Βίκυ Καγιά για το δημοσίευμα που έγραφε ότι χώρισε: Τους είπαμε ότι είναι ανυπόστατο και η αρχισυντάκτρια απάντησε ότι δεν μπορεί να διαψεύσει τον εαυτό της





Στη συνέχεια, το μοντέλο περιέγραψε πως το συγκεκριμένο δημοσίευμα κυκλοφόρησε σε μία περίοδο, ενώ εκείνη και ο σύζυγός της βρισκόταν μαζί σε οικογενειακές στιγμές, ενώ τόνισε ότι τέτοιου είδους περιστατικά δεν είναι μεμονωμένα στον χώρο των media: « Ήταν τρομερό γιατί ήμασταν εκεί, και οι άνθρωποι μας έβλεπαν, ήμασταν μαζί στην Ανάσταση, στον δρόμο, κάναμε μαζί Πάσχα. Δεν ξέρω πώς έγινε όλο αυτό. Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν και συμβαίνουν και πάρα πολύ συχνά στα media, όχι μόνο σε εμένα, και σε πολλούς άλλους. Παλαιότερα δεν θα έβγαινα να διαψεύσω, αλλά τώρα που τα παιδιά έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, διαβάζουν, ακούνε, τους το είπαμε γιατί ήταν παράξενο και είχε γίνει μεγάλη αναπαραγωγή χωρίς λόγο ».

Την κίνησή της μετά την κυκλοφορία δημοσιεύματος που την ήθελε να χωρίζει με τον σύζυγό της, μοιράστηκε δημόσια η Βίκυ Καγιά , αναφέροντας ότι σε επικοινωνία με την αρχισυντάκτρια που έγραψε το συγκεκριμένο θέμα, τους απάντησε πως αν και η πλευρά του μοντέλου το θεωρούσε ανυπόστατο, εκείνη δεν μπορούσε να διαψεύσει τον εαυτό της.Την Τετάρτη 1η Ιουλίου, το μοντέλο και παρουσιάστρια ήταν καλεσμένη το Happy Day, όπου μεταξύ άλλων μίλησε για την ψευδή είδηση χωρισμού με τον Ηλία Κρασσά . Αν και έχει διαψεύσει το σχετικό ρεπορτάζ, η Βίκυ Καγιά τόνισε ότι η κατάσταση προκάλεσε έντονη ενόχληση σε εκείνη και στην οικογένειά της, καθώς επρόκειτο, όπως είπε, για ανυπόστατες πληροφορίες που αναπαράχθηκαν.Όπως εξήγησε, η ίδια και η ομάδα της επικοινώνησαν με το μέσο που δημοσίευσε την είδηση, προκειμένου να διαψεύσουν τα όσα γράφτηκαν, ενώ στάθηκε και στην απάντηση που έλαβαν από την αρχισυντάκτρια: «Ήταν τρελό αυτό που είχε συμβεί. Ξεκίνησε όλο από ένα site, με το οποίο επικοινωνήσαμε κιόλας για να τους πούμε ότι δεν γίνεται να γράφουν ανυπόστατα πράγματα, γιατί υπάρχουν και δυο παιδιά και όταν δεν υπάρχει πραγματικά κάποιος λόγος. Η αρχισυντάκτρια μάλιστα τότε είπε στον Σπύρο, τον συνεργάτη μου, ότι “εγώ δεν θα βγω να διαψεύσω τον εαυτό μου, αυτό έγραψα, αυτό είναι”».