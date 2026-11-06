Ο μάνατζερ της Ντόλι Πάρτον απέσυρε τις καταγγελίες για απειλές και εκφοβισμό κατά του ανιψιού της
Ο μάνατζερ της Ντόλι Πάρτον απέσυρε τις καταγγελίες για απειλές και εκφοβισμό κατά του ανιψιού της
Ο Ντάνι Νόζελ λίγο μετά τον θάνατο της τραγουδίστριας κατηγόρησε τον Μπράιαν Σίβερ ότι προσπαθούσε να αποσπάσει χρήματα από την περιουσία της - Παραμένει άγνωστος ο λόγος που υποχώρησε
Την αγωγή που είχε καταθέσει κατά του ανιψιού της Ντόλι Πάρτον, Μπράιαν Σίβερ, απέσυρε ο επί χρόνια μάνατζέρ της, Ντάνι Νοζέλ, σε μια εξέλιξη που φαίνεται να οδηγεί προς την ολοκλήρωση της δικαστικής τους διαμάχης.
Ο Νοζέλ κατέθεσε την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου αίτημα εθελοντικής απόρριψης της αγωγής, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το Rolling Stone. Στην αγωγή, είχε κατηγορήσει τον 49χρονο Σίβερ ότι προσπαθούσε να αποσπάσει χρήματα από την περιουσία της μέσω απειλών και εκφοβισμού.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η νομική ομάδα του Νοζέλ ζήτησε από τον δικαστή να απορρίψει την αγωγή, διατηρώντας ωστόσο το δικαίωμα να την επαναφέρει στο μέλλον.
Σε δήλωσή του στο TMZ, ο δικηγόρος του Σίβερ, Ντόμινικ Τζ. Λεονάρντο, ανέφερε ότι ο πελάτης του «νοιάζεται βαθιά για τη θεία του Ντόλι, τη μουσική της, την οικογένειά του και την απίστευτη κληρονομιά που άφησε πίσω της».
Όπως πρόσθεσε: «Ο Σίβερ έχει αφιερώσει την καριέρα του στην προστασία της θείας του όσο εκείνη ήταν εν ζωή και παραμένει αφοσιωμένος στην Ντόλι και σε ολόκληρη την οικογένειά του».
«Ο κ. Σίβερ είναι ευγνώμων που αφήνει πίσω του αυτή την παρεξήγηση, ώστε ολόκληρη η οικογένεια να μπορέσει να συνεχίσει να πενθεί ειρηνικά και να διασφαλίσει ότι το λαμπρό φως της κληρονομιάς της Ντόλι θα παραμείνει εντελώς ανέγγιχτο», συμπλήρωσε ο δικηγόρος του.
Η επόμενη ακροαματική διαδικασία για την υπόθεση είχε προγραμματιστεί για την Τρίτη 10 Νοεμβρίου.
Μέχρι στιγμής, κανένας από τους εκπροσώπους των δύο πλευρών δεν έχει διευκρινίσει τον λόγο για τον οποίο ο Νοζέλ απέσυρε την αγωγή, ενώ παραμένει άγνωστο αν έχει επιτευχθεί κάποιος συμβιβασμός μεταξύ τους.
Η δικαστική διαμάχη ανάμεσα στον Νοζέλ και τον ανιψιό της Ντόλι Πάρτον ξεκίνησε λίγο μετά τον θάνατο της τραγουδίστριας, στις 25 Αυγούστου, σε ηλικία 80 ετών, έπειτα από σύντομη μάχη με τον καρκίνο. Ο Νόζελ τότε κατηγόρησε τον Σίβερ πως ξεκίνησε μια «χυδαία, σκόπιμη και κλιμακούμενη εκστρατεία απειλών» με στόχο να αποσπάσει χρήματα από την περιουσία της τραγουδίστριας, υποστηρίζοντας πως είχε στη διάθεσή του μηνύματα που αποδεικνύουν τις απειλές του εναντίον των συνεργατών της Πάρτον στην επιχείρηση Dollywood.
