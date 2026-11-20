Ενοχλημένος ο Δημήτρης Αλεξάνδρου με φωτογραφία AI που τον δείχνει σε μαιευτήριο με τη Ρία Ελληνίδου αγκαλιά με μωρό: «Ντροπή, να ξεκινήσω μηνύσεις;»
Ενοχλημένος ο Δημήτρης Αλεξάνδρου με φωτογραφία AI που τον δείχνει σε μαιευτήριο με τη Ρία Ελληνίδου αγκαλιά με μωρό: «Ντροπή, να ξεκινήσω μηνύσεις;»
Το πρώην μοντέλο προσπάθησε να κρατήσει την ψυχραιμία του - «Δεν ξέρω τι να πω για όλα αυτά που κάνετε», είπε
Ενοχλημένος είναι ο Δημήτρης Αλεξάνδρου με φωτογραφία που δημιουργήθηκε μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης και κυκλοφορεί στα social media, παρουσιάζοντας τον ίδιο και τη Ρία Ελληνίδου σε μαιευτήριο, αγκαλιά με ένα μωρό, αφήνοντας να εννοηθεί πως το ζευγάρι απέκτησε παιδί.
Το πρώην μοντέλο ανέβασε story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου δείχνοντας τη φωτογραφία στους διαδικτυακούς του ακόλουθους, δηλώνοντας πως αισθάνεται ντροπή. Όπως εξήγησε σκέφτεται ακόμη και να κινηθεί νομικά.
Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, προσπαθώντας να κρατήσει την ψυχραιμία του, είπε χαρακτηριστικά: «Τώρα αλήθεια δεν ξέρω τι να κάνω. Δεν θα βρίσω, δεν θα πω κάτι για κάτι τόσο πολύ σημαντικό που φτιάχνετε και φωτογραφίες και τέτοια πράγματα και λέτε και γράφετε και τα ανεβάζετε και σε σάιτ. Θα σας το βάλω και εδώ πέρα μάλλον. Να πω ντροπή; Να ξεκινήσω μηνύσεις, αγωγές; Δεν ξέρω πώς να το πω, αλλά πραγματικά όλα αυτά που κάνετε δεν ξέρω τι να πω πραγματικά».
Δείτε το βίντεο
Το πρώην μοντέλο ανέβασε story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου δείχνοντας τη φωτογραφία στους διαδικτυακούς του ακόλουθους, δηλώνοντας πως αισθάνεται ντροπή. Όπως εξήγησε σκέφτεται ακόμη και να κινηθεί νομικά.
Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, προσπαθώντας να κρατήσει την ψυχραιμία του, είπε χαρακτηριστικά: «Τώρα αλήθεια δεν ξέρω τι να κάνω. Δεν θα βρίσω, δεν θα πω κάτι για κάτι τόσο πολύ σημαντικό που φτιάχνετε και φωτογραφίες και τέτοια πράγματα και λέτε και γράφετε και τα ανεβάζετε και σε σάιτ. Θα σας το βάλω και εδώ πέρα μάλλον. Να πω ντροπή; Να ξεκινήσω μηνύσεις, αγωγές; Δεν ξέρω πώς να το πω, αλλά πραγματικά όλα αυτά που κάνετε δεν ξέρω τι να πω πραγματικά».
Δείτε το βίντεο
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