόλπο του Λέοντα θα φέρει ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα. Οι νοτιάδες θα ενισχυθούν και η θερμοκρασία θα ανέβει.
Το Σαββατοκύριακο το ίδιο χαμηλό θα κινηθεί ανατολικότερα, προκαλώντας ισχυρή κακοκαιρία στη χώρα, με βροχές, καταιγίδες, χιόνια και θυελλώδεις βοριάδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση.
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