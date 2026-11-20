Νίκος Αποστολόπουλος για Γιώργο Μαζωνάκη: Ήταν σαν τους μονομάχους, ούτε το ενδιέφερε το κοινό αν δεν ήταν καλά
Νίκος Αποστολόπουλος για Γιώργο Μαζωνάκη: Ήταν σαν τους μονομάχους, ούτε το ενδιέφερε το κοινό αν δεν ήταν καλά
Υπέφερα βλέποντάς τον να μην είναι καλά, είπε ο σχεδιαστής μόδας για τον τραγουδιστή με τον οποίο είχε γνωριστεί το 1993
Μία αναφορά στον Γιώργος Μαζωνάκη, με τον οποίο είχε γνωριστεί το 1993, έκανε ο Νίκος Αποστολόπουλος. Ο σχεδιαστής μόδας υποστήριξε ότι ο τραγουδιστής υπέφερε, παρά την αποθέωση που γνώριζε από το κοινό. Παράλληλα, εξομολογήθηκε ότι τον πονούσε να τον βλέπει σε αυτή την κατάσταση, ενώ τον παρομοίασε με μονομάχο.
Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, ο Νίκος Αποστολόπουλος είπε για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Τον Γιώργο τον γνώρισα στο Παρίσι το ’93 που ήρθε να με βρει στο ατελιέ μου. Ένα παιδί απλό, όμορφο. Μου άρεσε πολύ ο Γιώργος. Ήταν πολύ ευτυχισμένος στο Παρίσι. Τον αγαπούσα τον Γιώργο. Όλα τα τελευταία χρόνια που υπέφερε πολύ, ήταν σαν τους μονομάχους. Κάτω το κοινό ούρλιαζε, φώναζε “μια ζωή Μαζώ, Μαζώ” κλπ…».
Σύμφωνα με τον σχεδιαστή μόδας, το κοινό αδιαφορούσε για την κατάσταση του τραγουδιστή και συνέχιζε να τον αποθεώνει, ακόμη κι όταν εκείνος δεν ήταν καλά. «Ούτε το ενδιέφερε το κοινό αν ο Γιώργος δεν ήταν καλά επάνω. Εγώ υπέφερα να βλέπω τον Γιώργο να μην είναι καλά και οι άλλοι ζητωκραυγάζανε. Όλα αυτά δεν μου άρεσαν καθόλου. Ο κόσμος, όλο αυτό που έγινε μετά, που φωνάζανε. Μα πού ήταν όλοι αυτοί που αγαπούσαν τόσο πολύ τον Γιώργο; Ο Γιώργος δεν ήταν εθνικός ήρωας. Δηλαδή ήταν τόσο υπερβολικό αυτό το ξέσπασμα», ισχυρίστηκε.
Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή του
Χαρκτηρίζοντας τον Γιώργο Μαζωνάκη «το παιδί της γειτονιάς», επισήμανε ότι είχε μεγάλη φιλοδοξία και ονειρευόταν να γίνει διεθνής ροκ σταρ, όπως ο Ρόμπι Γουίλιαμς. «Οι κυριούλες που κλαίγανε στον τάφο. Δεν θα του άρεσαν ποτέ όλα αυτά. Ο Γιώργος ήταν απλός. Ήταν το παιδί της γειτονιάς. Απλός μεν, αλλά είχε μεγαλομανία μεγάλη. Ήθελε να είναι ροκ σταρ. Ήθελε να είναι ο Ρόμπι Γουίλιαμς. Ήθελε να είναι κάτι που θα ήταν μόνο αν ήταν στο εξωτερικό», συμπλήρωσε.
