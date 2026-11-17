εξακολουθεί να νοσηλεύεται σ





Στη συνέχεια, ο Ανδρέας Στράτης αναφέρθηκε στην εξέλιξη του αιματώματος, το οποίο παρουσιάζει υποχώρηση, εξηγώντας ωστόσο ότι η εγκεφαλική βλάβη παραμένει εκτεταμένη και οι γιατροί περιμένουν την αντίδραση του οργανισμού του: « Το αιμάτωμα υποχωρεί, όμως η ζημιά που έχει γίνει στον εγκέφαλο είναι μεγάλη, ο εγκέφαλος είναι σε ένα σοκ και περιμένουμε να αντιδράσει ο ίδιος του ο οργανισμός για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι περαιτέρω. Το κάθε περιστατικό είναι ξεχωριστό ».



Ολοκληρώνοντας την ενημέρωσή του, ο γιατρός στάθηκε και στην προχωρημένη ηλικία του ηθοποιού, σημειώνοντας ότι αποτελεί επιβαρυντικό παράγοντα για την κατάστασή του: « Το μειονέκτημα για τον κύριο Καλλιβωκά είναι πως είναι 96 ετών και ο εγκέφαλός του είναι ο εγκέφαλος ενός 96χρονου, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Όσο περνάει ο καιρός δεν έχουμε κάποια σημάδια, τόσο η κλεψύδρα αδειάζει αρνητικά για τον ασθενή ».