Γεραπετρίτης για το καλώδιο: Το γαλλικό πλοίο βρίσκεται εντός του τουρκολιβυκού μνημονίου με ελληνική άδεια και Navtex, αυτό αρκεί
Γεραπετρίτης για το καλώδιο: Το γαλλικό πλοίο βρίσκεται εντός του τουρκολιβυκού μνημονίου με ελληνική άδεια και Navtex, αυτό αρκεί
Ο υπουργός Εξωτερικών ξεκαθάρισε ότι η γαλλική ρηματική διακοίνωση προς την Τουρκία είχε αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστά αίτημα άδειας ή αναγνώριση κυριαρχικών δικαιωμάτων
Διαβεβαιώσεις ότι η ρηματική ανακοίνωση της Γαλλικής κυβέρνησης προς την Τουρκία για την πορεία των ερευνών που σχετίζονται με το έργο πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου είχε ενημερωτικό χαρακτήρα, δεν «συνιστά άδεια» και «δεν αποδίδει κυριαρχικό δικαίωμα» παρείχε ο Γιώργος Γεραπετρίτης στη Βουλή.
Παράλληλα, ο Υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι το γαλλικό ερευνητικό πλοίο πλέει σήμερα εντός του παράνομου τουρκολιβικού μνημονίου για να προσθέσει «πλέει με ελληνική άδεια και ελληνική Navtex. Αυτό αρκεί».
Απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία ανέφερε ότι η ελληνική κυβέρνηση ενημερώθηκε για την πρόθεση της Γαλλίας να στείλει ρηματική διακοίνωση προς την Τουρκία μετά την έκδοση της άδειας από τα αρμόδια όργανα της ελληνικής πολιτείας.
«Με την Γαλλία είμαστε και συνεχίζουμε να είμαστε σε επικοινωνία. Η Γαλλία εξέφρασε την πρόθεση να παρέχει ενημέρωση. Η θέση της Ελλάδας ήταν ξεκάθαρη: η οποία ενημέρωση δεν θα πρέπει άμεσα ή έμμεσα να παραπέμπει υπό οποιαδήποτε εκδοχή σε αίτημα άδειας. Αυτό συνέβη από την γαλλική πλευρά. Η επικοινωνία έγινε μετά την έκδοση της άδειας από τα αρμόδια όργανα της ελληνικής πολιτείας. Η επικοινωνία αυτή κατά το Διεθνές Δίκαιο δεν αποδίδει καμία απολύτως πρόσθετη αξία σε νομικά επιχειρήματα που έχουν τεθεί. Η διπλωματική ενημέρωση δεν μπορεί να συνιστά άδεια ή να αποδίδει κυριαρχικό δικαίωμα. Το έργο εξελίσσεται ομαλά με μια άδεια από την Ελλάδα και μια Navtex από την ελληνική πολιτεία. Καμία απολύτως παραχώρηση δεν υπήρξε σε ότι αφορά τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας», είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός.
«Η πραγματικότητα έχει ως ακολούθως: η Ελλάδα προφανώς ήταν σε επικοινωνία με την Γαλλία. Η Γαλλία θέλησε να στείλει μια επικοινωνία η οποία δεν έχει καμία απολύτως νομική ισχύ. Η πρόεδρος σας (σ.σ. κα Κωνσταντοπούλου) είναι νομικός και γνώστρια του Διεθνούς Δικαίου. Ρωτήστε την αν μπορεί μια επικοινωνία τρίτων χωρών να καθορίσει θαλάσσιες ζώνες. Τι είναι αυτά; Είμαστε σοβαροί; Είμαστε στην βουλή και λέτε για προηγούμενο; Η πραγματικότητα είναι ότι όχι μόνο προηγούμενο δεν υπάρχει αλλά η επικοινωνία αυτή δεν έχει καμία απολύτως νομική ισχύ. Άρα, καμία άδεια δεν ζητήθηκε, κανένα προηγούμενο δεν ετέθη» επανέλαβε ο ίδιος σε αυστηρό τόνο.
Ο κ. Γεραπετρίτης διέψευσε δημοσιεύματα που υποστήριξαν ότι υπήρξε συνάντηση μεταξύ του Ελληνα πρωθυπουργού και του Τούρκου προέδρου στην Νέα Υόρκη.
«Καμία συνάντηση μεταξύ Πρωθυπουργού και Τούρκου προέδρου δεν υπήρξε στην Νέα Υόρκη. Μας λέτε για το τουρκολιβυκό όμως ξέρετε που βρίσκεται σήμερα το πλοίο της Γαλλίας. Σε ποια θαλάσσια ζώνη; Βρίσκεται εντός του τουρκολιβυκού με ελληνική άδεια και ελληνική Navtex. Αυτό αρκεί».
Από την άλλη πλευρά ο κ. Καζαμίας ζήτησε από το Υπουργείο να δώσει στην δημοσιότητα το περιεχόμενο της ρηματικής διακοίνωσης προκειμένου να διαπιστωθεί εάν όντως είχε ενημερωτικό χαρακτήρα ή αν αναγνωρίζει τις τουρκικές διεκδικήσεις.
Παράλληλα, ο Υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι το γαλλικό ερευνητικό πλοίο πλέει σήμερα εντός του παράνομου τουρκολιβικού μνημονίου για να προσθέσει «πλέει με ελληνική άδεια και ελληνική Navtex. Αυτό αρκεί».
Απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία ανέφερε ότι η ελληνική κυβέρνηση ενημερώθηκε για την πρόθεση της Γαλλίας να στείλει ρηματική διακοίνωση προς την Τουρκία μετά την έκδοση της άδειας από τα αρμόδια όργανα της ελληνικής πολιτείας.
«Με την Γαλλία είμαστε και συνεχίζουμε να είμαστε σε επικοινωνία. Η Γαλλία εξέφρασε την πρόθεση να παρέχει ενημέρωση. Η θέση της Ελλάδας ήταν ξεκάθαρη: η οποία ενημέρωση δεν θα πρέπει άμεσα ή έμμεσα να παραπέμπει υπό οποιαδήποτε εκδοχή σε αίτημα άδειας. Αυτό συνέβη από την γαλλική πλευρά. Η επικοινωνία έγινε μετά την έκδοση της άδειας από τα αρμόδια όργανα της ελληνικής πολιτείας. Η επικοινωνία αυτή κατά το Διεθνές Δίκαιο δεν αποδίδει καμία απολύτως πρόσθετη αξία σε νομικά επιχειρήματα που έχουν τεθεί. Η διπλωματική ενημέρωση δεν μπορεί να συνιστά άδεια ή να αποδίδει κυριαρχικό δικαίωμα. Το έργο εξελίσσεται ομαλά με μια άδεια από την Ελλάδα και μια Navtex από την ελληνική πολιτεία. Καμία απολύτως παραχώρηση δεν υπήρξε σε ότι αφορά τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας», είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός.
«Η πραγματικότητα έχει ως ακολούθως: η Ελλάδα προφανώς ήταν σε επικοινωνία με την Γαλλία. Η Γαλλία θέλησε να στείλει μια επικοινωνία η οποία δεν έχει καμία απολύτως νομική ισχύ. Η πρόεδρος σας (σ.σ. κα Κωνσταντοπούλου) είναι νομικός και γνώστρια του Διεθνούς Δικαίου. Ρωτήστε την αν μπορεί μια επικοινωνία τρίτων χωρών να καθορίσει θαλάσσιες ζώνες. Τι είναι αυτά; Είμαστε σοβαροί; Είμαστε στην βουλή και λέτε για προηγούμενο; Η πραγματικότητα είναι ότι όχι μόνο προηγούμενο δεν υπάρχει αλλά η επικοινωνία αυτή δεν έχει καμία απολύτως νομική ισχύ. Άρα, καμία άδεια δεν ζητήθηκε, κανένα προηγούμενο δεν ετέθη» επανέλαβε ο ίδιος σε αυστηρό τόνο.
Ο κ. Γεραπετρίτης διέψευσε δημοσιεύματα που υποστήριξαν ότι υπήρξε συνάντηση μεταξύ του Ελληνα πρωθυπουργού και του Τούρκου προέδρου στην Νέα Υόρκη.
«Καμία συνάντηση μεταξύ Πρωθυπουργού και Τούρκου προέδρου δεν υπήρξε στην Νέα Υόρκη. Μας λέτε για το τουρκολιβυκό όμως ξέρετε που βρίσκεται σήμερα το πλοίο της Γαλλίας. Σε ποια θαλάσσια ζώνη; Βρίσκεται εντός του τουρκολιβυκού με ελληνική άδεια και ελληνική Navtex. Αυτό αρκεί».
Από την άλλη πλευρά ο κ. Καζαμίας ζήτησε από το Υπουργείο να δώσει στην δημοσιότητα το περιεχόμενο της ρηματικής διακοίνωσης προκειμένου να διαπιστωθεί εάν όντως είχε ενημερωτικό χαρακτήρα ή αν αναγνωρίζει τις τουρκικές διεκδικήσεις.
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