Αλεξάνδρας Νίκα: Οι τρυφερές φωτογραφίες με τον γιο της για τα γενέθλιά του: Ο μικρός μας ροκ σταρ έγινε δύο
Αλεξάνδρας Νίκα: Οι τρυφερές φωτογραφίες με τον γιο της για τα γενέθλιά του: Ο μικρός μας ροκ σταρ έγινε δύο
Η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού έκανε μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την ξεχωριστή μέρα
Τρυφερές φωτογραφίες με τον γιο της δημοσίευσε η Αλεξάνδρα Νίκα στα social media, με αφορμή τα γενέθλιά του. Ο γιος του Κωνσταντίνου Αργυρού και της συζύγου του έγινε δύο ετών και εκείνη έκανε μια ανάρτηση για την ξεχωριστή μέρα.
Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ανέβασε δύο στιγμιότυπα στα οποία οι δυο τους είναι ξαπλωμένοι σε μια μεγάλη λευκή φουσκωτή πισίνα γεμάτη πολύχρωμες μπάλες. Η Αλεξάνδρα Νίκα αγκαλιάζει το παιδί της και το κοιτάζει χαμογελώντας, ενώ εκείνο στρέφεται προς το πρόσωπό της. «Ο μικρός μας ροκ σταρ έγινε δύο», σχολίασε στη συνοδευτική λεζάντα της δημοσίευσής της.
Δείτε την ανάρτησή της
Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ανέβασε δύο στιγμιότυπα στα οποία οι δυο τους είναι ξαπλωμένοι σε μια μεγάλη λευκή φουσκωτή πισίνα γεμάτη πολύχρωμες μπάλες. Η Αλεξάνδρα Νίκα αγκαλιάζει το παιδί της και το κοιτάζει χαμογελώντας, ενώ εκείνο στρέφεται προς το πρόσωπό της. «Ο μικρός μας ροκ σταρ έγινε δύο», σχολίασε στη συνοδευτική λεζάντα της δημοσίευσής της.
Δείτε την ανάρτησή της
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