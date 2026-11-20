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Ποτσετίνο: Λίγοι σύλλογοι έχουν το μέγεθος της Γιουνάιτεντ
Ποτσετίνο: Λίγοι σύλλογοι έχουν το μέγεθος της Γιουνάιτεντ
Ο νέος τεχνικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μίλησε για το παιχνίδι με τη Λίβερπουλ στο Άνφιλντ και για την νοοτροπία που θέλει ν' αλλάξει στην ομάδα
Στα βαθιά απευθείας θα μπει ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο αφού την Κυριακή η νέα του ομάδα, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, παίζει στο Άνφιλντ με τη Λίβερπουλ.
Ο έμπειρος τεχνικός που άφησε την εθνική των ΗΠΑ για τη Γιουνάιτεντ μίλησε στη συνέντευξη Τύπου πριν τον αγώνα με τη Λίβερπουλ για τη νοοτροπία που θέλει να φέρει στο σύλλογο αλλά και για το μέγεθός του.
Οι δηλώσεις του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο
«Δεν ξέρω αν ήμασταν κοντά ή όχι (στην ένταξή μας) στο παρελθόν, αλλά είμαστε εδώ και ενθουσιασμένοι που βρισκόμαστε. Είναι ένας καταπληκτικός σύλλογος και είμαστε χαρούμενοι.
Νομίζω ότι είναι ένας αγώνας δρόμου για να φτάσουμε και να είμαστε ανταγωνιστικοί απέναντι στη Λίβερπουλ. Εκεί είναι που εστιάζουμε εκατό τοις εκατό. Ερχόμαστε με την ιδέα να δημιουργήσουμε κάτι από το μηδέν. Βρίσκουμε πολύ υποστηρικτικούς ανθρώπους στον σύλλογο που κάνουν την προσαρμογή εύκολη.
Ταυτόχρονα, πρέπει να βελτιώσουμε τους παίκτες ώστε να βρουν τον τρόπο να αποδίδουν. Δεν επικεντρωνόμαστε στην κουλτούρα επειδή είναι μια τεράστια λέξη. Η κουλτούρα του συλλόγου και η ταυτότητά του είναι πολύ μεγάλη. Είναι ένας σύλλογος με καταπληκτικά χρόνια. Είναι δύσκολο να βρεις έναν άλλο σύλλογο στο μέγεθος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και πρέπει να είμαστε ανοιχτόμυαλοι, να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και να προσπαθήσουμε να αποδώσουμε και οι παίκτες να το πιστέψουν. Αυτή είναι η δουλειά μας.
Δεν σκέφτομαι πολύ το παρελθόν. Πρόκειται για το πώς θα χτίσουμε τον δικό μας δρόμο εδώ. Φυσικά, νιώθουμε την υποστήριξη από τον σύλλογο και αρχίζουμε να δουλεύουμε.
Το παρελθόν δεν πρόκειται να βοηθήσει, να σκεφτόμαστε το χθες. Μιλάμε με τους παίκτες και το πιο σημαντικό είναι να σκεφτούμε την επόμενη δράση.
Νιώθουμε την υποστήριξη και θα δουλέψουμε πολύ σκληρά για να βοηθήσουμε τους παίκτες να αποδώσουν. Αυτή είναι η προτεραιότητα.
Είναι φυσιολογικό όταν δεν κερδίζεις παιχνίδια η αυτοπεποίθηση να αρχίζει να μειώνεται.
Νομίζω ότι οι παίκτες πρέπει να νιώθουν από εμάς ότι τους πιστεύουμε και τους εμπιστευόμαστε και να τους δείχνουμε ότι ξέρουμε τι κάνουν. Αυτό είναι σημαντικό.
Ο έμπειρος τεχνικός που άφησε την εθνική των ΗΠΑ για τη Γιουνάιτεντ μίλησε στη συνέντευξη Τύπου πριν τον αγώνα με τη Λίβερπουλ για τη νοοτροπία που θέλει να φέρει στο σύλλογο αλλά και για το μέγεθός του.
Οι δηλώσεις του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο
«Δεν ξέρω αν ήμασταν κοντά ή όχι (στην ένταξή μας) στο παρελθόν, αλλά είμαστε εδώ και ενθουσιασμένοι που βρισκόμαστε. Είναι ένας καταπληκτικός σύλλογος και είμαστε χαρούμενοι.
Νομίζω ότι είναι ένας αγώνας δρόμου για να φτάσουμε και να είμαστε ανταγωνιστικοί απέναντι στη Λίβερπουλ. Εκεί είναι που εστιάζουμε εκατό τοις εκατό. Ερχόμαστε με την ιδέα να δημιουργήσουμε κάτι από το μηδέν. Βρίσκουμε πολύ υποστηρικτικούς ανθρώπους στον σύλλογο που κάνουν την προσαρμογή εύκολη.
Mauricio Pochettino's first press conference back in the Premier League 🎙 See what the new @ManUtd manager has to say here 👉 https://t.co/4qFB3dw7DF https://t.co/vjxztiswlI— Premier League (@premierleague) November 20, 2026
Ταυτόχρονα, πρέπει να βελτιώσουμε τους παίκτες ώστε να βρουν τον τρόπο να αποδίδουν. Δεν επικεντρωνόμαστε στην κουλτούρα επειδή είναι μια τεράστια λέξη. Η κουλτούρα του συλλόγου και η ταυτότητά του είναι πολύ μεγάλη. Είναι ένας σύλλογος με καταπληκτικά χρόνια. Είναι δύσκολο να βρεις έναν άλλο σύλλογο στο μέγεθος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και πρέπει να είμαστε ανοιχτόμυαλοι, να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και να προσπαθήσουμε να αποδώσουμε και οι παίκτες να το πιστέψουν. Αυτή είναι η δουλειά μας.
Δεν σκέφτομαι πολύ το παρελθόν. Πρόκειται για το πώς θα χτίσουμε τον δικό μας δρόμο εδώ. Φυσικά, νιώθουμε την υποστήριξη από τον σύλλογο και αρχίζουμε να δουλεύουμε.
Το παρελθόν δεν πρόκειται να βοηθήσει, να σκεφτόμαστε το χθες. Μιλάμε με τους παίκτες και το πιο σημαντικό είναι να σκεφτούμε την επόμενη δράση.
Νιώθουμε την υποστήριξη και θα δουλέψουμε πολύ σκληρά για να βοηθήσουμε τους παίκτες να αποδώσουν. Αυτή είναι η προτεραιότητα.
Είναι φυσιολογικό όταν δεν κερδίζεις παιχνίδια η αυτοπεποίθηση να αρχίζει να μειώνεται.
Νομίζω ότι οι παίκτες πρέπει να νιώθουν από εμάς ότι τους πιστεύουμε και τους εμπιστευόμαστε και να τους δείχνουμε ότι ξέρουμε τι κάνουν. Αυτό είναι σημαντικό.
Με το πρόγραμμα που έχουμε μπροστά μας, πρέπει να εστιάσουμε στις αρχές μας. Οι παίκτες είναι έξυπνοι, έχουν ποιότητα.
Μερικές φορές είναι να ξεκλειδώσουμε κάποια πράγματα που δεν φάνηκαν για διαφορετικούς λόγους».
Μερικές φορές είναι να ξεκλειδώσουμε κάποια πράγματα που δεν φάνηκαν για διαφορετικούς λόγους».
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