Παραμένουμε ενωμένοι και προχωράμε μπροστά, είπε η αδερφή της Ντόλι Πάρτον για τα δημοσιεύματα περί δικαστικής διαμάχης με τον ανιψιό της
Παραμένουμε ενωμένοι και προχωράμε μπροστά, είπε η αδερφή της Ντόλι Πάρτον για τα δημοσιεύματα περί δικαστικής διαμάχης με τον ανιψιό της
Ο μάνατζερ της τραγουδίστριας έχει ζητήσει περιοριστικά μέτρα για τον Μπράιαν Σίβερ, ο οποίος κατηγορείται για απειλές, εκβιασμό και εκφοβισμό με σκοπό να αποσπάσει χρήματα την περιουσία της 80χρονης
Ενωμένοι δήλωσε η αδερφή της Ντόλι Πάρτον πως παραμένουν στην οικογένειά τους μετά τα δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν περί δικαστικής διαμάχης με τον ανιψιό της, τονίζοντας πως όλοι προχωρούν μπροστά.
Η Στέλλα Πάρτον μέσα από stories στο Instagram, την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου θέλησε αρχικά να ενημερώσει για το μνημόσυνο που θα πραγματοποιηθεί έναν μήνα μετά τον θάνατο της τραγουδίστριας και ευχαριστήσει τον κόσμο για το ενδιαφέρον και τη στήριξη που δείχνει μετά την απώλεια της ίδιας, αλλά και του αδερφού της σε σύντομονο χρονικό διάστημα, τονίζοντας πως αντιμετωπίζουν το πένθος όπως όλοι.
«Σας ευχαριστώ όλους όσοι αναγνωρίσατε τις προσπάθειές της και τις ειλικρινείς προθέσεις της. Ήταν παρηγοριά να βιώνουμε αυτή την τόσο μεγάλη έκφραση αγάπης προς το πρόσωπό της, καθώς θρηνούμε για τον θάνατό της. Παράλληλα, θρηνούμε και για την απώλεια του αδελφού μας, Ντένβερ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή λιγότερο από έναν μήνα πριν από εκείνη. Όλες οι οικογένειες αντιμετωπίζουν τις ίδιες δυσκολίες, καθώς όλοι ζούμε σε αυτόν τον κόσμο και βιώνουμε την ανθρώπινη εμπειρία», έγραψε μεταξύ άλλων.
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Στη συνέχεια, επιθυμώντας να δώσει ένα τέλος σε ό,τι αφορά στη δικαστική διαμάχη σχετικά με την περιουσία της Ντόλι Πάρτον, η αδερφή της σημείωσε: «Παραμένουμε ενωμένοι και προχωράμε μπροστά, γιατί τα παιδιά και τα εγγόνια μας μάς κοιτούν για δύναμη και καθοδήγηση σε αυτή τη δύσκολη περίοδο απώλειας και σύγχυσης, την οποία βιώνουν και εκείνα. Ανεξάρτητα από όσα μπορεί να έχετε δει σε διάφορα ειδησεογραφικά μέσα, όλοι κάνουμε ό,τι θα κάνατε κι εσείς υπό τις ίδιες συνθήκες. Ζούμε τη ζωή μας μέρα με τη μέρα και είμαστε ευγνώμονες για κάθε ευλογία. Αύριο θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση προς τιμήν της αδελφής μου και σας ευχαριστώ ξανά για τη στήριξή σας προς εκείνη και για τις καλές σας σκέψεις. Ο Θεός να σας ευλογεί όλους και να έχετε μια υπέροχη μέρα».
Ο ανιψιός της Ντόλι Πάρτον, Μπράιαν Σίβερ, όπως έγινε γνωστό μέσω αιτήματος για έκδοση περιοριστικών μέτρων που κατατέθηκε σε δικαστήριο του Νάσβιλ, δέχτηκε καταγγελίες από τον μάνατζερ της τραγουδίστριας, για απειλές, εκβιασμό και εκφοβισμό με σκοπό να αποσπάσει χρήματα από την περιουσία της Ντόλι Πάρτον, με μηνύματά του προς τους συνεργάτες της ερμηνεύτριας στην επιχείρηση Dollywood να περιλαμβάνονται στα έγγραφα που έχουν κατατεθεί, ως αποδεικτικά στοιχεία.
