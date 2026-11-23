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Ζελένσκι: Η Ρωσία σχεδιάζει νέα αεροπορικά πλήγματα στην Ουκρανία
Ζελένσκι: Η Ρωσία σχεδιάζει νέα αεροπορικά πλήγματα στην Ουκρανία
«Οι υπηρεσίες πληροφοριών μας έχουν πληροφορίες που αφορούν προετοιμασίες από τους Ρώσους» ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι οι πληροφορίες δείχνουν πως η Ρωσία σχεδιάζει νέα αεροπορικά πλήγματα στην Ουκρανία και υπενθύμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες ότι οι προμήθειες των συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας εξαρτώνται από τις αποφάσεις τους.
"Οι υπηρεσίες πληροφοριών μας έχουν πληροφορίες που αφορούν προετοιμασίες από τους Ρώσους για νέα αεροπορικά πλήγματα", δήλωσε ο Ζελένσκι στο βραδινό βιντεοσκοπημένο μήνυμά του προς τους συμπολίτες του, χωρίς να δώσει ένα χρονοδιάγραμμα για οποιαδήποτε από αυτές τις νέες επιθέσεις.
"Οι υπηρεσίες πληροφοριών μας έχουν πληροφορίες που αφορούν προετοιμασίες από τους Ρώσους για νέα αεροπορικά πλήγματα", δήλωσε ο Ζελένσκι στο βραδινό βιντεοσκοπημένο μήνυμά του προς τους συμπολίτες του, χωρίς να δώσει ένα χρονοδιάγραμμα για οποιαδήποτε από αυτές τις νέες επιθέσεις.
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