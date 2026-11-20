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Μητέρα στις ΗΠΑ κακοποιούσε σεξουαλικά τον 11χρονο γιο της και του έλεγε ότι «είναι φυσιολογικό»
Μητέρα στις ΗΠΑ κακοποιούσε σεξουαλικά τον 11χρονο γιο της και του έλεγε ότι «είναι φυσιολογικό»
Ο αστυνομικός σύζυγός της βρέθηκε στο πλευρό της στο δικαστήριο – Οι τρεις καταγγελλόμενες επιθέσεις το 2022 και η κατάθεση του ντετέκτιβ
Μια 31χρονη μητέρα στο Κεντάκι των ΗΠΑ κατηγορείται για αιμομιξία, σοδομισμό και σεξουαλική κακοποίηση του 11χρονου γιού της, με τις αποκαλύψεις από την έρευνα να προκαλούν σοκ. Κατά την διάρκεια της δίκης μάλιστα είχε και τη στήριξη του αστυνομικού συζύγου της, ενώ κατά την ακροαματική διαδικασία για την εγγύησή της, αποκαλύφθηκαν νέες λεπτομέρειες για τα τρία περιστατικά που περιέγραψε το παιδί στους αστυνομικούς, μεταξύ των οποίων και η φερόμενη απάντησή της ότι η συμπεριφορά της ήταν «φυσιολογική», όταν εκείνο της ζήτησε να σταματήσει.
Πρόκειται για τη Λόρεν Γουίνανς, σύζυγο του αστυνομικού του Μπάρντσταουν, Άντι Γουίνανς. Η 31χρονη εμφανίστηκε στο Περιφερειακό Δικαστήριο της Κομητείας Νέλσον φορώντας κίτρινη στολή κρατουμένου και έχοντας χειροπέδες στα χέρια και στους αστραγάλους. Στην αίθουσα βρίσκονταν ο σύζυγός της και οι γονείς της, οι οποίοι παρακολούθησαν τη διαδικασία.
Σύμφωνα με την κατάθεση ντετέκτιβ της Αστυνομίας της Πολιτείας του Κεντάκι, το παιδί περιέγραψε σε ειδική εγκληματολογική συνέντευξη τρία περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης, τα οποία φέρεται να σημειώθηκαν το 2022 στο σπίτι των γονιών της κατηγορουμένης. Σε δύο περιπτώσεις, η 31χρονη φέρεται να το θώπευσε, ενώ σε μία τρίτη καταγγέλλεται περιστατικό στοματικής σεξουαλικής κακοποίησης.
Κατά το τελευταίο περιστατικό, ο 11χρονος φέρεται να της ζήτησε να σταματήσει, λέγοντάς της ότι αισθανόταν άβολα. Εκείνη, σύμφωνα με την κατάθεση, του απάντησε ότι η συμπεριφορά αυτή ήταν φυσιολογική και συνέχισε. Ο ντετέκτιβ ανέφερε ότι δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο χρόνος των περιστατικών, καθώς το παιδί δυσκολευόταν να περιγράψει όσα φέρεται να είχε βιώσει.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από έντονη τηλεφωνική αντιπαράθεση μεταξύ της Γουίνανς και του γιου της, νωρίτερα μέσα στο 2026. Μετά τον καβγά, ο ανήλικος εκμυστηρεύτηκε στη μητριά του όσα φέρεται να είχαν συμβεί, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για τη συμπεριφορά της μητέρας του. Στη συνέχεια ενημερώθηκε ο πατέρας του, ο οποίος απευθύνθηκε στην πολιτειακή αστυνομία.
Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάστηκαν και τα άλλα δύο παιδιά της 31χρονης. Ένα από αυτά ανέφερε ότι η μητέρα τους κατανάλωνε συχνά αλκοόλ και επέστρεφε στο σπίτι μεθυσμένη. Ωστόσο, κανένα από τα δύο δεν κατήγγειλε ότι είχε υποστεί κακοποίηση ή ότι γνώριζε για τα περιστατικά σε βάρος του μεγαλύτερου αδελφού τους.
Η Γουίνανς, η οποία στο παρελθόν είχε εργαστεί ως βοηθός δεσμοφύλακα σε τοπικό κρατητήριο, εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς σε σκοτεινό υπνοδωμάτιο στο υπόγειο της κατοικίας της, όταν έφτασαν για να τη συλλάβουν. Σύμφωνα με την κατάθεση του ντετέκτιβ, φέρεται να τους είπε ότι είχε φύγει νωρίτερα από την εργασία της και κατανάλωνε αλκοόλ, καθώς γνώριζε ότι επρόκειτο να συλληφθεί. Ο σύζυγός της φέρεται να συγκινήθηκε ενώ βοηθούσε τους αστυνομικούς να την αναζητήσουν μέσα στο σπίτι.
Από την πλευρά της, η υπεράσπιση υποστήριξε ότι ο γιος της κατηγορουμένης ενδέχεται να είχε θυμώσει μαζί της επειδή παρενέβαινε στον χρόνο που περνούσε με τη φίλη του.
