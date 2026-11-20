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Τζόκοβιτς, Ντε Νίρο μαζί και Όουεν Γουίλσον στη μεγάλη οθόνη: Η εμφάνιση του Σέρβου στην τέταρτη ταινία «Γαμπρός της συμφοράς», δείτε βίντεο
Τζόκοβιτς, Ντε Νίρο μαζί και Όουεν Γουίλσον στη μεγάλη οθόνη: Η εμφάνιση του Σέρβου στην τέταρτη ταινία «Γαμπρός της συμφοράς», δείτε βίντεο
Ο Σέρβος σταρ του τένις είχε κάνει ένα πέρασμα και από την ταινία «αναλώσιμοι» το 2012 αλλά οι σκηνές του κόπηκαν στο τελικό μοντάζ
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς πραγματοποιεί μια σύντομη εμφάνιση στο «Focker-In-Law», τη νέα ταινία που αποτελεί συνέχεια της κινηματογραφικής σειράς Meet the Parents.
Κρατώντας την τσάντα του τένις στον ώμο, ο Σέρβος πρωταθλητής συναντά τον ηθοποιό Όουεν Γουίλσον, ο οποίος επιστρέφει στον ρόλο του Κέβιν Ρόουλι.
Στη συγκεκριμένη σκηνή συμμετέχουν επίσης ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο και η Τέρι Πόλο.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους, ο Τζόκοβιτς συμβουλεύει τον Γουίλσον να εξασκηθεί περισσότερο στο φόρχαντ του.
Όταν ο ηθοποιός ζητά τη γνώμη του για το μπάκχαντ του, ο «Νόλε» απαντά με χιούμορ: «Μπορείς και καλύτερα».
Στην τέταρτη ταινία του franchise, ο γιος του Γκρεγκ Φόκερ, τον οποίο ενσαρκώνει ο Μπεν Στίλερ, βρίσκεται ένα βήμα πριν από τον γάμο του με την Ολίβια, τον χαρακτήρα της οποίας υποδύεται η Αριάνα Γκράντε.
Η πρεμιέρα της ταινίας στις κινηματογραφικές αίθουσες των ΗΠΑ έχει προγραμματιστεί για τις 25 Νοεμβρίου.
Η εμφάνιση με τη ρακέτα που δεν προβλήθηκε στο The Expendables 2
Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τζόκοβιτς συμμετέχει σε κινηματογραφική παραγωγή του Χόλιγουντ.
Το 2012 είχε λάβει μέρος στα γυρίσματα της ταινίας δράσης The Expendables 2, έπειτα από πρόσκληση του παραγωγού Άβι Λέρνερ, ταξιδεύοντας μάλιστα στη Βουλγαρία για τις ανάγκες της παραγωγής.
Στην αρχική σκηνή, η οποία εκτυλίσσεται κατά τη διάρκεια ελέγχου ασφαλείας σε αεροδρόμιο, ο Σέρβος τενίστας εμφανίζεται ως ο εαυτός του και χρησιμοποιεί τη ρακέτα του για να αντιμετωπίσει τους αντιπάλους.
Κρατώντας την τσάντα του τένις στον ώμο, ο Σέρβος πρωταθλητής συναντά τον ηθοποιό Όουεν Γουίλσον, ο οποίος επιστρέφει στον ρόλο του Κέβιν Ρόουλι.
Στη συγκεκριμένη σκηνή συμμετέχουν επίσης ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο και η Τέρι Πόλο.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους, ο Τζόκοβιτς συμβουλεύει τον Γουίλσον να εξασκηθεί περισσότερο στο φόρχαντ του.
Όταν ο ηθοποιός ζητά τη γνώμη του για το μπάκχαντ του, ο «Νόλε» απαντά με χιούμορ: «Μπορείς και καλύτερα».
Στην τέταρτη ταινία του franchise, ο γιος του Γκρεγκ Φόκερ, τον οποίο ενσαρκώνει ο Μπεν Στίλερ, βρίσκεται ένα βήμα πριν από τον γάμο του με την Ολίβια, τον χαρακτήρα της οποίας υποδύεται η Αριάνα Γκράντε.
Η πρεμιέρα της ταινίας στις κινηματογραφικές αίθουσες των ΗΠΑ έχει προγραμματιστεί για τις 25 Νοεμβρίου.
Η εμφάνιση με τη ρακέτα που δεν προβλήθηκε στο The Expendables 2
Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τζόκοβιτς συμμετέχει σε κινηματογραφική παραγωγή του Χόλιγουντ.
Το 2012 είχε λάβει μέρος στα γυρίσματα της ταινίας δράσης The Expendables 2, έπειτα από πρόσκληση του παραγωγού Άβι Λέρνερ, ταξιδεύοντας μάλιστα στη Βουλγαρία για τις ανάγκες της παραγωγής.
Στην αρχική σκηνή, η οποία εκτυλίσσεται κατά τη διάρκεια ελέγχου ασφαλείας σε αεροδρόμιο, ο Σέρβος τενίστας εμφανίζεται ως ο εαυτός του και χρησιμοποιεί τη ρακέτα του για να αντιμετωπίσει τους αντιπάλους.
Ωστόσο, η συγκεκριμένη σκηνή δεν συμπεριλήφθηκε στην τελική έκδοση της ταινίας, καθώς αφαιρέθηκε κατά το μοντάζ.
Το κοινό είχε τελικά την ευκαιρία να τη δει μέσα από το βίντεο με τις κομμένες σκηνές και τα παραλειπόμενα της παραγωγής.
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