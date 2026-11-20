Γιούλη Ηλιοπούλου για την αποχώρηση του Τζώρτζογλου από τις παραστάσεις της: Ζήτησε διπλασιασμό της αμοιβής του, δεν λειτουργώ με όρους εκβιαστικών διλημμάτων

Η παραγωγός απάντησε για τη λήξη της συνεργασίας της με τον ηθοποιό μέσω ανάρτησης - «Οφείλω να προστατεύσω την αλήθεια, την επαγγελματική μου υπόσταση και την πολυετή διαδρομή μου στον χώρο του θεάτρου», πρόσθεσε