Στην ίδια συνέντευξη ο Νίκος Αποστολόπουλος εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του με την εικόνα που παρουσιάζει η τηλεόραση σήμερα. «Τηλεόραση δεν βλέπω. Όπως βλέπεις έχω δύο τηλεοράσεις εδώ, αλλά είναι πάντα κλειστές. Τα σίριαλ τα ελληνικά μου φαίνονται δηλαδή κάτι τρομακτικό. Είναι τόσο γελοίοι οι διάλογοι, τόσο κακοντυμένοι οι ηθοποιοί οι καημένοι που προσπαθούν. Θα μπορούσαν να κάνουν λιγότερες παραγωγές και πιο ακριβές. Δεν βλέπω το GNTM γιατί μου φαίνεται τελείως ψεύτικο πια, δεν υπάρχει μόδα πια. Και να ακούω αυτά που λένε η κριτική επιτροπή, δεν το αντέχω εγώ αυτό», σχολίασε.
Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, ο Νίκος Αποστολόπουλος είπε για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Τον Γιώργο τον γνώρισα στο Παρίσι το ’93 που ήρθε να με βρει στο ατελιέ μου. Ένα παιδί απλό, όμορφο. Μου άρεσε πολύ ο Γιώργος. Ήταν πολύ ευτυχισμένος στο Παρίσι. Τον αγαπούσα τον Γιώργο. Όλα τα τελευταία χρόνια που υπέφερε πολύ, ήταν σαν τους μονομάχους. Κάτω το κοινό ούρλιαζε, φώναζε “μια ζωή Μαζώ, Μαζώ” κλπ…».
Σύμφωνα με τον σχεδιαστή μόδας, το κοινό αδιαφορούσε για την κατάσταση του τραγουδιστή και συνέχιζε να τον αποθεώνει, ακόμη κι όταν εκείνος δεν ήταν καλά. «Ούτε το ενδιέφερε το κοινό αν ο Γιώργος δεν ήταν καλά επάνω. Εγώ υπέφερα να βλέπω τον Γιώργο να μην είναι καλά και οι άλλοι ζητωκραυγάζανε. Όλα αυτά δεν μου άρεσαν καθόλου. Ο κόσμος, όλο αυτό που έγινε μετά, που φωνάζανε. Μα πού ήταν όλοι αυτοί που αγαπούσαν τόσο πολύ τον Γιώργο; Ο Γιώργος δεν ήταν εθνικός ήρωας. Δηλαδή ήταν τόσο υπερβολικό αυτό το ξέσπασμα», ισχυρίστηκε.
Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή του
Χαρκτηρίζοντας τον Γιώργο Μαζωνάκη «το παιδί της γειτονιάς», επισήμανε ότι είχε μεγάλη φιλοδοξία και ονειρευόταν να γίνει διεθνής ροκ σταρ, όπως ο Ρόμπι Γουίλιαμς. «Οι κυριούλες που κλαίγανε στον τάφο. Δεν θα του άρεσαν ποτέ όλα αυτά. Ο Γιώργος ήταν απλός. Ήταν το παιδί της γειτονιάς. Απλός μεν, αλλά είχε μεγαλομανία μεγάλη. Ήθελε να είναι ροκ σταρ. Ήθελε να είναι ο Ρόμπι Γουίλιαμς. Ήθελε να είναι κάτι που θα ήταν μόνο αν ήταν στο εξωτερικό», συμπλήρωσε.
Στην ίδια συνέντευξη ο Νίκος Αποστολόπουλος εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του με την εικόνα που παρουσιάζει η τηλεόραση σήμερα. «Τηλεόραση δεν βλέπω. Όπως βλέπεις έχω δύο τηλεοράσεις εδώ, αλλά είναι πάντα κλειστές. Τα σίριαλ τα ελληνικά μου φαίνονται δηλαδή κάτι τρομακτικό. Είναι τόσο γελοίοι οι διάλογοι, τόσο κακοντυμένοι οι ηθοποιοί οι καημένοι που προσπαθούν. Θα μπορούσαν να κάνουν λιγότερες παραγωγές και πιο ακριβές. Δεν βλέπω το GNTM γιατί μου φαίνεται τελείως ψεύτικο πια, δεν υπάρχει μόδα πια. Και να ακούω αυτά που λένε η κριτική επιτροπή, δεν το αντέχω εγώ αυτό», σχολίασε.
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