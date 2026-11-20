Cinderella: Από την ημέρα που γέννησα μέχρι πέρυσι είχα μόνο αναποδιές και είχε επίπτωση και στον γιο μου αυτό

«Έζησε πολύ μεγάλες αλλαγές, από Θεσσαλονίκη ήρθαμε Αθήνα, μετά ήταν η αποχώρηση του πατέρα, έμεινε μόνο με τη μαμά», εξήγησε η instagrammer για το παιδί που έχει αποκτήσει με τον Ricta