Ασιατικές αγορές: Ισχυρό sell-off στην τεχνολογία – Βουτιά 7,4% στην Ταϊβάν και 6% στη Νότια Κορέα
Ασιατικές αγορές: Ισχυρό sell-off στην τεχνολογία – Βουτιά 7,4% στην Ταϊβάν και 6% στη Νότια Κορέα
Οι νέες απειλές Τραμπ για δασμούς και οι αμφιβολίες για την απόδοση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη πυροδοτούν μαζικές ρευστοποιήσεις – Βαριές απώλειες για Samsung, SK Hynix και TSMC, ενώ οι επενδυτές στρέφονται στα αμερικανικά ομόλογα
Ισχυρές πιέσεις δέχονται την Τετάρτη οι περισσότερες ασιατικές χρηματιστηριακές αγορές, καθώς το νέο κύμα πωλήσεων στις τεχνολογικές μετοχές εξανεμίζει μεγάλο μέρος της ανάκαμψης που είχε προκαλέσει στην προηγούμενη συνεδρίαση η αισιοδοξία γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.
Οι νέες απειλές της Ουάσινγκτον για επιβολή πρόσθετων δασμών, σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες αμφιβολίες για την απόδοση των τεράστιων επενδύσεων στο AI, περιορίζουν τη διάθεση ανάληψης ρίσκου και στρέφουν τους επενδυτές σε ασφαλέστερες τοποθετήσεις, όπως τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, οι τιμές των οποίων ενισχύονται.
Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρίσκονται τα χρηματιστήρια με τη μεγαλύτερη έκθεση στη βιομηχανία ημιαγωγών. Ο δείκτης Weighted της Ταϊβάν υποχωρεί κατά 7,4% και ο Kospi της Νότιας Κορέας κατά 6%, καθώς οι μετοχές των μεγάλων κατασκευαστών μικροτσίπ καταγράφουν ιδιαίτερα βαριές απώλειες.
Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 χάνει 3,3% και ο ευρύτερος Topix 1%, ενώ στην ηπειρωτική Κίνα ο CSI 300 υποχωρεί κατά 0,88% και ο Shanghai Composite κατά 0,98%. Στην Αυστραλία ο S&P/ASX 200 σημειώνει πτώση 0,4% και στη Σιγκαπούρη ο Straits Times 0,2%. Αντίθετα, ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ ενισχύεται κατά 0,6%, όπως και ο NZX 50 της Νέας Ζηλανδίας, που κερδίζει 0,7%. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του ινδικού Nifty 50, μέσω της πλατφόρμας Gift Nifty, υποχωρούν κατά 0,2%.
Συνολικά, ο δείκτης MSCI Ασίας-Ειρηνικού καταγράφει απώλειες 2,7%, ενώ ο παγκόσμιος MSCI All Country World υποχωρεί κατά 0,4%.
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Οι νέες απειλές της Ουάσινγκτον για επιβολή πρόσθετων δασμών, σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες αμφιβολίες για την απόδοση των τεράστιων επενδύσεων στο AI, περιορίζουν τη διάθεση ανάληψης ρίσκου και στρέφουν τους επενδυτές σε ασφαλέστερες τοποθετήσεις, όπως τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, οι τιμές των οποίων ενισχύονται.
Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρίσκονται τα χρηματιστήρια με τη μεγαλύτερη έκθεση στη βιομηχανία ημιαγωγών. Ο δείκτης Weighted της Ταϊβάν υποχωρεί κατά 7,4% και ο Kospi της Νότιας Κορέας κατά 6%, καθώς οι μετοχές των μεγάλων κατασκευαστών μικροτσίπ καταγράφουν ιδιαίτερα βαριές απώλειες.
Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 χάνει 3,3% και ο ευρύτερος Topix 1%, ενώ στην ηπειρωτική Κίνα ο CSI 300 υποχωρεί κατά 0,88% και ο Shanghai Composite κατά 0,98%. Στην Αυστραλία ο S&P/ASX 200 σημειώνει πτώση 0,4% και στη Σιγκαπούρη ο Straits Times 0,2%. Αντίθετα, ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ ενισχύεται κατά 0,6%, όπως και ο NZX 50 της Νέας Ζηλανδίας, που κερδίζει 0,7%. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του ινδικού Nifty 50, μέσω της πλατφόρμας Gift Nifty, υποχωρούν κατά 0,2%.
Συνολικά, ο δείκτης MSCI Ασίας-Ειρηνικού καταγράφει απώλειες 2,7%, ενώ ο παγκόσμιος MSCI All Country World υποχωρεί κατά 0,4%.
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