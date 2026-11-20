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Εισβολή... κοριών στα κεντρικά της Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης των ΗΠΑ, 1.000 υπάλληλοι αναγκάστηκαν να φύγουν
Εισβολή... κοριών στα κεντρικά της Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης των ΗΠΑ, 1.000 υπάλληλοι αναγκάστηκαν να φύγουν
Έγινε απολύμανση σε όλο το κτίριο της FEMA
Οι κοριοί στα κεντρικά της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης (FEMA) στην Ουάσινγκτον, στις ΗΠΑ, είχε σαν αποτέλεσμα οι περίπου 1.000 υπάλληλοι να εγκαταλείψουν το κτίριο αυτή την εβδομάδα.
Εκπρόσωποι του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας επιβεβαίωσαν ότι τα έντομα ανάγκασαν τους υπαλλήλους να εργαστούν από το σπίτι, αλλά σημείωσαν σε δήλωση ότι η προσβολή «περιοριζόταν σε λίγα γραφεία μέσα στο κτίριο».
Σε ενημερωτικό σημείωμα που δημοσιεύει η New York Post, αναφέρεται πως ζητήθηκε από τους υπαλλήλους της FEMA να αποφύγουν την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις την Πέμπτη, καθώς γινόταν απολύμανση.
Η «επείγουσα απολύμανση» πραγματοποιήθηκε, καθώς τα έντομα είχαν εξαπλωθεί σε πολλούς ορόφους. «Το κλείσιμο είναι απαραίτητο για τη διεξαγωγή μιας ολοκληρωμένης απολύμανσης σε ολόκληρο το κτίριο, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ένα ενεργό πρόβλημα παρασίτων και να διασφαλιστεί ένας ασφαλής και υγιεινός χώρος εργασίας για όλο το προσωπικό», αναφερόταν επίσης στο σημείωμα.
Εκπρόσωποι του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας επιβεβαίωσαν ότι τα έντομα ανάγκασαν τους υπαλλήλους να εργαστούν από το σπίτι, αλλά σημείωσαν σε δήλωση ότι η προσβολή «περιοριζόταν σε λίγα γραφεία μέσα στο κτίριο».
Σε ενημερωτικό σημείωμα που δημοσιεύει η New York Post, αναφέρεται πως ζητήθηκε από τους υπαλλήλους της FEMA να αποφύγουν την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις την Πέμπτη, καθώς γινόταν απολύμανση.
Η «επείγουσα απολύμανση» πραγματοποιήθηκε, καθώς τα έντομα είχαν εξαπλωθεί σε πολλούς ορόφους. «Το κλείσιμο είναι απαραίτητο για τη διεξαγωγή μιας ολοκληρωμένης απολύμανσης σε ολόκληρο το κτίριο, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ένα ενεργό πρόβλημα παρασίτων και να διασφαλιστεί ένας ασφαλής και υγιεινός χώρος εργασίας για όλο το προσωπικό», αναφερόταν επίσης στο σημείωμα.
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