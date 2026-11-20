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Συνελήφθη 39χρονος στα Καλύβια με καλάσνικοφ, πιστόλια και χρυσές λίρες, είχε πλαστά έγγραφα με φωτογραφία καταζητούμενου της Interpol
Συνελήφθη 39χρονος στα Καλύβια με καλάσνικοφ, πιστόλια και χρυσές λίρες, είχε πλαστά έγγραφα με φωτογραφία καταζητούμενου της Interpol
Στα σπίτια και στον περιβάλλοντα χώρο τους εντοπίστηκαν επίσης δύο πιστόλια, πυρομαχικά και συσκευές γεωεντοπισμού – Τα έγγραφα έφεραν τη φωτογραφία 38χρονου που είχε συλληφθεί με Ερυθρά Αγγελία της Interpol
Ένα καλάσνικοφ, δύο πιστόλια, 151.890 ευρώ σε μετρητά και 200 χρυσές λίρες βρέθηκαν στην κατοχή ενός 39χρονου που συνελήφθη στα Καλύβια Αττικής, έπειτα από έρευνα αστυνομικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
Κατά την επιχείρηση εντοπίστηκαν επίσης ταυτότητα και άδεια οδήγησης των Αρχών της Τσεχίας, καθώς και διαβατήριο των Αρχών του Βελγίου, τα οποία έφεραν την ίδια φωτογραφία, αλλά διαφορετικά στοιχεία κατόχου. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, στη φωτογραφία απεικονιζόταν ένας 38χρονος αλλοδαπός, ο οποίος είχε συλληφθεί τον περασμένο Αύγουστο στην Κρήτη, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία της Interpol Σερβίας.
Η σύλληψη του 39χρονου Έλληνα πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης (18/11), στο πλαίσιο έρευνας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, κατά τις έρευνες σε κατοικίες και στον περιβάλλοντα χώρο τους βρέθηκαν ένα πολεμικό τυφέκιο τύπου «Kalashnikov» με γεμιστήρα, δύο πιστόλια, 30 φυσίγγια πολεμικού τυφεκίου και ακόμη 114 φυσίγγια. Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν επίσης 151.890 ευρώ, 200 χρυσές λίρες και ένα χρυσό ρολόι, καθώς και έναν μετρητή χρημάτων.
Μεταξύ των υπόλοιπων ευρημάτων ήταν ένα καταγραφικό μηχάνημα, ένας φορητός υπολογιστής, δύο συσκευές γεωεντοπισμού, τρία κινητά τηλέφωνα, διάφορες κάρτες SIM και ένα ζευγάρι γάντια. Κατασχέθηκε ακόμη ένα ΙΧ αυτοκίνητο.
Από την περαιτέρω έρευνα διαπιστώθηκε ότι η φωτογραφία ανήκε σε 38χρονο αλλοδαπό, ο οποίος είχε συλληφθεί τον Αύγουστο του 2026 από αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης.
Σε βάρος του 38χρονου εκκρεμούσε τότε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Interpol Σερβίας.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο έρευνας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, ο ανωτέρω κατελήφθη να κατέχει σε οικίες καθώς και στον περιβάλλοντα χώρο αυτών:
Κατά την επιχείρηση εντοπίστηκαν επίσης ταυτότητα και άδεια οδήγησης των Αρχών της Τσεχίας, καθώς και διαβατήριο των Αρχών του Βελγίου, τα οποία έφεραν την ίδια φωτογραφία, αλλά διαφορετικά στοιχεία κατόχου. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, στη φωτογραφία απεικονιζόταν ένας 38χρονος αλλοδαπός, ο οποίος είχε συλληφθεί τον περασμένο Αύγουστο στην Κρήτη, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία της Interpol Σερβίας.
Η σύλληψη του 39χρονου Έλληνα πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης (18/11), στο πλαίσιο έρευνας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, κατά τις έρευνες σε κατοικίες και στον περιβάλλοντα χώρο τους βρέθηκαν ένα πολεμικό τυφέκιο τύπου «Kalashnikov» με γεμιστήρα, δύο πιστόλια, 30 φυσίγγια πολεμικού τυφεκίου και ακόμη 114 φυσίγγια. Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν επίσης 151.890 ευρώ, 200 χρυσές λίρες και ένα χρυσό ρολόι, καθώς και έναν μετρητή χρημάτων.
