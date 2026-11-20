Υπάρχουν στιγμές που όλο αυτό με επηρεάζει πραγματικά γιατί δεν μπορώ να συγκρατηθώ και διαβάζω τα σχόλια, εξομολογήθηκε η σύζυγος του Μπρούκλιν Μπέκαμ





Η ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι όσα γράφονται για εκείνη την επηρεάζουν έντονα και της προκαλούν στενοχώρια. Παρά τις δυσκολίες, προσπαθεί να παραμένει αισιόδοξη, πιστεύοντας ότι η αλήθεια αργά ή γρήγορα θα αποκαλυφθεί.







«Για να είμαι ειλικρινής, δεν είναι πάντα εύκολο. Υπάρχουν στιγμές που όλο αυτό με επηρεάζει πραγματικά και με στενοχωρεί, γιατί δεν μπορώ να συγκρατηθώ και διαβάζω τα σχόλια», εκμυστηρεύτηκε. «Είναι ιδιαίτερα δύσκολο όταν κάθε μέρα διαβάζω καινούργια ψέματα που διαδίδονται για μένα. Πιστεύω βαθιά μέσα μου ότι η αλήθεια πάντα βγαίνει στο φως, γι' αυτό προσπαθώ να παραμένω θετική και να σκορπίζω αγάπη», πρόσθεσε.



Κατά τη διάρκεια της ίδιας διαδικτυακής συζήτησης, ένας άλλος θαυμαστής τη ρώτησε ποιο είναι το αγαπημένο της χαρακτηριστικό στον σύζυγό της. Η ηθοποιός επαίνεσε τον Μπρούκλιν Μπέκαμ, λέγοντας ότι έχει «την πιο μεγάλη και ειλικρινή καρδιά».



Οι δηλώσεις της Νίκολα Πελτζ έρχονται λίγες ημέρες μετά την απόφαση του Μπρούκλιν Μπέκαμ να εγκαταλείψει τα σχέδιά του για την κατοχύρωση του εμπορικού σήματος Cloud23, της μάρκας καυτερής σάλτσας που έχει δημιουργήσει.



Η ονομασία αποτελούσε αρχικά έναν φόρο τιμής στην ποδοσφαιρική καριέρα του πατέρα του, Ντέιβιντ Μπέκαμ, καθώς ο αριθμός 23 ήταν ένας από τους αριθμούς που φορούσε στη φανέλα του. Το ζευγάρι συνεχίζει να κρατά αποστάσεις από τον Ντέιβιντ και τη Βικτόρια Μπέκαμ, καθώς και από τα τρία μικρότερα αδέλφια του Μπρούκλιν, τον 24χρονο Ρομέο, τον 21χρονο Κρουζ και τη 15χρονη Χάρπερ.



Η οικογενειακή διαμάχη κλιμακώθηκε τον περασμένο Ιανουάριο, όταν ο Μπρούκλιν Μπέκαμ δημοσίευσε στο Instagram ένα ιδιαίτερα αιχμηρό μήνυμα, με το οποίο κατηγόρησε δημόσια τους διάσημους γονείς του ότι προσπάθησαν να καταστρέψουν τη σχέση του με τη Νίκολα Πελτζ.



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Μέσα από τη δημόσια τοποθέτησή του, ο Μπρούκλιν κατέστησε σαφές ότι δεν ενδιαφέρεται να συμφιλιωθεί με την οικογένειά του. Μάλιστα, σύμφωνα με προηγούμενα δημοσιεύματα, ο μεγαλύτερος γιος της οικογένειας Μπέκαμ είχε ζητήσει από τους γονείς του να επικοινωνούν μαζί του αποκλειστικά μέσω δικηγόρου.



