Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς είναι υπό καταστολή, σε μηχανική υποστήριξη και σε βαριά κλινική κατάσταση, αποκάλυψε ο γιατρός του
Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς είναι υπό καταστολή, σε μηχανική υποστήριξη και σε βαριά κλινική κατάσταση, αποκάλυψε ο γιατρός του
Ο ηθοποιός νοσηλεύεται έπειτα από πτώση στο σπίτι του, φέρει τραύμα στο κεφάλι - «Κινδυνεύει άμεσα η ζωή του», εξήγησε ο Στρατής Ανδρέας
Υπό καταστολή βρίσκεται ο Δημήτρης Καλλιβωκάς, σε μηχανική υποστήριξη, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται «βαριά», σύμφωνα με τον γιατρό του.
Ο 97χρονος ηθοποιός, όπως αναφέρεται στην εκπομπή «Πρωινό» την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, έπεσε στο σπίτι του και τραυματίστηκε στο κεφάλι. Ο πνευμονολόγος Στρατής Ανδρέας επιβεβαίωσε το γεγονός και εξήγησε πως αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς και έπειτα στο νοσοκομείο Αγίων Αναργύρων όπου τελικά διασωληνώθηκε, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εκ νέου στη ΜΕΘ του Βουγιουκλάκειου.
Ο γιατρός του Δημήτρη Καλλιβωκά αποκάλυψε αρχικά ποια είναι η κατάσταση του ηθοποιού τη δεδομένη στιγμή: «Αυτή τη στιγμή είναι διασωληνωμένος, σε μηχανική υποστήριξη της αναπνοής και υπό καταστολή, σε βαριά κλινική κατάσταση. Σταδιακά γίνονται προσπάθειες να γίνει μείωση των κατασταλτικών φαρμάκων για να κάνουμε τις πρώτες νευρολογικές εκτιμήσεις και να δούμε τις πρώτες αντιδράσεις που θα έχει ο κύριος Καλλιβωκάς», είπε.
Δείτε το βίντεο
Έπειτα εξήγησε πως συνέβη το ατύχημα: «Ο κύριος Καλλιβωκάς είχε πέσει και είχε νοσηλευτεί στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου είχε διαγνωστεί με ένα υποσκληρίδιο αιμάτωμα. Πήρε εξιτήριο από το Γεννηματάς και μετά προσήλθε στους Αγίους Αναργύρους και διασωληνώθηκε και ήρθε στην κλινική μας. Προφανώς οι συνάδελφοι έκριναν την κατάστασή του σταθερή για να πάρει εξιτήριο. Προφανώς λιποθύμησε και βρέθηκε λιπόθυμος στο σπίτι του, χωρίς να ξέρουμε ακριβώς πόση ώρα ήταν λιπόθυμος. Σε εμάς ήρθε διασωληνωμένος στις 4 Νοεμβρίου».
Ο Στρατής Ανδρέας, κλείνοντας, τόνισε πως η ζωή του ηθοποιού κινδυνεύει: «Η κατάστασή του είναι πάρα πολύ σοβαρή και κινδυνεύει άμεσα η ζωή του. Η ηλικία παίζει ρόλο αλλά δεν είναι το προέχον ζήτημα η ηλικία. Το αιμάτωμα είναι μεγάλο και προσπαθούμε με φαρμακευτική αγωγή να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Σε αυτή την κατάσταση, δεν μπορεί να γίνει κάποια χειρουργική επέμβαση», είπε.
Ο 97χρονος ηθοποιός, όπως αναφέρεται στην εκπομπή «Πρωινό» την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, έπεσε στο σπίτι του και τραυματίστηκε στο κεφάλι. Ο πνευμονολόγος Στρατής Ανδρέας επιβεβαίωσε το γεγονός και εξήγησε πως αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς και έπειτα στο νοσοκομείο Αγίων Αναργύρων όπου τελικά διασωληνώθηκε, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εκ νέου στη ΜΕΘ του Βουγιουκλάκειου.
Ο γιατρός του Δημήτρη Καλλιβωκά αποκάλυψε αρχικά ποια είναι η κατάσταση του ηθοποιού τη δεδομένη στιγμή: «Αυτή τη στιγμή είναι διασωληνωμένος, σε μηχανική υποστήριξη της αναπνοής και υπό καταστολή, σε βαριά κλινική κατάσταση. Σταδιακά γίνονται προσπάθειες να γίνει μείωση των κατασταλτικών φαρμάκων για να κάνουμε τις πρώτες νευρολογικές εκτιμήσεις και να δούμε τις πρώτες αντιδράσεις που θα έχει ο κύριος Καλλιβωκάς», είπε.
Δείτε το βίντεο
Έπειτα εξήγησε πως συνέβη το ατύχημα: «Ο κύριος Καλλιβωκάς είχε πέσει και είχε νοσηλευτεί στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου είχε διαγνωστεί με ένα υποσκληρίδιο αιμάτωμα. Πήρε εξιτήριο από το Γεννηματάς και μετά προσήλθε στους Αγίους Αναργύρους και διασωληνώθηκε και ήρθε στην κλινική μας. Προφανώς οι συνάδελφοι έκριναν την κατάστασή του σταθερή για να πάρει εξιτήριο. Προφανώς λιποθύμησε και βρέθηκε λιπόθυμος στο σπίτι του, χωρίς να ξέρουμε ακριβώς πόση ώρα ήταν λιπόθυμος. Σε εμάς ήρθε διασωληνωμένος στις 4 Νοεμβρίου».
Ο Στρατής Ανδρέας, κλείνοντας, τόνισε πως η ζωή του ηθοποιού κινδυνεύει: «Η κατάστασή του είναι πάρα πολύ σοβαρή και κινδυνεύει άμεσα η ζωή του. Η ηλικία παίζει ρόλο αλλά δεν είναι το προέχον ζήτημα η ηλικία. Το αιμάτωμα είναι μεγάλο και προσπαθούμε με φαρμακευτική αγωγή να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Σε αυτή την κατάσταση, δεν μπορεί να γίνει κάποια χειρουργική επέμβαση», είπε.
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