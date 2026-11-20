Κατατέθηκε σήμερα, Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, στη Βουλή ο Κρατικός Προϋπολογισμός του 2027, από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, συνοδευόμενο από τον υφυπουργό Θάνο Πετραλιά.Ο νέος προϋπολογισμός προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 2,3% για το 2027, μείωση της ανεργίας στο 7,9% και αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στο 2,8%, ενώ ενσωματώνει σειρά παρεμβάσεων για την ενίσχυση των εισοδημάτων, τη μείωση της φορολογίας και τη στήριξη της επιχειρηματικότητας.Μεταξύ των σημαντικότερων μέτρων περιλαμβάνονται η αύξηση της ετήσιας ενίσχυσης των συνταξιούχων στα 400 ευρώ, η θέσπιση επιδόματος Χριστουγέννων 500 ευρώ για τους δημοσίους υπαλλήλους από τον Δεκέμβριο του 2027, καθώς και ο στόχος αύξησης του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ, μέσω δύο διαδοχικών αυξήσεων τον Απρίλιο του 2027 και τον Ιανουάριο του 2028.Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία του νέου στεγαστικού προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙΙ», με πόρους 2 δισ. ευρώ, καθώς και φορολογικές ελαφρύνσεις για αγρότες, τρίτεκνους και ελεύθερους επαγγελματίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά ο Κρατικός Προϋπολογισμός κατατέθηκε αποκλειστικά σε άυλη, ψηφιακή μορφή, σηματοδοτώντας μια αλλαγή στη διαδικασία υποβολής του στη Βουλή.Σύμφωνα με την εισηγητική επιστολή των Κυριάκου Πιερρακάκη και Θάνου Πετραλιά προς τους βουλευτές, η ελληνική οικονομία αναμένεται να συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμούς υψηλότερους από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, παρά τις διεθνείς οικονομικές και γεωπολιτικές αβεβαιότητες.Ειδικότερα, ο ρυθμός ανάπτυξης προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 2% το 2026 και στο 2,3% το 2027, έναντι 1,2% που εκτιμά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ευρωζώνη και στα δύο έτη.Το ονομαστικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν αναμένεται να αυξηθεί από 263,4 δισ. ευρώ το 2026 σε 275,9 δισ. ευρώ το 2027.



