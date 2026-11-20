Cinderella: Από την ημέρα που γέννησα μέχρι πέρυσι είχα μόνο αναποδιές και είχε επίπτωση και στον γιο μου αυτό
Cinderella: Από την ημέρα που γέννησα μέχρι πέρυσι είχα μόνο αναποδιές και είχε επίπτωση και στον γιο μου αυτό
«Έζησε πολύ μεγάλες αλλαγές, από Θεσσαλονίκη ήρθαμε Αθήνα, μετά ήταν η αποχώρηση του πατέρα, έμεινε μόνο με τη μαμά», εξήγησε η instagrammer για το παιδί που έχει αποκτήσει με τον Ricta
Μία εξομολόγηση για τις αναποδιές που αντιμετώπισε από την ημέρα που γέννησε μέχρι πρόσφατα έκανε η Cinderella, τονίζοντας πως είχαν επίπτωση και στον γιο της.
Η instagrammer έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Ζω Καλά» με θέμα τα συμπτώματα του άγχους και της ψυχολογικής πίεση της καθημερινότητας που σωματοποιούνται, η οποία θα προβληθεί ολόκληρη το Σάββατο 21 Νοεμβρίου. Σε απόσπασμα που κυκλοφόρησε την Παρασκευή, η ίδια εξήγησε πως ταλαιπωρήθηκε αρκετά και πραγματοποίησε έντονες αλλαγές στο περιβάλλον της το τελευταίο διάστημα, μέχρι που παρατήρησε πως το παιδί της είχε αρχίσει να υιοθετεί συμπεριφορές που προηγουμένως δεν παρουσίαζε.
«Από την ημέρα, νομίζω, που γέννησα, μέχρι πέρυσι, στη ζωή μου είχα μόνο αναποδιές. Είχα κάποια ευχάριστα. Καμία σχέση με το παιδί μου, απλά έτυχε από την ημέρα που γέννησα... Πολλές δυσκολίες, τα πάντα. Και είχε και επίπτωση στον γιο μου αυτό», είπε αρχικά η Cinderella.
Δείτε το βίντεο
Όπως εξήγησε έπειτα: «Ο Βασιλάκης κοιμόταν παίζοντας με τα μαλλιά του και επειδή τότε ήταν πολλές αλλαγές... Αλλαγή περιβάλλοντος, από Θεσσαλονίκη ήρθαμε Αθήνα, μετά ήταν η αποχώρηση του πατέρα, έμεινε μόνο με τη μαμά... Πολύ μεγάλες αλλαγές. Εγώ δεν είχα αντιληφθεί εγώ εκείνη τη στιγμή αυτό που έκανε σιγά σιγα με τα μαλλιά, ότι αρχίζει και τραβάει τα μαλλιά του».
Η instagrammer ανέφερε πως πλέον η συνήθεια αυτή έχει κοπεί, καθώς υπάρχει μία ισορροπία στην καθημερινότητά του: «Τώρα τους τελευταίους έξι μήνες το έχει σταματήσει, είναι πολύ καλά ψυχολογικά, γιατί είναι σταθερό το περιβάλλον».
Μετά από επικοινωνία που είχε με παιδοψυχολόγο, η Cinderella αντιλήφθηκε πως δεν θα σταματούσε διαφορετικά: «Και μου λέει η παιδοψυχολόγος "άκου, δεν θα το σταματήσει ποτέ αν συνεχίσεις να αλλάζεις περιβάλλον, να μην έχει μία στάνταρ ρουτίνα», είπε.
Η instagrammer έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Ζω Καλά» με θέμα τα συμπτώματα του άγχους και της ψυχολογικής πίεση της καθημερινότητας που σωματοποιούνται, η οποία θα προβληθεί ολόκληρη το Σάββατο 21 Νοεμβρίου. Σε απόσπασμα που κυκλοφόρησε την Παρασκευή, η ίδια εξήγησε πως ταλαιπωρήθηκε αρκετά και πραγματοποίησε έντονες αλλαγές στο περιβάλλον της το τελευταίο διάστημα, μέχρι που παρατήρησε πως το παιδί της είχε αρχίσει να υιοθετεί συμπεριφορές που προηγουμένως δεν παρουσίαζε.
«Από την ημέρα, νομίζω, που γέννησα, μέχρι πέρυσι, στη ζωή μου είχα μόνο αναποδιές. Είχα κάποια ευχάριστα. Καμία σχέση με το παιδί μου, απλά έτυχε από την ημέρα που γέννησα... Πολλές δυσκολίες, τα πάντα. Και είχε και επίπτωση στον γιο μου αυτό», είπε αρχικά η Cinderella.
Δείτε το βίντεο
Όπως εξήγησε έπειτα: «Ο Βασιλάκης κοιμόταν παίζοντας με τα μαλλιά του και επειδή τότε ήταν πολλές αλλαγές... Αλλαγή περιβάλλοντος, από Θεσσαλονίκη ήρθαμε Αθήνα, μετά ήταν η αποχώρηση του πατέρα, έμεινε μόνο με τη μαμά... Πολύ μεγάλες αλλαγές. Εγώ δεν είχα αντιληφθεί εγώ εκείνη τη στιγμή αυτό που έκανε σιγά σιγα με τα μαλλιά, ότι αρχίζει και τραβάει τα μαλλιά του».
Η instagrammer ανέφερε πως πλέον η συνήθεια αυτή έχει κοπεί, καθώς υπάρχει μία ισορροπία στην καθημερινότητά του: «Τώρα τους τελευταίους έξι μήνες το έχει σταματήσει, είναι πολύ καλά ψυχολογικά, γιατί είναι σταθερό το περιβάλλον».
Μετά από επικοινωνία που είχε με παιδοψυχολόγο, η Cinderella αντιλήφθηκε πως δεν θα σταματούσε διαφορετικά: «Και μου λέει η παιδοψυχολόγος "άκου, δεν θα το σταματήσει ποτέ αν συνεχίσεις να αλλάζεις περιβάλλον, να μην έχει μία στάνταρ ρουτίνα», είπε.
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