Πετρέλαιο: Βουτιά σχεδόν 4% και χαμηλό τριμήνου - Κάτω από τα $90 το Brent, στα $80 το αμερικανικό αργό

Ισχυρές πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου από την αυξημένη προσφορά στη Μέση Ανατολή και την επανεκκίνηση αγωγού στη Λιβύη, παρά τις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις και τις επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις