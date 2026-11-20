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«Τι με αναγκάζει να κάνω για να δείξω την αγάπη μου»: Το σχόλιο της Ρίας Ελληνίδου για τα δώρα από τον Δημήτρη Αλεξάνδρου
«Τι με αναγκάζει να κάνω για να δείξω την αγάπη μου»: Το σχόλιο της Ρίας Ελληνίδου για τα δώρα από τον Δημήτρη Αλεξάνδρου
«Έτσι θα βγαίνεις από εδώ και πέρα» είπε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στη Ρέα Ελληνίδου
Τα πρώτα δώρα του για τα Χριστούγεννα έδωσε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στη Ρία Ελληνίδου προκαλώντας τα σχόλια της τραγουδίστριας.
Το πρώτο δώρο αποκαλύφθηκε με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου να λέει στη σύντροφό του «έτσι θα βγαίνεις από εδώ και πέρα έξω».
«Δέστε τι με αναγκάζει να κάνω για να δείξω την αγάπη μου» είπε από την πλευρά της η Ρία Ελληνίδου φορώντας το πουλόβερ που της έκανε δώρο ο σύντροφός της.
«Τέλειο;» ρώτησε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου με τη Ρία Ελληνίδου να λέει χαριτολογώντας «με αυτό θα βγω πρώτο πρόγραμμα».
Το δεύτερο δώρο ήταν μια κούπα με τους δύο τους ως Άγιοι Βασίληδες και τη φράση «Δημήτρης και Ρία: το πιο όμορφο ταξίδι είναι μαζί σου».
«Μωρό μου βρήκα το δώρο σου για τα Χριστούγεννα» είπε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου με τη Ρία Ελληνίδου να παρατηρεί «εγώ είμαι ο πράσινος και εσύ ο κόκκινος Άγιος Βασίλης;».
«Παλιά ο Άγιος Βασίλης είναι πράσινος και άλλαξε για εμπορικούς λόγους» προσπάθησε να εξηγήσει ο Δημήτρης Αλεξάνδρου με τη Ρία Ελληνίδου να σχολιάζει χαμογελαστή «άρα θες να πεις με έναν τρόπο ότι είμαι μεγαλύτερη από εσένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, εγώ είμαι ο παλιός Άγιος Βασίλης».
Το πρώτο δώρο αποκαλύφθηκε με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου να λέει στη σύντροφό του «έτσι θα βγαίνεις από εδώ και πέρα έξω».
«Δέστε τι με αναγκάζει να κάνω για να δείξω την αγάπη μου» είπε από την πλευρά της η Ρία Ελληνίδου φορώντας το πουλόβερ που της έκανε δώρο ο σύντροφός της.
«Τέλειο;» ρώτησε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου με τη Ρία Ελληνίδου να λέει χαριτολογώντας «με αυτό θα βγω πρώτο πρόγραμμα».
Το δεύτερο δώρο ήταν μια κούπα με τους δύο τους ως Άγιοι Βασίληδες και τη φράση «Δημήτρης και Ρία: το πιο όμορφο ταξίδι είναι μαζί σου».
«Μωρό μου βρήκα το δώρο σου για τα Χριστούγεννα» είπε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου με τη Ρία Ελληνίδου να παρατηρεί «εγώ είμαι ο πράσινος και εσύ ο κόκκινος Άγιος Βασίλης;».
«Παλιά ο Άγιος Βασίλης είναι πράσινος και άλλαξε για εμπορικούς λόγους» προσπάθησε να εξηγήσει ο Δημήτρης Αλεξάνδρου με τη Ρία Ελληνίδου να σχολιάζει χαμογελαστή «άρα θες να πεις με έναν τρόπο ότι είμαι μεγαλύτερη από εσένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, εγώ είμαι ο παλιός Άγιος Βασίλης».
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