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O δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας πήρε τηλέφωνο για αγγελία σε κολώνα φωτισμού και προειδοποίησε για πρόστιμο €500, δείτε βίντεο
O δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας πήρε τηλέφωνο για αγγελία σε κολώνα φωτισμού και προειδοποίησε για πρόστιμο €500, δείτε βίντεο
«Θα έρθω να τη βγάλω» του απάντησε η γυναίκα που σήκωσε το τηλέφωνο που υπήρχε στην αγγελία
Την παρέμβαση του ίδιου του δημάρχου Αγίας Βαρβάρας, Λάμπρου Μίχου, προκάλεσε η πρακτική τοποθέτησης αγγελιών με κόλλα σε κολώνες ηλεκτροφωτισμού.
Όπως φαίνεται σε βίντεο που ανήρτησε ο αντιδήμαρχος Κηποτεχνίας και Πρασίνου, Γιάννης Πουλάκης, ο κ. Μίχος κάλεσε στο τηλέφωνο το οποίο αναγραφόταν στην αγγελία «πωλείται» και ενημέρωσε τη γυναίκα που το σήκωσε ότι προβλέπεται πρόστιμο 500 ευρώ για τέτοιου είδους πράξεις.
«Την έχετε κολλήσει με κόλλα που είναι φρεσκοφτιαγμένη, καινούργια, και ο δήμος προβλέπει πρόστιμο 500 ευρώ» ακούγεται να λέει ο δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας στη γυναίκα, η οποία του είπε ότι μιλάει εκ μέρους του πωλητή.
Στο άκουσμα του προστίμου η γυναίκα είπε «όχι, θα έρθω να την βγάλω», με τον κ. Μίχο να την ενημερώνει «αν έχετε βάλει και αλλού, βγάλτε τη γιατί είναι 500 ευρώ για κάθε κολώνα».
Δείτε το βίντεο:
Όπως φαίνεται σε βίντεο που ανήρτησε ο αντιδήμαρχος Κηποτεχνίας και Πρασίνου, Γιάννης Πουλάκης, ο κ. Μίχος κάλεσε στο τηλέφωνο το οποίο αναγραφόταν στην αγγελία «πωλείται» και ενημέρωσε τη γυναίκα που το σήκωσε ότι προβλέπεται πρόστιμο 500 ευρώ για τέτοιου είδους πράξεις.
«Την έχετε κολλήσει με κόλλα που είναι φρεσκοφτιαγμένη, καινούργια, και ο δήμος προβλέπει πρόστιμο 500 ευρώ» ακούγεται να λέει ο δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας στη γυναίκα, η οποία του είπε ότι μιλάει εκ μέρους του πωλητή.
Στο άκουσμα του προστίμου η γυναίκα είπε «όχι, θα έρθω να την βγάλω», με τον κ. Μίχο να την ενημερώνει «αν έχετε βάλει και αλλού, βγάλτε τη γιατί είναι 500 ευρώ για κάθε κολώνα».
Δείτε το βίντεο:
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