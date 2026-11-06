Ο μάνατζερ της Ντόλι Πάρτον απέσυρε τις καταγγελίες για απειλές και εκφοβισμό κατά του ανιψιού της

Ο Ντάνι Νόζελ λίγο μετά τον θάνατο της τραγουδίστριας κατηγόρησε τον Μπράιαν Σίβερ ότι προσπαθούσε να αποσπάσει χρήματα από την περιουσία της - Παραμένει άγνωστος ο λόγος που υποχώρησε