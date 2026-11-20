Ωστόσο, η συγκεκριμένη σκηνή δεν συμπεριλήφθηκε στην τελική έκδοση της ταινίας, καθώς αφαιρέθηκε κατά το μοντάζ.Το κοινό είχε τελικά την ευκαιρία να τη δει μέσα από το βίντεο με τις κομμένες σκηνές και τα παραλειπόμενα της παραγωγής.