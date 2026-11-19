Έγινε παύση της καταστολής του Δημήτρη Καλλιβωκά, όσο περνάνε οι μέρες και δεν υπάρχει νευρολογική εξέλιξη τα πράγματα δυσκολεύουν, είπε ο γιατρός του
Έγινε παύση της καταστολής του Δημήτρη Καλλιβωκά, όσο περνάνε οι μέρες και δεν υπάρχει νευρολογική εξέλιξη τα πράγματα δυσκολεύουν, είπε ο γιατρός του
Έχουμε μια στασιμότητα, τόνισε ο πνευμονολόγος - εντατικολόγος που παρακολουθεί τον 97χρονο ηθοποιό
Παύση της καταστολής του Δημήτρη Καλλιβωκά πραγματοποίησαν οι γιατροί, ωστόσο δεν υπάρχει κάποια νευρολογική εξέλιξη από την πλευρά του ηθοποιού, γεγονός που όσο περνούν οι μέρες δυσχεραίνει την κατάσταση.
Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πνευμονολόγος - εντατικολόγος που τον παρακολουθεί Ανδρέας Στράτης στο «Πρωινό» την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, η ηλικία του Δημήτρη Καλλιβωκά, ο οποίος είναι 97 ετών, δεν αποτελεί σύμμαχο, ωστόσο ελπίζει πως ο εγκέφαλός του θα αντιδράσει.
«Έχουμε μία ακτινολογική και απεικονιστική βελτίωση όσον αφορά το υποσκληρίδιο αιμάτωμα στον εγκέφαλό του. Αλλά νευρολογικά δεν έχουμε κάποια εξέλιξη. Έχουμε μια στασιμότητα. Πρακτικά σημαίνει πως ο εγκέφαλός του παραμένει ακόμα ανενεργός», είπε αρχικά ο γιατρός του ηθοποιού και πρόσθεσε σχετικά με την παύση της καταστολής και την αλληλεπίδρασή του με το περιβάλλον: «Χρονικός ορίζοντας δεν υπάρχει, αλλά όσο περνάνε οι μέρες μετά την παύση της καταστολής και δεν έχουμε κάποια νευρολογική εξέλιξη, τα πράγματα δυσκολεύουν».
Δείτε το βίντεο
Κλείνοντας ο Ανδρέας Στράτης επισήμανε: «Πρέπει να ελπίζουμε στο να αντιδράσει ο εγκέφαλός του. Δεν είναι σύμμαχος η ηλικία του».
Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς νοσηλεύεται έπειτα από πτώση στο σπίτι του, κατά την οποία τραυματίστηκε στο κεφάλι. Αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς και έπειτα στο νοσοκομείο Αγίων Αναργύρων όπου τελικά διασωληνώθηκε, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εκ νέου στη ΜΕΘ του Βουγιουκλάκειου.
Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πνευμονολόγος - εντατικολόγος που τον παρακολουθεί Ανδρέας Στράτης στο «Πρωινό» την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, η ηλικία του Δημήτρη Καλλιβωκά, ο οποίος είναι 97 ετών, δεν αποτελεί σύμμαχο, ωστόσο ελπίζει πως ο εγκέφαλός του θα αντιδράσει.
«Έχουμε μία ακτινολογική και απεικονιστική βελτίωση όσον αφορά το υποσκληρίδιο αιμάτωμα στον εγκέφαλό του. Αλλά νευρολογικά δεν έχουμε κάποια εξέλιξη. Έχουμε μια στασιμότητα. Πρακτικά σημαίνει πως ο εγκέφαλός του παραμένει ακόμα ανενεργός», είπε αρχικά ο γιατρός του ηθοποιού και πρόσθεσε σχετικά με την παύση της καταστολής και την αλληλεπίδρασή του με το περιβάλλον: «Χρονικός ορίζοντας δεν υπάρχει, αλλά όσο περνάνε οι μέρες μετά την παύση της καταστολής και δεν έχουμε κάποια νευρολογική εξέλιξη, τα πράγματα δυσκολεύουν».
Δείτε το βίντεο
Κλείνοντας ο Ανδρέας Στράτης επισήμανε: «Πρέπει να ελπίζουμε στο να αντιδράσει ο εγκέφαλός του. Δεν είναι σύμμαχος η ηλικία του».
Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς νοσηλεύεται έπειτα από πτώση στο σπίτι του, κατά την οποία τραυματίστηκε στο κεφάλι. Αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς και έπειτα στο νοσοκομείο Αγίων Αναργύρων όπου τελικά διασωληνώθηκε, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εκ νέου στη ΜΕΘ του Βουγιουκλάκειου.
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