Ανεργία στο 7,9% και αύξηση των αμοιβών



Ενίσχυση 400 ευρώ στους συνταξιούχους και επίδομα 500 ευρώ στο Δημόσιο



Φοροελαφρύνσεις για αγρότες, τρίτεκνους και ελεύθερους επαγγελματίες



«Σπίτι μου ΙΙΙ» με 2 δισ. ευρώ και νέος λογαριασμός για τη νέα γενιά



Στο 128,5% του ΑΕΠ υποχωρεί το δημόσιο χρέος



Οι διεθνείς κίνδυνοι και οι προκλήσεις για το 2027

Την ίδια ώρα, ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα αποκλιμακωθεί από το 4% το 2026 στο 2,8% το 2027, ενώ οι επενδύσεις προβλέπεται να αυξηθούν κατά 7,9% το επόμενο έτος, έναντι αύξησης μόλις 1,4% στην Ευρωζώνη.Ο λόγος επενδύσεων προς ΑΕΠ αναμένεται να ενισχυθεί από 18,9% το 2026 σε 19,8% το 2027.Θετικές είναι οι προβλέψεις του οικονομικού επιτελείου και για την αγορά εργασίας.Το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να μειωθεί από 8,4% το 2026 σε 7,9% το 2027, επίπεδο που, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, θα αποτελεί το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα μετά το 2008.Παράλληλα, οι αμοιβές ανά εργαζόμενο προβλέπεται να αυξηθούν κατά 3,9% το 2027, έναντι αύξησης 3,7% το 2026.Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για την ενίσχυση των εισοδημάτων, η κυβέρνηση θέτει ως στόχο την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ, με δύο διαδοχικές αναπροσαρμογές τον Απρίλιο του 2027 και τον Ιανουάριο του 2028.Επιπλέον, προβλέπεται περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5% στον ιδιωτικό τομέα.Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στα μέτρα ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος.Από τον Νοέμβριο του 2026, η ετήσια οικονομική ενίσχυση για συνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες αυξάνεται στα 400 ευρώ καθαρά.Το μέτρο επεκτείνεται στο σύνολο των συνταξιούχων ηλικίας άνω των 65 ετών, ενώ παράλληλα προβλέπεται τιμαριθμική αναπροσαρμογή των αναπηρικών επιδομάτων.Μία ακόμη παρέμβαση αφορά τους εργαζομένους στο Δημόσιο, καθώς από τον Δεκέμβριο του 2027 προβλέπεται η καταβολή επιδόματος Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς.Ο Προϋπολογισμός του 2027 ενσωματώνει επίσης νέες φορολογικές παρεμβάσεις που είχαν ανακοινωθεί στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.Σε συνέχεια της φορολογικής μεταρρύθμισης του 2026, μηδενίζεται ο φορολογικός συντελεστής για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και τους τρίτεκνους.Για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες προβλέπονται σημαντικές μειώσεις φόρων, ενώ προωθούνται επιταχυνόμενες αποσβέσεις για επιχειρήσεις που επενδύουν σε μηχανολογικό εξοπλισμό.Παράλληλα, προβλέπονται η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, με αφετηρία την ελληνική περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη, καθώς και η σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου.Για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δημιουργείται επίσης νέο δανειοδοτικό και εγγυοδοτικό πρόγραμμα ύψους 1,5 δισ. ευρώ, με πόρους από το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.Στο επίκεντρο του νέου προϋπολογισμού βρίσκεται και η αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος.Προβλέπεται η δημιουργία του προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙΙ», συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ, καθώς και η παράταση φορολογικών κινήτρων που έχουν ήδη θεσπιστεί για την αγορά κατοικίας.Παράλληλα, εισάγεται ένα νέο μέτρο ενίσχυσης της αποταμίευσης για τη νέα γενιά.Πρόκειται για τη δημιουργία ειδικού επενδυτικού λογαριασμού με κρατική συνεισφορά, μέσω του οποίου το κράτος θα καταβάλλει ποσό ισόποσο με την ετήσια κατάθεση του γονέα, με ανώτατο όριο τα 1.200 ευρώ τον χρόνο.Στο δημοσιονομικό σκέλος, ο προϋπολογισμός προβλέπει πρωτογενές πλεόνασμα 3,6% του ΑΕΠ για το 2026 και 3,2% για το 2027.Το συνολικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης εκτιμάται σε πλεόνασμα 0,6% του ΑΕΠ το 2026 και 0,1% το 2027.Παράλληλα, το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ αναμένεται να μειωθεί από 135,8% το 2026 σε 128,5% το 2027, συνεχίζοντας την πτωτική του πορεία.Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, η Ελλάδα αναμένεται να καταγράψει για έβδομη συνεχόμενη χρονιά τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.Μάλιστα, το 2026 εκτιμάται ότι θα αποτελέσει ιστορικό ορόσημο, καθώς για πρώτη φορά έπειτα από 20 χρόνια η Ελλάδα αναμένεται να πάψει να είναι η χώρα με το υψηλότερο δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ στην ΕΕ.Στην επιστολή τους προς τους βουλευτές, ο Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Θάνος Πετραλιάς επισημαίνουν ότι το διεθνές οικονομικό περιβάλλον εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό αβεβαιότητας.Οι γεωπολιτικές εντάσεις, ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή, οι αναταράξεις στο διεθνές εμπόριο, οι διακυμάνσεις των τιμών ενέργειας και οι δημοσιονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ευρωπαϊκές οικονομίες συνθέτουν ένα απαιτητικό σκηνικό.Στους παράγοντες αβεβαιότητας προστίθενται οι ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.Παρά τις προκλήσεις αυτές, το οικονομικό επιτελείο εκτιμά ότι η ελληνική οικονομία διαθέτει τις προϋποθέσεις για να διατηρήσει υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης από την Ευρωζώνη, στηριζόμενη στην αύξηση των επενδύσεων, την ενίσχυση των εισοδημάτων και τη συνέχιση της δημοσιονομικής προσαρμογής.