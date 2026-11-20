Γιούλη Ηλιοπούλου για την αποχώρηση του Τζώρτζογλου από τις παραστάσεις της: Ζήτησε διπλασιασμό της αμοιβής του, δεν λειτουργώ με όρους εκβιαστικών διλημμάτων
Γιούλη Ηλιοπούλου για την αποχώρηση του Τζώρτζογλου από τις παραστάσεις της: Ζήτησε διπλασιασμό της αμοιβής του, δεν λειτουργώ με όρους εκβιαστικών διλημμάτων
Η παραγωγός απάντησε για τη λήξη της συνεργασίας της με τον ηθοποιό μέσω ανάρτησης - «Οφείλω να προστατεύσω την αλήθεια, την επαγγελματική μου υπόσταση και την πολυετή διαδρομή μου στον χώρο του θεάτρου», πρόσθεσε
Διπλασιασμό της αρχικά συμφωνημένης αμοιβής του φέρεται να ζήτησε ο Στράτος Τζώρτζογλου από την παραγωγό Γιούλη Ηλιοπούλου για τις παραστάσεις «Όλιβερ Τουίστ» και «Τα Χριστούγεννα του Σκρουτζ», αίτημα που δεν έγινε δεκτό, με αποτέλεσμα την πρόωρη λήξη της συνεργασίας τους.
Η Γιούλη Ηλιοπούλου μέσω ανάρτησης στο Facebook θέλησε να εκφράσει τη δική της πλευρά της ιστορίας, τονίζοντας πως δεν δύναται να λειτουργήσει με όρους εκβιαστικών διλημμάτων, θέτωντας παράλληλα σε κίνδυνο τους συνεργάτες της.
Όπως εξήγησε, αισθάνθηκε την υποχρεώση να τοποθετηθεί δημόσια ώστε να ξεκαθαρίσει τι πραγματικά συνέβη: «Με αφορμή τα δημοσιεύματα και τη δημόσια συζήτηση που έχει προκύψει σχετικά με την αποχώρηση του κ. Στράτου Τζώρτζογλου από τη θεατρική μας παραγωγή, θεωρώ υποχρέωσή μου να τοποθετηθώ δημόσια, αποσαφηνίζοντας τα πραγματικά δεδομένα. Η συνεργασία μας ξεκίνησε στη βάση συγκεκριμένης οικονομικής συμφωνίας, η οποία ήταν γνωστή και αποδεκτή από την αρχή. Ωστόσο, μετά την πραγματοποίηση των δύο πρώτων παραστάσεων, τέθηκε από την πλευρά του κ. Τζώρτζογλου αίτημα διπλασιασμού της αρχικά συμφωνημένης αμοιβής, με τη σαφή θέση ότι, σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα συμμετείχε στις επόμενες παραστάσεις», έγραψε.
Δείτε την ανάρτηση
Η Γιούλη Ηλιοπούλου πρόσθεσε: «Απέναντι στην απαίτηση αυτή, η θέση μου ήταν ξεκάθαρη. Δεν είναι δυνατόν να ανατρέπονται μονομερώς οι οικονομικοί όροι μιας συμφωνίας, όταν πίσω από μια θεατρική παραγωγή υπάρχει ένας ολόκληρος μηχανισμός ανθρώπων, εργαζομένων και συνεργατών, συγκεκριμένες οικονομικές δεσμεύσεις και ευθύνη απέναντι στο κοινό. Ως παραγωγός, έχω την υποχρέωση να προστατεύω τη δουλειά όλων όσοι συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Δεν μπορώ να λειτουργώ με όρους εκβιαστικών διλημμάτων ούτε να θέτω σε κίνδυνο τη συνέπεια και τη βιωσιμότητα μιας παραγωγής για να εξυπηρετήσω απαιτήσεις που προκύπτουν εκ των υστέρων. Σέβομαι απόλυτα την καλλιτεχνική διαδρομή κάθε συναδέλφου. Θεωρώ, όμως, ότι ο επαγγελματικός σεβασμός είναι αμφίδρομος και προϋποθέτει την τήρηση των συμφωνηθέντων, την υπευθυνότητα και τη συνέπεια απέναντι σε όλους».
Η παραγωγός ανέφερε πως δεν είναι στόχος της να δημιουργήσει μία δημόσια διαμάχη: «Δεν επιθυμώ να μετατρέψω μια επαγγελματική διαφωνία σε προσωπική αντιπαράθεση. Οφείλω, ωστόσο, να προστατεύσω την αλήθεια, την επαγγελματική μου υπόσταση και την πολυετή διαδρομή μου στον χώρο του θεάτρου. Για περισσότερα από τριάντα χρόνια υπηρετώ το θέατρο με αφοσίωση, προσωπικές θυσίες, δημιουργικότητα και ευθύνη. Η πορεία μου έχει κριθεί από το έργο μου, τις παραστάσεις μου και τη διαχρονική εμπιστοσύνη του κοινού».
