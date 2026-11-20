Από σήμερα το απόγευμα στις 18:00 θα ξεκινήσει η καταβολή της

σε 2,2 εκατομμύρια

Το ποσό είναι αυξημένο σε σχέση με πέρυσι και πλέον χορηγείται σε όλους τους συνταξιούχους που πληρούν το προβλεπόμενο ηλικιακό κριτήριο, ανεξάρτητα από το ύψος της σύνταξης, του εισοδήματος ή της ακίνητης περιουσίας τους.



Το κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό υπολογίζεται σε 879 εκατ. ευρώ.





Ποιοι δικαιούνται τα 400 ευρώ





Στην κατηγορία των δικαιούχων περιλαμβάνονται οι συνταξιούχοι που είχαν συμπληρώσει το 65ο έτος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 και έλαβαν κύρια σύνταξη γήρατος κατά τον Σεπτέμβριο 2026.



Αντίστοιχα, εντάσσονται και όσοι λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Για τους δικαιούχους που λαμβάνουν μόνο σύνταξη θανάτου προβλέπεται ειδικό ηλικιακό όριο 60 ετών, το οποίο επίσης εξετάζεται με βάση το τέλος του προηγούμενου έτους. Η ενίσχυση καταβάλλεται επίσης στους δικαιούχους κύριας σύνταξης αναπηρίας και στις προβλεπόμενες κατηγορίες ατόμων με αναπηρία, χωρίς να εφαρμόζεται σε αυτούς το γενικό ηλικιακό όριο των συντάξεων γήρατος.







Η οικονομική ενίσχυση διευρύνεται φέτος σημαντικά, καθώς καταργούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που ίσχυαν για τις συντάξεις γήρατος και θανάτου.Στην κατηγορία των δικαιούχων περιλαμβάνονται οι συνταξιούχοι που είχανκαι έλαβαν κύρια σύνταξη γήρατος κατά τον Σεπτέμβριο 2026.Αντίστοιχα, εντάσσονται και όσοι λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Για τους δικαιούχους που λαμβάνουν μόνο σύνταξη θανάτου προβλέπεται ειδικό ηλικιακό όριο 60 ετών, το οποίο επίσης εξετάζεται με βάση το τέλος του προηγούμενου έτους. Η ενίσχυση καταβάλλεται επίσης στους δικαιούχους κύριας σύνταξης αναπηρίας και στις προβλεπόμενες κατηγορίες ατόμων με αναπηρία, χωρίς να εφαρμόζεται σε αυτούς το γενικό ηλικιακό όριο των συντάξεων γήρατος. Δικαιούχοι είναι ακόμη οι ανασφάλιστοι υπερήλικες που λαμβάνουν τις σχετικές παροχές του ΟΠΕΚΑ, καθώς και άλλες κατηγορίες που καθορίζονται από τη νομοθεσία.

Ποιοι μένουν εκτός πληρωμής

Η σημαντικότερη κατηγορία που χρειάζεται να προσέξει είναι οι συνταξιούχοι γήρατος οι οποίοι συμπλήρωσαν τα 65 μέσα στο 2026. Για παράδειγμα, κάποιος που γεννήθηκε τον Μάρτιο του 1961 είναι σήμερα 65 ετών. Ωστόσο, στις 31 Δεκεμβρίου 2025 ήταν ακόμη 64 ετών. Συνεπώς, δεν πληροί το ηλικιακό κριτήριο για την ενίσχυση του 2026, εκτός εάν υπάγεται σε κάποια άλλη ειδική κατηγορία δικαιούχων.



Αντίθετα, ένας συνταξιούχος που γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 1960 είχε συμπληρώσει τα 65 έως το τέλος του 2025 και καλύπτει την ηλικιακή προϋπόθεση. Εκτός της πληρωμής ενδέχεται επίσης να βρεθούν πρόσωπα των οποίων η πρώτη κύρια σύνταξη γήρατος άρχισε να καταβάλλεται μετά τον Σεπτέμβριο 2026, εφόσον δεν εμπίπτουν σε άλλη προβλεπόμενη κατηγορία.



Καθοριστικό στοιχείο δεν είναι μόνο η ηλικία, αλλά και η σύνταξη που καταβλήθηκε κατά τον μήνα αναφοράς.





Χωρίς εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Η μεγαλύτερη αλλαγή για το 2026 αφορά την επέκταση της ενίσχυσης και σε συνταξιούχους που μέχρι πέρυσι δεν μπορούσαν να λάβουν το βοήθημα λόγω εισοδήματος ή περιουσίας. Αυτό σημαίνει ότι ένας συνταξιούχος που καλύπτει το ηλικιακό και ασφαλιστικό κριτήριο δεν αποκλείεται επειδή λαμβάνει υψηλότερη σύνταξη, διαθέτει αποταμιεύσεις ή έχει ακίνητη περιουσία.



Η κατάργηση αυτών των περιορισμών αυξάνει σημαντικά τον αριθμό των δικαιούχων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της κυβέρνησης, η ετήσια οικονομική ενίσχυση αναμένεται να καταβληθεί σε περίπου 2,2 εκατομμύρια πολίτες, με συνολικό δημοσιονομικό κόστος 879 εκατ. ευρώ.



Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται συνταξιούχοι, δικαιούχοι αναπηρικών παροχών και ανασφάλιστοι υπερήλικες.





Χρειάζεται αίτηση;

Η καταβολή του ποσού πραγματοποιείται μέσω των αρμόδιων ασφαλιστικών και προνοιακών φορέων, βάσει των στοιχείων των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται ξεχωριστή αίτηση από τους συνταξιούχους.



Το ποσό των 400 ευρώ είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.



Επίσης, δεν υπόκειται σε κρατήσεις και δεν μπορεί να καταβληθεί περισσότερες από μία φορές στο ίδιο πρόσωπο επειδή αυτό ανήκει σε διαφορετικές κατηγορίες δικαιούχων.





Τι αλλάζει σε σχέση με πέρυσι

Η ενίσχυση των 400 ευρώ αποτελεί ξεχωριστή παροχή από τις μηνιαίες συντάξεις και τις αυξήσεις που αναμένονται από τον Ιανουάριο 2027.



Για τον φετινό Νοέμβριο, οι βασικές αλλαγές είναι η αύξηση του ποσού στα 400 ευρώ και η επέκταση της ενίσχυσης στο σύνολο των συνταξιούχων άνω των 65 ετών που καλύπτουν τη νομοθετική προϋπόθεση. Το κρίσιμο στοιχείο, επομένως, για όσους περιμένουν την πληρωμή είναι να ελέγξουν όχι μόνο την ηλικία τους σήμερα, αλλά και το πότε τη συμπλήρωσαν, καθώς και αν λάμβαναν την προβλεπόμενη σύνταξη τον Σεπτέμβριο.





Και πληρωμή συντάξεων στις 25, 27 Νοεμβρίου



Σημειώνεται ότι την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου και την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου είναι προγραμματισμένες οι πληρωμές των συντάξεων μηνός Δεκεμβρίου.



Αναλυτικά:



•Την Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2026, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).



•Την Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2026, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.