Στο στόχαστρο ψευδών ισχυρισμών που διαδίδονται καθημερινά εις βάρος της υποστηρίζει ότι βρίσκεται η Νίκολα Πελτζ , εν μέσω της συνεχιζόμενης διαμάχης του συζύγου της, Μπρούκλιν Μπέκαμ, με την οικογένειά του.Η ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι όσα γράφονται για εκείνη την επηρεάζουν έντονα και της προκαλούν στενοχώρια. Παρά τις δυσκολίες, προσπαθεί να παραμένει αισιόδοξη, πιστεύοντας ότι η αλήθεια αργά ή γρήγορα θα αποκαλυφθεί.Η Πελτζ έκανε τις συγκεκριμένες δηλώσεις μέσα από ένα Instagram Story, απαντώντας σε ερώτηση θαυμαστή της σχετικά με το τι της δίνει δύναμη να συνεχίζει, παρά το μίσος που δέχεται και τις δύσκολες ημέρες που περνά.«Για να είμαι ειλικρινής, δεν είναι πάντα εύκολο. Υπάρχουν στιγμές που όλο αυτό με επηρεάζει πραγματικά και με στενοχωρεί, γιατί δεν μπορώ να συγκρατηθώ και διαβάζω τα σχόλια», εκμυστηρεύτηκε. «Είναι ιδιαίτερα δύσκολο όταν κάθε μέρα διαβάζω καινούργια ψέματα που διαδίδονται για μένα. Πιστεύω βαθιά μέσα μου ότι η αλήθεια πάντα βγαίνει στο φως, γι' αυτό προσπαθώ να παραμένω θετική και να σκορπίζω αγάπη», πρόσθεσε.Κατά τη διάρκεια της ίδιας διαδικτυακής συζήτησης, ένας άλλος θαυμαστής τη ρώτησε ποιο είναι το αγαπημένο της χαρακτηριστικό στον σύζυγό της. Η ηθοποιός επαίνεσε τον Μπρούκλιν Μπέκαμ, λέγοντας ότι έχει «την πιο μεγάλη και ειλικρινή καρδιά».Η ονομασία αποτελούσε αρχικά έναν φόρο τιμής στην ποδοσφαιρική καριέρα του πατέρα του, Ντέιβιντ Μπέκαμ, καθώς ο αριθμός 23 ήταν ένας από τους αριθμούς που φορούσε στη φανέλα του. Το ζευγάρι συνεχίζει να κρατά αποστάσεις από τον Ντέιβιντ και τη Βικτόρια Μπέκαμ, καθώς και από τα τρία μικρότερα αδέλφια του Μπρούκλιν, τον 24χρονο Ρομέο, τον 21χρονο Κρουζ και τη 15χρονη Χάρπερ.Η οικογενειακή διαμάχη κλιμακώθηκε τον περασμένο Ιανουάριο, όταν ο Μπρούκλιν Μπέκαμ δημοσίευσε στο Instagram ένα ιδιαίτερα αιχμηρό μήνυμα, με το οποίο κατηγόρησε δημόσια τους διάσημους γονείς του ότι προσπάθησαν να καταστρέψουν τη σχέση του με τη Νίκολα Πελτζ.Στην ανάρτηση, που προκάλεσε αίσθηση, ισχυρίστηκε επίσης ότι οι εντάσεις με τους γονείς του ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια του πολυτελούς γάμου του με την Πελτζ στη Φλόριντα, το 2022, υποστηρίζοντας ότι ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια προσπάθησαν να υπονομεύσουν την τελετή.Μέσα από τη δημόσια τοποθέτησή του, ο Μπρούκλιν κατέστησε σαφές ότι δεν ενδιαφέρεται να συμφιλιωθεί με την οικογένειά του. Μάλιστα, σύμφωνα με προηγούμενα δημοσιεύματα, ο μεγαλύτερος γιος της οικογένειας Μπέκαμ είχε ζητήσει από τους γονείς του να επικοινωνούν μαζί του αποκλειστικά μέσω δικηγόρου.

Τον Ιούνιο, η μικρότερη αδελφή του Μπρούκλιν, Χάρπερ, επιχείρησε να προσεγγίσει τον αδελφό της, επισκεπτόμενη το σπίτι του στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνιας. Ωστόσο, έφυγε έπειτα από λίγα δευτερόλεπτα, χωρίς να καταφέρει να τον συναντήσει. Ούτε ο Μπρούκλιν ούτε η Νίκολα βρίσκονταν στο σπίτι εκείνη τη στιγμή. Αργότερα, το ζευγάρι υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη προσπάθεια συμφιλίωσης ήταν σκηνοθετημένη.



Δύο μήνες αργότερα, ο Μπρούκλιν και η Νίκολα βρέθηκαν κοντά στο ενδεχόμενο μιας αμήχανης συνάντησης με τους γονείς του, καθώς και τα δύο ζευγάρια παραθέριζαν την ίδια περίοδο στο Σεν Τροπέ της Γαλλίας, σε απόσταση μόλις λίγων χιλιομέτρων το ένα από το άλλο.