Η Νίκολα Πελτζ φωτογραφήθηκε με κορμάκι και προκάλεσε αντιδράσεις: «Απλώς φάε», της γράφουν για την αδυνατισμένη της εμφάνιση
Η Νίκολα Πελτζ φωτογραφήθηκε με κορμάκι και προκάλεσε αντιδράσεις: «Απλώς φάε», της γράφουν για την αδυνατισμένη της εμφάνιση
Η ηθοποιός πρωταγωνιστεί στην ταινία «Prima» όπου υποδύεται μία μπαλαρίνα - Φέρεται πως για τις ανάγκες του ρόλου έφτασε να ζυγίζει κάτω από 45 κιλά ως αποτέλεσμα τετράμηνης εντατικής εκπαίδευσης μπαλέτου και αυστηρής διατροφής
Με κορμάκι φωτογραφήθηκε η Νίκολα Πελτζ και προκάλεσε αντιδράσεις εξαιτίας της αδυνατισμένης της εμφάνισης.
Η ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπα από τα παρασκήνια της ταινίας «Prima», στην οποία πρωταγωνιστεί, ποζάροντας με ρούχο του ρόλου της δίπλα στον σύζυγό της, Μπρούκλιν Μπέκαμ και στους συνεργάτες της.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η ηθοποιός εξέφρασε τη συγκίνησή της για τη συνεργασία της με τη διάσημη φωτογράφο Άνι Λίμποβιτς, χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη ημέρα ως μία από τις αγαπημένες της: «Αλήθεια, μια από τις πιο αγαπημένες μου μέρες. Νιώθω τεράστια τιμή που είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ με τις πιο εμβληματικές και θρυλικές γυναίκες, την @annieleibovitz και τη Faye. Σας αγαπώ και τις δύο πάρα πολύ», έγραψε.
Δείτε τις φωτογραφίες
Παρατηρώντας τις φωτογραφίες, πολλοί εξέφρασαν ανησυχία για την υγεία της, κάνοντας λόγω για τη μεγάλη απώλεια βάρους της, με την ηθοποιό, σύμφωνα με την Daily Mail, να φέρεται πως έφτασε να ζυγίζει κάτω από τα 45 κιλά ως αποτέλεσμα τετράμηνης εντατικής εκπαίδευσης μπαλέτου και αυστηρής διατροφής για τις ανάγκες του ρόλου της.
«Απλώς φάε», της έγραφαν στα σχόλια της ανάρτησης, με ορισμένους να αναφέρουν μέχρι πως θέλουν να της μαγειρέψουν και άλλους να αναρωτιούνται εάν αξίζει αυτό πραγματικά.
Η μεταμόρφωσή της για το «Prima» για πολλούς αποδεικνύει τη δέσμευσή της στην υποκριτική, ωστόσο άνοιξε και μια ευρύτερη συζήτηση για τα όρια των αλλαγών στην εμφάνιση των ηθοποιών για έναν ρόλο, αλλά και για τη σημασία της υγείας.
Η ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπα από τα παρασκήνια της ταινίας «Prima», στην οποία πρωταγωνιστεί, ποζάροντας με ρούχο του ρόλου της δίπλα στον σύζυγό της, Μπρούκλιν Μπέκαμ και στους συνεργάτες της.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η ηθοποιός εξέφρασε τη συγκίνησή της για τη συνεργασία της με τη διάσημη φωτογράφο Άνι Λίμποβιτς, χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη ημέρα ως μία από τις αγαπημένες της: «Αλήθεια, μια από τις πιο αγαπημένες μου μέρες. Νιώθω τεράστια τιμή που είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ με τις πιο εμβληματικές και θρυλικές γυναίκες, την @annieleibovitz και τη Faye. Σας αγαπώ και τις δύο πάρα πολύ», έγραψε.
Δείτε τις φωτογραφίες
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Παρατηρώντας τις φωτογραφίες, πολλοί εξέφρασαν ανησυχία για την υγεία της, κάνοντας λόγω για τη μεγάλη απώλεια βάρους της, με την ηθοποιό, σύμφωνα με την Daily Mail, να φέρεται πως έφτασε να ζυγίζει κάτω από τα 45 κιλά ως αποτέλεσμα τετράμηνης εντατικής εκπαίδευσης μπαλέτου και αυστηρής διατροφής για τις ανάγκες του ρόλου της.
«Απλώς φάε», της έγραφαν στα σχόλια της ανάρτησης, με ορισμένους να αναφέρουν μέχρι πως θέλουν να της μαγειρέψουν και άλλους να αναρωτιούνται εάν αξίζει αυτό πραγματικά.
Η μεταμόρφωσή της για το «Prima» για πολλούς αποδεικνύει τη δέσμευσή της στην υποκριτική, ωστόσο άνοιξε και μια ευρύτερη συζήτηση για τα όρια των αλλαγών στην εμφάνιση των ηθοποιών για έναν ρόλο, αλλά και για τη σημασία της υγείας.
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