Κλείνοντας, η Γιούλη Ηλιοπούλου δήλωσε πως ο Στράτος Τζώρτζογλου έχει ήδη λάβει την αμοιβή του για τις παραστάσεις που συμμετείχε: «Θα ήθελα, τέλος, να διευκρινίσω προς αποφυγή οποιασδήποτε παρανόησης ότι ο κ. Στράτος Τζώρτζογλου έχει εξοφληθεί πλήρως για το σύνολο των προβών και των παραστάσεων στις οποίες συμμετείχε μέχρι την αποχώρησή του, σύμφωνα με την αρχική μας συμφωνία. Από την πλευρά της παραγωγής δεν υφίσταται καμία οικονομική εκκρεμότητα απέναντί του. Οι παραγωγές μας συνεχίζονται κανονικά, με τον ίδιο σεβασμό προς τους συνεργάτες, τους εργαζόμενους και τους θεατές μας. Γιατί το θέατρο απαιτεί ταλέντο, αλλά απαιτεί εξίσου ήθος, συνέπεια και επαγγελματική ευθύνη».
Στη λεζάντα ανέφερε: «Λυπάμαι πραγματικά γιατί είχα την πιο ονειρεμένη, αγνή, γεμάτη αγάπη επαγγελματική (και με μερικούς από εσας «αδερφική» σχέση) με τα «παιδιά του θιάσου» και που το υπόσχομαι στον εαυτό μου να ξανασυναντηθούμε θεατρικά - σε προσωπικό επίπεδο σίγουρα! Ένα μεγάλο τεράστιο «ευχαριστώ» από καρδιάς σε όλες τις «ψυχούλες σας» που δημιουργήσαμε κάτι πολύ ονειρεμένο και αγνό, γεμάτοι ενθουσιασμό, φαντασία, χαρά, γέλιο και τελικά καταφέραμε να νικήσουμε την αίθουσα γίγαντα 700 θέσεων imax των village cinemas στο Μαρούσι για 2 Κυριακές 8/11 και 15/11 και που δυστυχώς δεν θα βρεθούμε ξανά στον ΟΛΙΒΕΡ στις 2 ακόμη προγραμματισμένες παραστάσεις στις 22/11 και 29/11 - ευτυχώς βρέθηκε ο αντικαταστάτης μου - όσο για το έργο «Τα Χριστούγεννα του Σκρουτζ» υπήρχε από την αρχή η διανομή στον ρόλο του Σκρουτζ από τον πολύ άξιο και ταλαντούχο Χρήστο Μάντακα. Σας ευχαριστώ και σας αγαπώ όλους σας. Αγαπημένο dream team μου».
Η Γιούλη Ηλιοπούλου μέσω ανάρτησης στο Facebook θέλησε να εκφράσει τη δική της πλευρά της ιστορίας, τονίζοντας πως δεν δύναται να λειτουργήσει με όρους εκβιαστικών διλημμάτων, θέτωντας παράλληλα σε κίνδυνο τους συνεργάτες της.
Όπως εξήγησε, αισθάνθηκε την υποχρεώση να τοποθετηθεί δημόσια ώστε να ξεκαθαρίσει τι πραγματικά συνέβη: «Με αφορμή τα δημοσιεύματα και τη δημόσια συζήτηση που έχει προκύψει σχετικά με την αποχώρηση του κ. Στράτου Τζώρτζογλου από τη θεατρική μας παραγωγή, θεωρώ υποχρέωσή μου να τοποθετηθώ δημόσια, αποσαφηνίζοντας τα πραγματικά δεδομένα. Η συνεργασία μας ξεκίνησε στη βάση συγκεκριμένης οικονομικής συμφωνίας, η οποία ήταν γνωστή και αποδεκτή από την αρχή. Ωστόσο, μετά την πραγματοποίηση των δύο πρώτων παραστάσεων, τέθηκε από την πλευρά του κ. Τζώρτζογλου αίτημα διπλασιασμού της αρχικά συμφωνημένης αμοιβής, με τη σαφή θέση ότι, σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα συμμετείχε στις επόμενες παραστάσεις», έγραψε.
