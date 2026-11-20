Ο Χάρισον Φορντ σε τρυφερές στιγμές με τη σύζυγό του σε εκδήλωση στο Λος Άντζελες, δείτε φωτογραφίες
Ο Χάρισον Φορντ σε τρυφερές στιγμές με τη σύζυγό του σε εκδήλωση στο Λος Άντζελες, δείτε φωτογραφίες
Ο 84χρονος ηθοποιός και η 62χρονη Καλίστα Φλόκχαρτ συμπληρώνουν σε λίγες ημέρες 25 χρόνια γάμου
Σε τρυφερές στιγμές με τη σύζυγό του σε εκδήλωση στο Λος Άντζελες φωτογραφήθηκε ο Χάρισον Φορντ.
Ο 84χρονος ηθοποιός και η 62χρονη Καλίστα Φλόκχαρτ, λίγες ημέρες πριν συμπληρώσουν 25 χρόνια γάμου, έδωσαν το παρών στο Womens Guild Cedars-Sinai Stardust Ball το βράδυ της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου, κρατώντας ο σφιχτά ο ένας το χέρι του άλλου.
Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε στο κόκκινο χαλί, με τη σύζυγο του ηθοποιού να πλησιάζει τρυφερά το μάγουλο του αγαπημένου της.
Δείτε φωτογραφίες
Κατά τη διάρκεια της βραδιάς ο Χάρισον Φορντ και η Καλίστα Φλόκχαρτ βραβεύτηκαν με το Hollywood Icon Award. Οι δυο τους ανέβηκαν μαζί στη σκηνή για να παραλάβουν την τιμητική διάκριση, με τον Χάρισον Φορντ να αναφέρεται στη Φλόκχαρτ ως «την εξαιρετική και όμορφη σύζυγό μου Καλίστα», σύμφωνα με το People.
Η γνωριμία τους πραγματοποιήθηκε στα Βραβεία Χρυσής Σφαίρας το 2002. Εκείνη την περίοδο, ο Φορντ, 60 ετών τότε, τιμήθηκε στην τελετή, ενώ η 38χρονη Φλόκχαρτ ήταν υποψήφια για τη σειρά «Ally McBeal».
Η σχέση τους εξελίχθηκε σταδιακά, καθώς έμειναν μαζί για οκτώ χρόνια πριν ο Χάρισον Φορντ κάνει πρόταση γάμου στην Καλίστα Φλόκχαρτ την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου το 2009, κατά τη διάρκεια οικογενειακών διακοπών.
Τον Ιούνιο του ίδιου έτους, παντρεύτηκαν σε μια μικρή και ιδιωτική τελετή στη Σάντα Φε του Νέου Μεξικού, παρουσία μόνο στενών συγγενών.
Φωτογραφίες: Kathy Hutchins / Alamy / Rob Latour / Michael Mattes/ AdMedia/ MediaPunch/ Shutterstock Editorial / Profimedia
Ο 84χρονος ηθοποιός και η 62χρονη Καλίστα Φλόκχαρτ, λίγες ημέρες πριν συμπληρώσουν 25 χρόνια γάμου, έδωσαν το παρών στο Womens Guild Cedars-Sinai Stardust Ball το βράδυ της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου, κρατώντας ο σφιχτά ο ένας το χέρι του άλλου.
Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε στο κόκκινο χαλί, με τη σύζυγο του ηθοποιού να πλησιάζει τρυφερά το μάγουλο του αγαπημένου της.
Δείτε φωτογραφίες
Κατά τη διάρκεια της βραδιάς ο Χάρισον Φορντ και η Καλίστα Φλόκχαρτ βραβεύτηκαν με το Hollywood Icon Award. Οι δυο τους ανέβηκαν μαζί στη σκηνή για να παραλάβουν την τιμητική διάκριση, με τον Χάρισον Φορντ να αναφέρεται στη Φλόκχαρτ ως «την εξαιρετική και όμορφη σύζυγό μου Καλίστα», σύμφωνα με το People.
Η γνωριμία τους πραγματοποιήθηκε στα Βραβεία Χρυσής Σφαίρας το 2002. Εκείνη την περίοδο, ο Φορντ, 60 ετών τότε, τιμήθηκε στην τελετή, ενώ η 38χρονη Φλόκχαρτ ήταν υποψήφια για τη σειρά «Ally McBeal».
Η σχέση τους εξελίχθηκε σταδιακά, καθώς έμειναν μαζί για οκτώ χρόνια πριν ο Χάρισον Φορντ κάνει πρόταση γάμου στην Καλίστα Φλόκχαρτ την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου το 2009, κατά τη διάρκεια οικογενειακών διακοπών.
Τον Ιούνιο του ίδιου έτους, παντρεύτηκαν σε μια μικρή και ιδιωτική τελετή στη Σάντα Φε του Νέου Μεξικού, παρουσία μόνο στενών συγγενών.
Φωτογραφίες: Kathy Hutchins / Alamy / Rob Latour / Michael Mattes/ AdMedia/ MediaPunch/ Shutterstock Editorial / Profimedia
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