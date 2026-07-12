Η Βίκυ Καγιά γιόρτασε τα γενέθλιά της στην Κέα με τον Ηλία Κρασσά και τα παιδιά τους
Η Βίκυ Καγιά γιόρτασε τα γενέθλιά της στην Κέα με τον Ηλία Κρασσά και τα παιδιά τους
Δείτε το φωτογραφικό άλμπουμ από τα γενέθλια του μοντέλου στο κυκλαδίτικο νησί
Στην Κέα γιόρτασε τα γενέθλια της η Βίκυ Καγιά μαζί με τον σύζυγό της, Ηλία Κρασσά, και τα δύο τους παιδιά.
Το μοντέλο φωτογραφήθηκε με την οικογένειά της, με φόντο τη θάλασσα, έκανε βουτιές στην πισίνα του ξενοδοχείου μαζί με την κόρη της και τον γιο της και πόζαρε με μπικίνι. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό της στο Instagram, η Βίκυ Καγιά έδειξε στους διαδικτυακούς της ακόλουθους εικόνες από την οικογενειακή απόδραση, γράφοντας στη συνοδευτική λεζάντα: «Η ευτυχία των γενεθλίων».
Η ανάρτησή της και οι φωτογραφίες που δημοσίευσε
Το μοντέλο φωτογραφήθηκε με την οικογένειά της, με φόντο τη θάλασσα, έκανε βουτιές στην πισίνα του ξενοδοχείου μαζί με την κόρη της και τον γιο της και πόζαρε με μπικίνι. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό της στο Instagram, η Βίκυ Καγιά έδειξε στους διαδικτυακούς της ακόλουθους εικόνες από την οικογενειακή απόδραση, γράφοντας στη συνοδευτική λεζάντα: «Η ευτυχία των γενεθλίων».
Η ανάρτησή της και οι φωτογραφίες που δημοσίευσε
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