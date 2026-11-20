Νέα σελίδα στις σχέσεις Βρετανίας και ΕΕ: Επιστρέφει το Erasmus+, ανοίγει ο δρόμος για 100.000 νέους να διαμένουν έως τρία χρόνια, τι θα γίνει με τα δίδακτρα