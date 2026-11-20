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Χάρη μετά θάνατον απένειμε ο Τραμπ σε θρύλο του μπέιζμπολ
Χάρη μετά θάνατον απένειμε ο Τραμπ σε θρύλο του μπέιζμπολ
Σε αναρτήσεις του ο Αμερικανός πρόεδρος μιλούσε για την αδικία σε βάρος του Πιτ Ρόουζ που την απέδιδε σε «πολιτκούς λόγους»
Ο Ντόναλντ Τραμπ χορήγησε χάρη στον θρύλο του μπέιζμπολ Πιτ Ρόουζ που πέθανε το 2024, έχοντας ομολογήσει χρόνια πριν, το 1990 την ενοχή του για δύο κατηγορίες υποβολής ψευδών φορολογικών δηλώσεων.
Στον Ρόουζ είχε επιβληθεί ισόβια απαγόρευση συμμετοχής στη Major League Baseball (MLB), τον πρωτάθλημα του μπέιζμπολ, αφού έρευνα αποκάλυψε ότι στοιχημάτιζε σε αγώνες.
«Μόλις χορήγησα πλήρη και απόλυτη χάρη στον αείμνηστο, μεγάλο Πιτ Ρόουζ, έναν πραγματικό ΣΟΥΠΕΡΣΤΑΡ και ΘΡΥΛΟ του μπέιζμπολ», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social την Πέμπτη.
Όπως πρόσθεσε, το ρεκόρ του των 4.256 χτυπημάτων (hits) σε μία σεζόν δεν θα σπάσει ποτέ».
Στην πραγματικότητα, όπως επισημαίνει το BBC, ο αριθμός αφορά όλη την καριέρα του Ρόουζ, αλλά είναι και μεγαλύτερος από κάθε άλλο παίκτη.
Πέρυσι ο Ρόουζ επανεντάχθηκε μεταθανάτια στην MLB, στην οποία αγωνίστηκε για 24 σεζόν, και έγινε επιλέξιμος για το Baseball Hall of Fame από το 2028 και έπειτα.
Ο Τραμπ είπε ακόμη ότι ο Ρόουζ «αντιμετωπίστηκε άσχημα από τη Major League Baseball, η οποία δεν του επέτρεψε να εισέλθει στο Baseball Hall of Fame, υποθέτω για πολιτικούς λόγους».
Επειδή η χάρη του Ρόουζ εκδόθηκε μετά το θάνατό του, είναι σε μεγάλο βαθμό συμβολική και δεν αλλάζει την κατάσταση του Ρόουζ όσον αφορά το Hall of Fame. Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης συνήθως δεν επεξεργάζεται αιτήσεις χάρης μετά θάνατον, παρά το ότι ο πρόεδρος χορηγεί τη χάρη.
Τον Αύγουστο του 1989, ο Ρόουζ συμφώνησε να του επιβληθεί μόνιμη απαγόρευση από το άθλημα, αφού οι ερευνητές της MLB διαπίστωσαν ότι είχε στοιχηματίσει στην ομάδα του, τους «Cincinnati Reds», πολλές φορές, ενώ αγωνιζόταν και ήταν προπονητής της ομάδας από το 1985 έως το 1987.
Τον Ιούλιο του 1990, αφού ο Ρόουζ παραδέχτηκε ότι δεν είχε δηλώσει έσοδα ύψους 354.968 δολαρίων σε διάστημα τεσσάρων ετών, καταδικάστηκε σε πέντε μήνες φυλάκιση. Τότε του επιβλήθηκε επίσης πρόστιμο 50.000 δολαρίων και του διατάχθηκε να εκτελέσει κοινωνική εργασία.
Στον Ρόουζ είχε επιβληθεί ισόβια απαγόρευση συμμετοχής στη Major League Baseball (MLB), τον πρωτάθλημα του μπέιζμπολ, αφού έρευνα αποκάλυψε ότι στοιχημάτιζε σε αγώνες.
«Μόλις χορήγησα πλήρη και απόλυτη χάρη στον αείμνηστο, μεγάλο Πιτ Ρόουζ, έναν πραγματικό ΣΟΥΠΕΡΣΤΑΡ και ΘΡΥΛΟ του μπέιζμπολ», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social την Πέμπτη.
Όπως πρόσθεσε, το ρεκόρ του των 4.256 χτυπημάτων (hits) σε μία σεζόν δεν θα σπάσει ποτέ».
Στην πραγματικότητα, όπως επισημαίνει το BBC, ο αριθμός αφορά όλη την καριέρα του Ρόουζ, αλλά είναι και μεγαλύτερος από κάθε άλλο παίκτη.
Πέρυσι ο Ρόουζ επανεντάχθηκε μεταθανάτια στην MLB, στην οποία αγωνίστηκε για 24 σεζόν, και έγινε επιλέξιμος για το Baseball Hall of Fame από το 2028 και έπειτα.
Ο Τραμπ είπε ακόμη ότι ο Ρόουζ «αντιμετωπίστηκε άσχημα από τη Major League Baseball, η οποία δεν του επέτρεψε να εισέλθει στο Baseball Hall of Fame, υποθέτω για πολιτικούς λόγους».
Επειδή η χάρη του Ρόουζ εκδόθηκε μετά το θάνατό του, είναι σε μεγάλο βαθμό συμβολική και δεν αλλάζει την κατάσταση του Ρόουζ όσον αφορά το Hall of Fame. Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης συνήθως δεν επεξεργάζεται αιτήσεις χάρης μετά θάνατον, παρά το ότι ο πρόεδρος χορηγεί τη χάρη.
Τον Αύγουστο του 1989, ο Ρόουζ συμφώνησε να του επιβληθεί μόνιμη απαγόρευση από το άθλημα, αφού οι ερευνητές της MLB διαπίστωσαν ότι είχε στοιχηματίσει στην ομάδα του, τους «Cincinnati Reds», πολλές φορές, ενώ αγωνιζόταν και ήταν προπονητής της ομάδας από το 1985 έως το 1987.
Τον Ιούλιο του 1990, αφού ο Ρόουζ παραδέχτηκε ότι δεν είχε δηλώσει έσοδα ύψους 354.968 δολαρίων σε διάστημα τεσσάρων ετών, καταδικάστηκε σε πέντε μήνες φυλάκιση. Τότε του επιβλήθηκε επίσης πρόστιμο 50.000 δολαρίων και του διατάχθηκε να εκτελέσει κοινωνική εργασία.
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