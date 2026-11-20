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Οι πόζες της Ευγενίας Σαμαρά για «να φανεί αυτή η πλάτη», δείτε φωτογραφίες
Οι πόζες της Ευγενίας Σαμαρά για «να φανεί αυτή η πλάτη», δείτε φωτογραφίες
«Η κοπέλα έβαλε πολλά χέρια στη μέση και έκανε πολλές πόζες για να φανεί αυτή η πλάτη» γράφει η Ευγενία Σαμαρά στο Instagram
Μια σειρά φωτογραφιών στις οποίες τονίζει τον τρόπο με τον οποίο το φόρεμα που επέλεξε, ανέδειξε την γυμνασμένη πλάτη της, ανήρτησε στο Instagram η Ευγενία Σαμαρά.
Όπως περιγράφει η ίδια, το φόρεμα είναι μια δημιουργία φίλης της.
Γράφει, δε, χαρακτηριστικά στη λεζάντα: «Η κοπέλα έβαλε πολλά χέρια στη μέση και έκανε πολλές πόζες για να φανεί αυτή η πλάτη από το φόρεμα-όνειρο της φίλης της από @badaye.studio».
«Κατά τ’ άλλα η ζωή συνεχίζεται στα κόκκινα» καταλήγει στην ανάρτησή της η Ευγενία Σαμαρά.
Όπως περιγράφει η ίδια, το φόρεμα είναι μια δημιουργία φίλης της.
Γράφει, δε, χαρακτηριστικά στη λεζάντα: «Η κοπέλα έβαλε πολλά χέρια στη μέση και έκανε πολλές πόζες για να φανεί αυτή η πλάτη από το φόρεμα-όνειρο της φίλης της από @badaye.studio».
«Κατά τ’ άλλα η ζωή συνεχίζεται στα κόκκινα» καταλήγει στην ανάρτησή της η Ευγενία Σαμαρά.
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