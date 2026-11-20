Τα έγγραφα με τη φωτογραφία 38χρονου που είχε συλληφθεί στην Κρήτη

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Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Ένα καλάσνικοφ, δύο πιστόλια, 151.890 ευρώ σε μετρητά και 200 χρυσές λίρες βρέθηκαν στην κατοχή ενός 39χρονου που συνελήφθη στα Καλύβια Αττικής, έπειτα από έρευνα αστυνομικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.Κατά την επιχείρηση εντοπίστηκαν επίσης ταυτότητα και άδεια οδήγησης των Αρχών της Τσεχίας, καθώς και διαβατήριο των Αρχών του Βελγίου, τα οποία έφεραν την ίδια φωτογραφία, αλλά διαφορετικά στοιχεία κατόχου. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, στη φωτογραφία απεικονιζόταν ένας 38χρονος αλλοδαπός, ο οποίος είχε συλληφθεί τον περασμένο Αύγουστο στην Κρήτη, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία της Interpol Σερβίας.Η σύλληψη του 39χρονου Έλληνα πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης (18/11), στο πλαίσιο έρευνας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών.Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, κατά τις έρευνες σε κατοικίες και στον περιβάλλοντα χώρο τους βρέθηκαν ένα πολεμικό τυφέκιο τύπου «Kalashnikov» με γεμιστήρα, δύο πιστόλια, 30 φυσίγγια πολεμικού τυφεκίου και ακόμη 114 φυσίγγια. Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν επίσης 151.890 ευρώ, 200 χρυσές λίρες και ένα χρυσό ρολόι, καθώς και έναν μετρητή χρημάτων.Μεταξύ των υπόλοιπων ευρημάτων ήταν ένα καταγραφικό μηχάνημα, ένας φορητός υπολογιστής, δύο συσκευές γεωεντοπισμού, τρία κινητά τηλέφωνα, διάφορες κάρτες SIM και ένα ζευγάρι γάντια. Κατασχέθηκε ακόμη ένα ΙΧ αυτοκίνητο.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα έγγραφα που βρέθηκαν στην κατοχή του 39χρονου, καθώς, σύμφωνα με την Αστυνομία, έφεραν τη φωτογραφία του ίδιου προσώπου, αλλά διαφορετικά προσωπικά στοιχεία.Από την περαιτέρω έρευνα διαπιστώθηκε ότι η φωτογραφία ανήκε σε 38χρονο αλλοδαπό, ο οποίος είχε συλληφθεί τον Αύγουστο του 2026 από αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης.Σε βάρος του 38χρονου εκκρεμούσε τότε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Interpol Σερβίας.«Από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθη πρωινές ώρες της Τετάρτης, 18 Νοεμβρίου 2026, στα Καλύβια Αττικής, 39χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.Ειδικότερα, στο πλαίσιο έρευνας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, ο ανωτέρω κατελήφθη να κατέχει σε οικίες καθώς και στον περιβάλλοντα χώρο αυτών: