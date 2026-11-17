Δημήτρης Καλλιβωκάς: Yπάρχει μια νευρολογική στασιμότητα, η ζημιά που έχει γίνει στον εγκέφαλο είναι μεγάλη, λέει ο γιατρός του
Δημήτρης Καλλιβωκάς: Yπάρχει μια νευρολογική στασιμότητα, η ζημιά που έχει γίνει στον εγκέφαλο είναι μεγάλη, λέει ο γιατρός του
Δεν έχει επικοινωνία με το περιβάλλον, δήλωσε ο πνευμονολόγος – εντατικολόγος που παρακολουθεί τον ηθοποιό
Την πορεία της υγείας του Δημήτρη Καλλιβωκά περιέγραψε ο γιατρός του, αναφέροντας πως παρουσιάζει νευρολογική στασιμότητα και η εγκεφαλική του δραστηριότητα δεν βρίσκεται στο επιθυμητό επίπεδο.
Ο 96χρονος ηθοποιός εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, έπειτα από την πτώση που είχε στο σπίτι του, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι. Την Τρίτη 17 Νοεμβρίου μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» ο πνευμονολόγος - εντατικολόγος Ανδρέας Στράτης, ο οποίος παρακολουθεί τον Δημήτρη Καλλιβωκά και μετέφερε τις εξελίξεις για την υγεία του.
Ο γιατρός περιέγραψε τη νευρολογική εικόνα του ηθοποιού, επισημαίνοντας ότι μέχρι στιγμής δεν καταγράφεται η εγκεφαλική δραστηριότητα που θα τους επέτρεπε να προχωρήσουν στην αποσωλήνωσή του. Όπως διευκρίνισε, ο ασθενής δεν βρίσκεται σε καταστολή, ωστόσο δεν έχει επαφή με το περιβάλλον: «Υπάρχει μια στασιμότητα. Δυστυχώς, υπάρχει μια νευρολογική στασιμότητα. Δεν έχουμε την εγκεφαλική δραστηριότητα που θα θέλαμε εμείς να έχει ο ασθενής, έτσι ώστε να προχωρήσουμε και στην αποσωλήνωση του ασθενή. Δεν είναι σε καταστολή, όμως ο ασθενής δεν μας δείχνει τα σημάδια που θα θέλαμε εμείς από την εγκεφαλική του λειτουργία για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Δεν έχει επικοινωνία με το περιβάλλον».
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Στη συνέχεια, ο Ανδρέας Στράτης αναφέρθηκε στην εξέλιξη του αιματώματος, το οποίο παρουσιάζει υποχώρηση, εξηγώντας ωστόσο ότι η εγκεφαλική βλάβη παραμένει εκτεταμένη και οι γιατροί περιμένουν την αντίδραση του οργανισμού του: «Το αιμάτωμα υποχωρεί, όμως η ζημιά που έχει γίνει στον εγκέφαλο είναι μεγάλη, ο εγκέφαλος είναι σε ένα σοκ και περιμένουμε να αντιδράσει ο ίδιος του ο οργανισμός για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι περαιτέρω. Το κάθε περιστατικό είναι ξεχωριστό».
Ολοκληρώνοντας την ενημέρωσή του, ο γιατρός στάθηκε και στην προχωρημένη ηλικία του ηθοποιού, σημειώνοντας ότι αποτελεί επιβαρυντικό παράγοντα για την κατάστασή του: «Το μειονέκτημα για τον κύριο Καλλιβωκά είναι πως είναι 96 ετών και ο εγκέφαλός του είναι ο εγκέφαλος ενός 96χρονου, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Όσο περνάει ο καιρός δεν έχουμε κάποια σημάδια, τόσο η κλεψύδρα αδειάζει αρνητικά για τον ασθενή».
Ο 96χρονος ηθοποιός εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, έπειτα από την πτώση που είχε στο σπίτι του, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι. Την Τρίτη 17 Νοεμβρίου μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» ο πνευμονολόγος - εντατικολόγος Ανδρέας Στράτης, ο οποίος παρακολουθεί τον Δημήτρη Καλλιβωκά και μετέφερε τις εξελίξεις για την υγεία του.
Ο γιατρός περιέγραψε τη νευρολογική εικόνα του ηθοποιού, επισημαίνοντας ότι μέχρι στιγμής δεν καταγράφεται η εγκεφαλική δραστηριότητα που θα τους επέτρεπε να προχωρήσουν στην αποσωλήνωσή του. Όπως διευκρίνισε, ο ασθενής δεν βρίσκεται σε καταστολή, ωστόσο δεν έχει επαφή με το περιβάλλον: «Υπάρχει μια στασιμότητα. Δυστυχώς, υπάρχει μια νευρολογική στασιμότητα. Δεν έχουμε την εγκεφαλική δραστηριότητα που θα θέλαμε εμείς να έχει ο ασθενής, έτσι ώστε να προχωρήσουμε και στην αποσωλήνωση του ασθενή. Δεν είναι σε καταστολή, όμως ο ασθενής δεν μας δείχνει τα σημάδια που θα θέλαμε εμείς από την εγκεφαλική του λειτουργία για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Δεν έχει επικοινωνία με το περιβάλλον».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, ο Ανδρέας Στράτης αναφέρθηκε στην εξέλιξη του αιματώματος, το οποίο παρουσιάζει υποχώρηση, εξηγώντας ωστόσο ότι η εγκεφαλική βλάβη παραμένει εκτεταμένη και οι γιατροί περιμένουν την αντίδραση του οργανισμού του: «Το αιμάτωμα υποχωρεί, όμως η ζημιά που έχει γίνει στον εγκέφαλο είναι μεγάλη, ο εγκέφαλος είναι σε ένα σοκ και περιμένουμε να αντιδράσει ο ίδιος του ο οργανισμός για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι περαιτέρω. Το κάθε περιστατικό είναι ξεχωριστό».
Ολοκληρώνοντας την ενημέρωσή του, ο γιατρός στάθηκε και στην προχωρημένη ηλικία του ηθοποιού, σημειώνοντας ότι αποτελεί επιβαρυντικό παράγοντα για την κατάστασή του: «Το μειονέκτημα για τον κύριο Καλλιβωκά είναι πως είναι 96 ετών και ο εγκέφαλός του είναι ο εγκέφαλος ενός 96χρονου, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Όσο περνάει ο καιρός δεν έχουμε κάποια σημάδια, τόσο η κλεψύδρα αδειάζει αρνητικά για τον ασθενή».
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