Ο νέος τεχνικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μίλησε για το παιχνίδι με τη Λίβερπουλ στο Άνφιλντ και για την νοοτροπία που θέλει ν' αλλάξει στην ομάδα