Δείτε την ανάρτηση
Η Γιούλη Ηλιοπούλου πρόσθεσε: «Απέναντι στην απαίτηση αυτή, η θέση μου ήταν ξεκάθαρη. Δεν είναι δυνατόν να ανατρέπονται μονομερώς οι οικονομικοί όροι μιας συμφωνίας, όταν πίσω από μια θεατρική παραγωγή υπάρχει ένας ολόκληρος μηχανισμός ανθρώπων, εργαζομένων και συνεργατών, συγκεκριμένες οικονομικές δεσμεύσεις και ευθύνη απέναντι στο κοινό. Ως παραγωγός, έχω την υποχρέωση να προστατεύω τη δουλειά όλων όσοι συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Δεν μπορώ να λειτουργώ με όρους εκβιαστικών διλημμάτων ούτε να θέτω σε κίνδυνο τη συνέπεια και τη βιωσιμότητα μιας παραγωγής για να εξυπηρετήσω απαιτήσεις που προκύπτουν εκ των υστέρων. Σέβομαι απόλυτα την καλλιτεχνική διαδρομή κάθε συναδέλφου. Θεωρώ, όμως, ότι ο επαγγελματικός σεβασμός είναι αμφίδρομος και προϋποθέτει την τήρηση των συμφωνηθέντων, την υπευθυνότητα και τη συνέπεια απέναντι σε όλους».
Η παραγωγός ανέφερε πως δεν είναι στόχος της να δημιουργήσει μία δημόσια διαμάχη: «Δεν επιθυμώ να μετατρέψω μια επαγγελματική διαφωνία σε προσωπική αντιπαράθεση. Οφείλω, ωστόσο, να προστατεύσω την αλήθεια, την επαγγελματική μου υπόσταση και την πολυετή διαδρομή μου στον χώρο του θεάτρου. Για περισσότερα από τριάντα χρόνια υπηρετώ το θέατρο με αφοσίωση, προσωπικές θυσίες, δημιουργικότητα και ευθύνη. Η πορεία μου έχει κριθεί από το έργο μου, τις παραστάσεις μου και τη διαχρονική εμπιστοσύνη του κοινού».
Κλείνοντας, η Γιούλη Ηλιοπούλου δήλωσε πως ο Στράτος Τζώρτζογλου έχει ήδη λάβει την αμοιβή του για τις παραστάσεις που συμμετείχε: «Θα ήθελα, τέλος, να διευκρινίσω προς αποφυγή οποιασδήποτε παρανόησης ότι ο κ. Στράτος Τζώρτζογλου έχει εξοφληθεί πλήρως για το σύνολο των προβών και των παραστάσεων στις οποίες συμμετείχε μέχρι την αποχώρησή του, σύμφωνα με την αρχική μας συμφωνία. Από την πλευρά της παραγωγής δεν υφίσταται καμία οικονομική εκκρεμότητα απέναντί του. Οι παραγωγές μας συνεχίζονται κανονικά, με τον ίδιο σεβασμό προς τους συνεργάτες, τους εργαζόμενους και τους θεατές μας. Γιατί το θέατρο απαιτεί ταλέντο, αλλά απαιτεί εξίσου ήθος, συνέπεια και επαγγελματική ευθύνη».
«Λυπάμαι γιατί είχα την πιο ονειρεμένη συνεργασία με τα παιδιά του θιάσου»Ο Στράτος Τζώρτζογλου ανακοίνωσε την αποχώρησή του με ανάρτηση στο Instagram την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, εκφράζοντας τη θλίψη του για το τέλος της συνεργασίας του με τα παιδιά του θιάσου, την οποία χαρακτήρισε «ονειρεμένη».
Στη λεζάντα ανέφερε: «Λυπάμαι πραγματικά γιατί είχα την πιο ονειρεμένη, αγνή, γεμάτη αγάπη επαγγελματική (και με μερικούς από εσας «αδερφική» σχέση) με τα «παιδιά του θιάσου» και που το υπόσχομαι στον εαυτό μου να ξανασυναντηθούμε θεατρικά - σε προσωπικό επίπεδο σίγουρα! Ένα μεγάλο τεράστιο «ευχαριστώ» από καρδιάς σε όλες τις «ψυχούλες σας» που δημιουργήσαμε κάτι πολύ ονειρεμένο και αγνό, γεμάτοι ενθουσιασμό, φαντασία, χαρά, γέλιο και τελικά καταφέραμε να νικήσουμε την αίθουσα γίγαντα 700 θέσεων imax των village cinemas στο Μαρούσι για 2 Κυριακές 8/11 και 15/11 και που δυστυχώς δεν θα βρεθούμε ξανά στον ΟΛΙΒΕΡ στις 2 ακόμη προγραμματισμένες παραστάσεις στις 22/11 και 29/11 - ευτυχώς βρέθηκε ο αντικαταστάτης μου - όσο για το έργο «Τα Χριστούγεννα του Σκρουτζ» υπήρχε από την αρχή η διανομή στον ρόλο του Σκρουτζ από τον πολύ άξιο και ταλαντούχο Χρήστο Μάντακα. Σας ευχαριστώ και σας αγαπώ όλους σας. Αγαπημένο dream team μου».
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