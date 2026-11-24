Wall Street: Το ράλι ανακούφισης δεν άντεξε – Σφυροκόπημα στη Nvidia, κάτω από την τιμή εισαγωγής η Anthropic

Οι αμφιβολίες για την AI, οι δασμολογικές απειλές και η προοπτική αυξήσεων των επιτοκίων αναζωπύρωσαν τη νευρικότητα – Ισχυρές πιέσεις στις τεχνολογικές μετοχές και τα μικροτσίπ, σθεναρή αντίσταση και κέρδη για τον Dow Jones