Μεταξύ των υπόλοιπων ευρημάτων ήταν ένα καταγραφικό μηχάνημα, ένας φορητός υπολογιστής, δύο συσκευές γεωεντοπισμού, τρία κινητά τηλέφωνα, διάφορες κάρτες SIM και ένα ζευγάρι γάντια. Κατασχέθηκε ακόμη ένα ΙΧ αυτοκίνητο.
Τα έγγραφα με τη φωτογραφία 38χρονου που είχε συλληφθεί στην ΚρήτηΙδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα έγγραφα που βρέθηκαν στην κατοχή του 39χρονου, καθώς, σύμφωνα με την Αστυνομία, έφεραν τη φωτογραφία του ίδιου προσώπου, αλλά διαφορετικά προσωπικά στοιχεία.
Από την περαιτέρω έρευνα διαπιστώθηκε ότι η φωτογραφία ανήκε σε 38χρονο αλλοδαπό, ο οποίος είχε συλληφθεί τον Αύγουστο του 2026 από αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης.
Σε βάρος του 38χρονου εκκρεμούσε τότε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Interpol Σερβίας.
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ«Από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθη πρωινές ώρες της Τετάρτης, 18 Νοεμβρίου 2026, στα Καλύβια Αττικής, 39χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο έρευνας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, ο ανωτέρω κατελήφθη να κατέχει σε οικίες καθώς και στον περιβάλλοντα χώρο αυτών:
πολεμικό τυφέκιο τύπου «Kalashnikov» με έναν γεμιστήρα,
πιστόλι διαμετρήματος -40mm- με έναν γεμιστήρα,
πιστόλι με κενό γεμιστήρα,
-30- φυσίγγια πολεμικού τυφεκίου και -114- φυσίγγια,
μετρητή χρημάτων, καταγραφικό μηχάνημα,
φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή και-2- συσκευές γεωεντοπισμού,
-3-κινητά τηλέφωνα και διάφορες κάρτες sim,
-200- χρυσές λίρες και χρυσό ρολόι,
ζευγάρι γάντια,
-151.890- ευρώ,
Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, καθώς και
ταυτότητα και άδεια οδήγησης Αρχών Τσεχίας και διαβατήριο Αρχών Βελγίου, όλα με ίδια φωτογραφία και διαφορετικά στοιχεία κατόχου.
Ακολούθως, λόγω της φύσης των ευρημάτων, ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στην έδρα του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, όπου και συνελήφθη.
Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι το πρόσωπο που απεικονίζεται στα κατασχεθέντα έγγραφα είναι 38χρονος αλλοδαπός, που είχε συλληφθεί τον περασμένο Αύγουστο από αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της INTERPOL Σερβίας (σχετ. το από 24-08-2026 Δελτίο Τύπου).
Ο συλληφθείς, ο οποίος έχει απασχολήσει για ομοειδή και έτερα αδικήματα, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή»
πιστόλι διαμετρήματος -40mm- με έναν γεμιστήρα,
πιστόλι με κενό γεμιστήρα,
-30- φυσίγγια πολεμικού τυφεκίου και -114- φυσίγγια,
μετρητή χρημάτων, καταγραφικό μηχάνημα,
φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή και-2- συσκευές γεωεντοπισμού,
-3-κινητά τηλέφωνα και διάφορες κάρτες sim,
-200- χρυσές λίρες και χρυσό ρολόι,
ζευγάρι γάντια,
-151.890- ευρώ,
Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, καθώς και
ταυτότητα και άδεια οδήγησης Αρχών Τσεχίας και διαβατήριο Αρχών Βελγίου, όλα με ίδια φωτογραφία και διαφορετικά στοιχεία κατόχου.
Ακολούθως, λόγω της φύσης των ευρημάτων, ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στην έδρα του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, όπου και συνελήφθη.
Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι το πρόσωπο που απεικονίζεται στα κατασχεθέντα έγγραφα είναι 38χρονος αλλοδαπός, που είχε συλληφθεί τον περασμένο Αύγουστο από αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της INTERPOL Σερβίας (σχετ. το από 24-08-2026 Δελτίο Τύπου).
Ο συλληφθείς, ο οποίος έχει απασχολήσει για ομοειδή και έτερα αδικήματα, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή»
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