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Η Μαριέττα Χρουσαλά ταξίδεψε στην Τανζανία: Το να βρίσκομαι μέσα στη φύση ήταν ευλογία
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Μαριέττα Χρουσαλά Τανζανία Ταξίδι

Η Μαριέττα Χρουσαλά ταξίδεψε στην Τανζανία: Το να βρίσκομαι μέσα στη φύση ήταν ευλογία

Η πρώην παρουσιάστρια μετέφερε τις εντυπώσεις της από το ταξίδι της στη χώρα της Αφρικής

Η Μαριέττα Χρουσαλά ταξίδεψε στην Τανζανία: Το να βρίσκομαι μέσα στη φύση ήταν ευλογία
Στην Αφρική ταξίδεψε η Μαριέττα Χρουσαλά, επιλέγοντας ως προορισμό της την Τανζανία. Η πρώην παρουσιάστρια έδειξε στους διαδικτυακούς της ακόλουθους μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram εικόνες από την απόδρασή της στην αφρικανική χώρα.

Όπως φάνηκε από τα στιγμιότυπα, μία από τις δραστηριότητες που περιλάμβανε το πρόγραμμα ήταν το σαφάρι, ενώ ήρθε σε επαφή και με τοπικές φυλές. Η Μαριέττα Χρουσαλά αποτύπωσε τα ζώα, την άγρια φύση και τους ανθρώπους που συνάντησε, ενώ δήλωσε ευλογημένη για όσα έζησε.

«Υπέροχη Τανζανία! Ήταν ευλογία το να βρίσκομαι μέσα στη φύση και να μαθαίνω τόσα πολλά για τα ζώα, τις φυλές και έναν διαφορετικό πολιτισμό!», σχολίασε στη λεζάντα της δημοσίευσής της, μεταφέροντας τις εντυπώσεις της.

Η ανάρτηση που έκανε


Η Μαριέττα Χρουσαλά ταξίδεψε στην Τανζανία: Το να βρίσκομαι μέσα στη φύση ήταν ευλογία
Η Μαριέττα Χρουσαλά ταξίδεψε στην Τανζανία: Το να βρίσκομαι μέσα στη φύση ήταν ευλογία
Η Μαριέττα Χρουσαλά ταξίδεψε στην Τανζανία: Το να βρίσκομαι μέσα στη φύση ήταν ευλογία
Η Μαριέττα Χρουσαλά ταξίδεψε στην Τανζανία: Το να βρίσκομαι μέσα στη φύση ήταν ευλογία

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