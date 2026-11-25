Οι νέες απειλές Τραμπ για δασμούς και οι αμφιβολίες για την απόδοση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη πυροδοτούν μαζικές ρευστοποιήσεις – Βαριές απώλειες για Samsung, SK Hynix και TSMC, ενώ οι επενδυτές στρέφονται στα αμερικανικά ομόλογα