Την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου και η δεύτερη αδερφή της Ντόλι Πάρτον, Φρίντα Πάρτον, πήρε θέση για τα παραπάνω, γράγοντας με τη σειρά της σε ανάρτηση στο Instagram: «Θα πω μόνο αυτό: δεν υπάρχει καμία διαμάχη μέσα στην οικογένειά μας. Κανείς από την οικογένεια Πάρτον/Όουενς δεν τσακώνεται για την περιουσία της Ντόλι. Όλοι αγαπάμε τον Μπράιαν, όπως αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Σας αγαπώ όλους!!».
Η Στέλλα Πάρτον μέσα από stories στο Instagram, την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου θέλησε αρχικά να ενημερώσει για το μνημόσυνο που θα πραγματοποιηθεί έναν μήνα μετά τον θάνατο της τραγουδίστριας και ευχαριστήσει τον κόσμο για το ενδιαφέρον και τη στήριξη που δείχνει μετά την απώλεια της ίδιας, αλλά και του αδερφού της σε σύντομονο χρονικό διάστημα, τονίζοντας πως αντιμετωπίζουν το πένθος όπως όλοι.
«Σας ευχαριστώ όλους όσοι αναγνωρίσατε τις προσπάθειές της και τις ειλικρινείς προθέσεις της. Ήταν παρηγοριά να βιώνουμε αυτή την τόσο μεγάλη έκφραση αγάπης προς το πρόσωπό της, καθώς θρηνούμε για τον θάνατό της. Παράλληλα, θρηνούμε και για την απώλεια του αδελφού μας, Ντένβερ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή λιγότερο από έναν μήνα πριν από εκείνη. Όλες οι οικογένειες αντιμετωπίζουν τις ίδιες δυσκολίες, καθώς όλοι ζούμε σε αυτόν τον κόσμο και βιώνουμε την ανθρώπινη εμπειρία», έγραψε μεταξύ άλλων.
Δείτε τις φωτογραφίες
Στη συνέχεια, επιθυμώντας να δώσει ένα τέλος σε ό,τι αφορά στη δικαστική διαμάχη σχετικά με την περιουσία της Ντόλι Πάρτον, η αδερφή της σημείωσε: «Παραμένουμε ενωμένοι και προχωράμε μπροστά, γιατί τα παιδιά και τα εγγόνια μας μάς κοιτούν για δύναμη και καθοδήγηση σε αυτή τη δύσκολη περίοδο απώλειας και σύγχυσης, την οποία βιώνουν και εκείνα. Ανεξάρτητα από όσα μπορεί να έχετε δει σε διάφορα ειδησεογραφικά μέσα, όλοι κάνουμε ό,τι θα κάνατε κι εσείς υπό τις ίδιες συνθήκες. Ζούμε τη ζωή μας μέρα με τη μέρα και είμαστε ευγνώμονες για κάθε ευλογία. Αύριο θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση προς τιμήν της αδελφής μου και σας ευχαριστώ ξανά για τη στήριξή σας προς εκείνη και για τις καλές σας σκέψεις. Ο Θεός να σας ευλογεί όλους και να έχετε μια υπέροχη μέρα».
Ο ανιψιός της Ντόλι Πάρτον, Μπράιαν Σίβερ, όπως έγινε γνωστό μέσω αιτήματος για έκδοση περιοριστικών μέτρων που κατατέθηκε σε δικαστήριο του Νάσβιλ, δέχτηκε καταγγελίες από τον μάνατζερ της τραγουδίστριας, για απειλές, εκβιασμό και εκφοβισμό με σκοπό να αποσπάσει χρήματα από την περιουσία της Ντόλι Πάρτον, με μηνύματά του προς τους συνεργάτες της ερμηνεύτριας στην επιχείρηση Dollywood να περιλαμβάνονται στα έγγραφα που έχουν κατατεθεί, ως αποδεικτικά στοιχεία.
Την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου και η δεύτερη αδερφή της Ντόλι Πάρτον, Φρίντα Πάρτον, πήρε θέση για τα παραπάνω, γράγοντας με τη σειρά της σε ανάρτηση στο Instagram: «Θα πω μόνο αυτό: δεν υπάρχει καμία διαμάχη μέσα στην οικογένειά μας. Κανείς από την οικογένεια Πάρτον/Όουενς δεν τσακώνεται για την περιουσία της Ντόλι. Όλοι αγαπάμε τον Μπράιαν, όπως αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Σας αγαπώ όλους!!».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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