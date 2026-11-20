Το myNN, διαθέσιμο online σε υπολογιστές, καθώς και σε κινητά μέσω της σχετικής εφαρμογής, αποτελεί το κεντρικό ψηφιακό σημείο πρόσβασης στις υπηρεσίες και παροχές της NN Hellas για τους ασφαλισμένους της.
Ιστιοπλοΐα: Δυνατό ξεκίνημα για την Ελλάδα στο «Star Sailors league Gold Cup»
Ιστιοπλοΐα: Δυνατό ξεκίνημα για την Ελλάδα στο «Star Sailors league Gold Cup»
Ο αγώνας διεξάγεται στη Βραζιλία με τη συμμετοχή 36 ομάδων απ' όλο τον κόσμο
Εντυπωσιακά ξεκίνησε η Ελλάδα στο «Star Sailors league Gold Cup», το Μουντιάλ της ιστιοπλοΐας, που ξεκίνησε χθες στη Βραζιλία με τη συμμετοχή 36 ομάδων από ολόκληρο τον κόσμο.
Η «Team Greece Odyssey» κληρώθηκε με αντιπάλους τις Λιθουανία, Ταϊλάνδη και Κορέα και στην πρώτη μάχη κατέλαβε την δεύτερη θέση πίσω από τους Λιθουανούς.
Καθημερινά και για τέσσερις ημέρες θα γίνεται από ένας αγώνας και στην επόμενη φάση προκρίνονται οι πρώτες δύο ομάδες από κάθε όμιλο.
Η ελληνική ομάδα αποτελείται από τους Αφροδίτη Ζέιχερς, Φίλιππο Κουλούρη, Γιώργο Καββά, Χρύσα Μαρίνου, Αντώνη Μπουγιούρη, Στέλιο Νούτσο, Έλσα Ασωνίτου, Αθανάσιο Χατζηνικολιδάκη και Γεώργιο Παναγιωτίδη.
ΑΠΝΟΙΑ ΣΤΟΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟ
Άπνοια επικρατούσε σήμερα στον Σαρωνικό κόλπο και αναβλήθηκε η πρεμιέρα της «35ης Athens International Sailing Week 2026» που διοργανώνει η Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία σε συνεργασία με τον Ν.Α.Ο. Βούλας και τον Ν.Ο. Π Φαλήρου.
Σε αυτή την ιστορική διοργάνωση θα συμμετέχουν στην πρώτη φάση των διεθνών κατηγοριών 542 ιστιοπλόοι (361 άντρες και 181 γυναίκες) από 20 χώρες.
Έτσι, η πρεμιέρα αναβλήθηκε για αύριο, καιρού επιτρέποντος, και η πρώτη φάση θα ολοκληρωθεί την Κυριακή το απόγευμα.
Αμέσως μετά από Δευτέρα θα ξεκινήσουν οι ιστιοδρομίες των ολυμπιακών κατηγοριών.
Η «Team Greece Odyssey» κληρώθηκε με αντιπάλους τις Λιθουανία, Ταϊλάνδη και Κορέα και στην πρώτη μάχη κατέλαβε την δεύτερη θέση πίσω από τους Λιθουανούς.
Καθημερινά και για τέσσερις ημέρες θα γίνεται από ένας αγώνας και στην επόμενη φάση προκρίνονται οι πρώτες δύο ομάδες από κάθε όμιλο.
Η ελληνική ομάδα αποτελείται από τους Αφροδίτη Ζέιχερς, Φίλιππο Κουλούρη, Γιώργο Καββά, Χρύσα Μαρίνου, Αντώνη Μπουγιούρη, Στέλιο Νούτσο, Έλσα Ασωνίτου, Αθανάσιο Χατζηνικολιδάκη και Γεώργιο Παναγιωτίδη.
ΑΠΝΟΙΑ ΣΤΟΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟ
Άπνοια επικρατούσε σήμερα στον Σαρωνικό κόλπο και αναβλήθηκε η πρεμιέρα της «35ης Athens International Sailing Week 2026» που διοργανώνει η Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία σε συνεργασία με τον Ν.Α.Ο. Βούλας και τον Ν.Ο. Π Φαλήρου.
Σε αυτή την ιστορική διοργάνωση θα συμμετέχουν στην πρώτη φάση των διεθνών κατηγοριών 542 ιστιοπλόοι (361 άντρες και 181 γυναίκες) από 20 χώρες.
Έτσι, η πρεμιέρα αναβλήθηκε για αύριο, καιρού επιτρέποντος, και η πρώτη φάση θα ολοκληρωθεί την Κυριακή το απόγευμα.
Αμέσως μετά από Δευτέρα θα ξεκινήσουν οι ιστιοδρομίες των ολυμπιακών κατηγοριών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα