Αντιμέτωπος με αγωγή ύψους 6 εκατ. δολαρίων ο Στίβεν Μπάλντουιν: Προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε ιστορικό ξενοδοχείο
Αντιμέτωπος με αγωγή ύψους 6 εκατ. δολαρίων ο Στίβεν Μπάλντουιν: Προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε ιστορικό ξενοδοχείο
Ο ηθοποιός και αδελφός του Άλεκ Μπάλντουιν φέρεται να ενεργοποίησε το σύστημα πυρόσβεσης στο μπάνιο του δωματίου του, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές υλικές ζημιές
Αντιμέτωπος με αγωγή ύψους έξι εκατομμυρίων δολαρίων βρίσκεται ο Στίβεν Μπάλντουιν, καθώς κατηγορείται ότι προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε ιστορικό ξενοδοχείο του Νέου Μεξικού, κατά τη διάρκεια διαμονής του τον Ιούλιο του 2024.
Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το περιοδικό PEOPLE, ο 60χρονος ηθοποιός φέρεται να ενεργοποίησε το σύστημα πυρόσβεσης στο μπάνιο του δωματίου του στο ξενοδοχείο St. Francis, στη Σάντα Φε, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές υλικές ζημιές.
Όπως αναφέρεται στην αγωγή, ο Μπάλντουιν «χτύπησε, μετακίνησε, ήρθε σε επαφή ή με άλλον τρόπο προκάλεσε την ενεργοποίηση του καταιονιστήρα πυρόσβεσης» που βρισκόταν στο μπάνιο του.
Η ενεργοποίηση του συστήματος είχε ως συνέπεια τη διαρροή μεγάλης ποσότητας νερού, προκαλώντας, σύμφωνα με το δικόγραφο, «εκτεταμένες ζημιές σε πολλά δωμάτια επισκεπτών, διαδρόμους, οροφές, τοίχους και άλλους χώρους του ιστορικού ξενοδοχείου».
Ο ίδιος ο ηθοποιός είχε υποστηρίξει τότε στη διεύθυνση του ξενοδοχείου ότι χτύπησε κατά λάθος την κεφαλή του συστήματος πυρόσβεσης ενώ χρησιμοποιούσε μια πετσέτα, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός.
Η ασφαλιστική εταιρεία κατέβαλε περισσότερα από έξι εκατομμύρια δολάρια στην Heritage Hotels and Resorts Inc., η οποία διαχειρίζεται το ξενοδοχείο, προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες για τις εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης, επισκευής και ανακαίνισης που απαιτήθηκαν μετά το περιστατικό.
Πλέον, η ασφαλιστική εταιρεία διεκδικεί δικαστικά την επιστροφή των χρημάτων, υποστηρίζοντας ότι ο Μπάλντουιν ενήργησε «απρόσεκτα και αμελώς» και δεν επέδειξε την απαιτούμενη προσοχή κατά τη χρήση του δωματίου του ξενοδοχείου.
Από την πλευρά τους, οι δικηγόροι του ηθοποιού κατέθεσαν αίτημα προκειμένου η υπόθεση να αποσυρθεί από τη δικαιοδοσία του Ανώτατου Δικαστηρίου της Πολιτείας της Νέας Υόρκης και να μεταφερθεί σε άλλο δικαστήριο.
Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το περιοδικό PEOPLE, ο 60χρονος ηθοποιός φέρεται να ενεργοποίησε το σύστημα πυρόσβεσης στο μπάνιο του δωματίου του στο ξενοδοχείο St. Francis, στη Σάντα Φε, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές υλικές ζημιές.
Όπως αναφέρεται στην αγωγή, ο Μπάλντουιν «χτύπησε, μετακίνησε, ήρθε σε επαφή ή με άλλον τρόπο προκάλεσε την ενεργοποίηση του καταιονιστήρα πυρόσβεσης» που βρισκόταν στο μπάνιο του.
Η ενεργοποίηση του συστήματος είχε ως συνέπεια τη διαρροή μεγάλης ποσότητας νερού, προκαλώντας, σύμφωνα με το δικόγραφο, «εκτεταμένες ζημιές σε πολλά δωμάτια επισκεπτών, διαδρόμους, οροφές, τοίχους και άλλους χώρους του ιστορικού ξενοδοχείου».
Stephen Baldwin Sued for $6 Million Over Damage to Historic Hotel Room, Hallways and Ceilings https://t.co/FcIKsgmwY5— People (@people) November 20, 2026
Η ασφαλιστική εταιρεία κατέβαλε περισσότερα από έξι εκατομμύρια δολάρια στην Heritage Hotels and Resorts Inc., η οποία διαχειρίζεται το ξενοδοχείο, προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες για τις εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης, επισκευής και ανακαίνισης που απαιτήθηκαν μετά το περιστατικό.
Πλέον, η ασφαλιστική εταιρεία διεκδικεί δικαστικά την επιστροφή των χρημάτων, υποστηρίζοντας ότι ο Μπάλντουιν ενήργησε «απρόσεκτα και αμελώς» και δεν επέδειξε την απαιτούμενη προσοχή κατά τη χρήση του δωματίου του ξενοδοχείου.
Από την πλευρά τους, οι δικηγόροι του ηθοποιού κατέθεσαν αίτημα προκειμένου η υπόθεση να αποσυρθεί από τη δικαιοδοσία του Ανώτατου Δικαστηρίου της Πολιτείας της Νέας Υόρκης και να μεταφερθεί σε άλλο δικαστήριο.
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