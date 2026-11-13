Η Νίκολα Πελτζ απάντησε σε όσους την επέκριναν γιατί έδειξε την επίπεδη κοιλιά της στο Instagram: «Είστε όλοι τέλειοι;» τους έγραψε
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Νίκολα Πελτζ Μπρούκλιν Μπέκαμ Κοιλιά Instagram

Η Νίκολα Πελτζ απάντησε σε όσους την επέκριναν γιατί έδειξε την επίπεδη κοιλιά της στο Instagram: «Είστε όλοι τέλειοι;» τους έγραψε

Η ανάρτηση της νεαρής ηθοποιού και συζύγου του Μπρούκλιν Μπέκαμ έγινε με αφορμή περιποίηση προσώπου σε υπερβαρικό θάλαμο

Η Νίκολα Πελτζ απάντησε σε όσους την επέκριναν γιατί έδειξε την επίπεδη κοιλιά της στο Instagram: «Είστε όλοι τέλειοι;» τους έγραψε
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Σχόλια στα οποία απάντησε προκάλεσαν οι δύο φωτογραφίες που ανήρτησε την Πέμπτη στο Instagram η Νίκολα Πελτζ επιδεικνύοντας την επίπεδη κοιλιά της.

Η ανάρτηση της νεαρής ηθοποιού και συζύγου του Μπρούκλιν Μπέκαμ έγινε με αφορμή περιποίηση προσώπου σε υπερβαρικό θάλαμο.

Στη selfie η 31χρονη Νικόλα ανέβασε την μπλούζα της μωβ στολής που φορούσε, αποκαλύπτοντας την κοιλιά της.

Η Νίκολα Πελτζ απάντησε σε όσους την επέκριναν γιατί έδειξε την επίπεδη κοιλιά της στο Instagram: «Είστε όλοι τέλειοι;» τους έγραψε


Πολλοί χρήστες χαρακτήρισαν «περίεργη» τη φωτογραφία με έναν από αυτούς να αναρωτιέται: «Τι σχέση έχει η επίδειξη της κοιλιάς σου με μια περιποίηση προσώπου;».

«Σταματήστε να σχολιάζετε αρνητικά το σώμα της και τα σώματα άλλων ανθρώπων. Είστε όλοι τέλειοι;» απάντησε η Πελτζ ενώ σε δεύτερο σχόλιο που τη στήριζε έγραψε «σας ευχαριστώ, ορισμένοι άνθρωποι είναι πραγματικά τόσο κακοί» προσθέτοντας ένα emoji με ραγισμένη καρδιά.

«Τα σχόλιά σου είναι τόσο ευγενικά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα διαβάζω και σημαίνουν πολλά για μένα. Είσαι πανέμορφη, είσαι τέλεια» συμπλήρωσε η 31χρονη ηθοποιός.

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Όπως θυμίζει η Daily Mail, ο σύζυγός της Πελτζ, Μπρούκλιν Μπέκαμ, την είχε πρόσφατα υπερασπιστεί απέναντι σε όσους σχολιάζουν αρνητικά το γεγονός ότι είναι υπερβολικά αδύνατη.

Σε βίντεο μαγειρικής που δημοσίευσε στα τέλη Αυγούστου, ένας από τους followers ρώτησε τον 27χρονο επίδοξο σεφ: «Σχολιάζεις όλους όσοι ανησυχούν για τη γυναίκα σου και για το πόσο άρρωστη δείχνει; Εκτίθεται δημόσια, φρόντισέ την και τάισέ την».

Τότε ο Μπρούκλιν Μπέκαμ απάντησε οργισμένος: «Μην τολμήσεις να ξαναμιλήσεις έτσι για τη γυναίκα μου. Είναι απολύτως πανέμορφη και δεν πρέπει ποτέ να σχολιάζεις το σώμα μιας γυναίκας. Είναι ντροπιαστικό».
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