Η Νίκολα Πελτζ φωτογραφήθηκε με κορμάκι και προκάλεσε αντιδράσεις: «Απλώς φάε», της γράφουν για την αδυνατισμένη της εμφάνιση

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η ηθοποιός εξέφρασε τη συγκίνησή της για τη συνεργασία της με τη διάσημη φωτογράφο Άνι Λίμποβιτς, χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη ημέρα ως μία από τις αγαπημένες της: «

», έγραψε.

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