Στην ακροαματική διαδικασία παρέστησαν επίσης ο Ντέρικ Κάρικο και ο Ντάνιελ Νιούτον, πατέρες των δύο μικρότερων παιδιών της Γουίνανς. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, και οι δύο έχουν εμπλακεί επί χρόνια σε δικαστικές διαμάχες μαζί της για την επιμέλεια των παιδιών, έχοντας διατυπώσει καταγγελίες σε βάρος της για βίαιη συμπεριφορά και προβλήματα με το αλκοόλ.
Η 31χρονη αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες για σοδομισμό πρώτου βαθμού, μία για αιμομιξία πρώτου βαθμού και μία για σεξουαλική κακοποίηση πρώτου βαθμού ανηλίκου κάτω των 12 ετών. Έχει δηλώσει αθώα, ενώ στο δικαστήριο εξετάζεται το αίτημα της υπεράσπισης για αλλαγή των όρων κράτησής της.
Πρόκειται για τη Λόρεν Γουίνανς, σύζυγο του αστυνομικού του Μπάρντσταουν, Άντι Γουίνανς. Η 31χρονη εμφανίστηκε στο Περιφερειακό Δικαστήριο της Κομητείας Νέλσον φορώντας κίτρινη στολή κρατουμένου και έχοντας χειροπέδες στα χέρια και στους αστραγάλους. Στην αίθουσα βρίσκονταν ο σύζυγός της και οι γονείς της, οι οποίοι παρακολούθησαν τη διαδικασία.
Σύμφωνα με την κατάθεση ντετέκτιβ της Αστυνομίας της Πολιτείας του Κεντάκι, το παιδί περιέγραψε σε ειδική εγκληματολογική συνέντευξη τρία περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης, τα οποία φέρεται να σημειώθηκαν το 2022 στο σπίτι των γονιών της κατηγορουμένης. Σε δύο περιπτώσεις, η 31χρονη φέρεται να το θώπευσε, ενώ σε μία τρίτη καταγγέλλεται περιστατικό στοματικής σεξουαλικής κακοποίησης.
Κατά το τελευταίο περιστατικό, ο 11χρονος φέρεται να της ζήτησε να σταματήσει, λέγοντάς της ότι αισθανόταν άβολα. Εκείνη, σύμφωνα με την κατάθεση, του απάντησε ότι η συμπεριφορά αυτή ήταν φυσιολογική και συνέχισε. Ο ντετέκτιβ ανέφερε ότι δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο χρόνος των περιστατικών, καθώς το παιδί δυσκολευόταν να περιγράψει όσα φέρεται να είχε βιώσει.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από έντονη τηλεφωνική αντιπαράθεση μεταξύ της Γουίνανς και του γιου της, νωρίτερα μέσα στο 2026. Μετά τον καβγά, ο ανήλικος εκμυστηρεύτηκε στη μητριά του όσα φέρεται να είχαν συμβεί, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για τη συμπεριφορά της μητέρας του. Στη συνέχεια ενημερώθηκε ο πατέρας του, ο οποίος απευθύνθηκε στην πολιτειακή αστυνομία.
Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση
Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάστηκαν και τα άλλα δύο παιδιά της 31χρονης. Ένα από αυτά ανέφερε ότι η μητέρα τους κατανάλωνε συχνά αλκοόλ και επέστρεφε στο σπίτι μεθυσμένη. Ωστόσο, κανένα από τα δύο δεν κατήγγειλε ότι είχε υποστεί κακοποίηση ή ότι γνώριζε για τα περιστατικά σε βάρος του μεγαλύτερου αδελφού τους.
Η Γουίνανς, η οποία στο παρελθόν είχε εργαστεί ως βοηθός δεσμοφύλακα σε τοπικό κρατητήριο, εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς σε σκοτεινό υπνοδωμάτιο στο υπόγειο της κατοικίας της, όταν έφτασαν για να τη συλλάβουν. Σύμφωνα με την κατάθεση του ντετέκτιβ, φέρεται να τους είπε ότι είχε φύγει νωρίτερα από την εργασία της και κατανάλωνε αλκοόλ, καθώς γνώριζε ότι επρόκειτο να συλληφθεί. Ο σύζυγός της φέρεται να συγκινήθηκε ενώ βοηθούσε τους αστυνομικούς να την αναζητήσουν μέσα στο σπίτι.
Από την πλευρά της, η υπεράσπιση υποστήριξε ότι ο γιος της κατηγορουμένης ενδέχεται να είχε θυμώσει μαζί της επειδή παρενέβαινε στον χρόνο που περνούσε με τη φίλη του.
Στην ακροαματική διαδικασία παρέστησαν επίσης ο Ντέρικ Κάρικο και ο Ντάνιελ Νιούτον, πατέρες των δύο μικρότερων παιδιών της Γουίνανς. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, και οι δύο έχουν εμπλακεί επί χρόνια σε δικαστικές διαμάχες μαζί της για την επιμέλεια των παιδιών, έχοντας διατυπώσει καταγγελίες σε βάρος της για βίαιη συμπεριφορά και προβλήματα με το αλκοόλ.
Η 31χρονη αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες για σοδομισμό πρώτου βαθμού, μία για αιμομιξία πρώτου βαθμού και μία για σεξουαλική κακοποίηση πρώτου βαθμού ανηλίκου κάτω των 12 ετών. Έχει δηλώσει αθώα, ενώ στο δικαστήριο εξετάζεται το αίτημα της υπεράσπισης για αλλαγή των όρων κράτησής της.
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