Ο ανιψιός της Ντόλι Πάρτον είχε προηγουμένως ζητήσει από τον δικαστή να απορρίψει την αγωγή του Νοζέλ εναντίον του και είχε αρνηθεί τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι τα μηνύματα που χαρακτηρίστηκαν ως απειλητικά είχαν απομονωθεί από το ευρύτερο πλαίσιο μιας προσωπικής συζήτησης, τονίζοντας παράλληλα πως δεν επιθυμούσε ποτέ να βλάψει τη φήμη των συνεργατών και ότι δεν σκόπευε να προκαλέσει σωματική βλάβη σε κάποιον.
Ο Νοζέλ κατέθεσε την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου αίτημα εθελοντικής απόρριψης της αγωγής, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το Rolling Stone. Στην αγωγή, είχε κατηγορήσει τον 49χρονο Σίβερ ότι προσπαθούσε να αποσπάσει χρήματα από την περιουσία της μέσω απειλών και εκφοβισμού.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η νομική ομάδα του Νοζέλ ζήτησε από τον δικαστή να απορρίψει την αγωγή, διατηρώντας ωστόσο το δικαίωμα να την επαναφέρει στο μέλλον.
Dolly Parton's nephew scores legal win as her manager drops lawsuit against him https://t.co/JDhqWJ4ijb— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 6, 2026
Σε δήλωσή του στο TMZ, ο δικηγόρος του Σίβερ, Ντόμινικ Τζ. Λεονάρντο, ανέφερε ότι ο πελάτης του «νοιάζεται βαθιά για τη θεία του Ντόλι, τη μουσική της, την οικογένειά του και την απίστευτη κληρονομιά που άφησε πίσω της».
Όπως πρόσθεσε: «Ο Σίβερ έχει αφιερώσει την καριέρα του στην προστασία της θείας του όσο εκείνη ήταν εν ζωή και παραμένει αφοσιωμένος στην Ντόλι και σε ολόκληρη την οικογένειά του».
«Ο κ. Σίβερ είναι ευγνώμων που αφήνει πίσω του αυτή την παρεξήγηση, ώστε ολόκληρη η οικογένεια να μπορέσει να συνεχίσει να πενθεί ειρηνικά και να διασφαλίσει ότι το λαμπρό φως της κληρονομιάς της Ντόλι θα παραμείνει εντελώς ανέγγιχτο», συμπλήρωσε ο δικηγόρος του.
Η επόμενη ακροαματική διαδικασία για την υπόθεση είχε προγραμματιστεί για την Τρίτη 10 Νοεμβρίου.
Μέχρι στιγμής, κανένας από τους εκπροσώπους των δύο πλευρών δεν έχει διευκρινίσει τον λόγο για τον οποίο ο Νοζέλ απέσυρε την αγωγή, ενώ παραμένει άγνωστο αν έχει επιτευχθεί κάποιος συμβιβασμός μεταξύ τους.
Η δικαστική διαμάχη ανάμεσα στον Νοζέλ και τον ανιψιό της Ντόλι Πάρτον ξεκίνησε λίγο μετά τον θάνατο της τραγουδίστριας, στις 25 Αυγούστου, σε ηλικία 80 ετών, έπειτα από σύντομη μάχη με τον καρκίνο. Ο Νόζελ τότε κατηγόρησε τον Σίβερ πως ξεκίνησε μια «χυδαία, σκόπιμη και κλιμακούμενη εκστρατεία απειλών» με στόχο να αποσπάσει χρήματα από την περιουσία της τραγουδίστριας, υποστηρίζοντας πως είχε στη διάθεσή του μηνύματα που αποδεικνύουν τις απειλές του εναντίον των συνεργατών της Πάρτον στην επιχείρηση Dollywood.
Ο ανιψιός της Ντόλι Πάρτον είχε προηγουμένως ζητήσει από τον δικαστή να απορρίψει την αγωγή του Νοζέλ εναντίον του και είχε αρνηθεί τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι τα μηνύματα που χαρακτηρίστηκαν ως απειλητικά είχαν απομονωθεί από το ευρύτερο πλαίσιο μιας προσωπικής συζήτησης, τονίζοντας παράλληλα πως δεν επιθυμούσε ποτέ να βλάψει τη φήμη των συνεργατών και ότι δεν σκόπευε να προκαλέσει σωματική βλάβη σε κάποιον.
Όπως ανέφερε, η όλη κατάσταση είχε επηρεάσει την οικογένειά του και τον ίδιο σε επαγγελματικό επίπεδο.
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