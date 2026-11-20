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Το συγκινητικό αντίο του Μπρούνο Μαρς στον πατέρα του που έφυγε από τη ζωή: «Σ' αγαπώ, δώσε ένα φιλί στη μαμά εκεί ψηλά για μένα»
Το συγκινητικό αντίο του Μπρούνο Μαρς στον πατέρα του που έφυγε από τη ζωή: «Σ' αγαπώ, δώσε ένα φιλί στη μαμά εκεί ψηλά για μένα»
Ο Μπρούνο Μαρς συνοδεύει την ανάρτηση για τον πατέρα του με φωτογραφίες από το παρελθόν αλλά και με την τελευταία αγκαλιά που αντάλλαξαν
Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του Μπρούνο Μαρς με τον τραγουδιστή να τον αποχαιρετά με συγκινητικό τρόπο μέσω ανάρτησής του στο Instagram.
Στην ανάρτηση που συνοδεύεται από μια σειρά φωτογραφιών, ανάμεσα στις οποίες και από την τελευταία φορά που οι δύο τους αγκαλιάστηκαν, ο Μπρούνο Μαρς γράφει για τον πατέρα του «πάντα έλεγα πως ήταν ο άνθρωπος που μου έμαθε όλα όσα ξέρω, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη μουσική».
«Στα μάτια μου ήταν ο καλύτερος πατέρας στον κόσμο και θα μου λείπει κάθε μέρα, μέχρι να ξανασυναντηθούμε» συνεχίζει ο Μπρούνος Μαρς που καταλήγει: «Σ' αγαπώ, μπαμπά. Δώσε ένα φιλί στη μαμά εκεί ψηλά για μένα».
Την περασμένη εβδομάδα είχα την ευκαιρία να αγκαλιάσω τον πατέρα μου για τελευταία φορά.
Όσοι με έχετε ακούσει να μιλάω για εκείνον, θα γνωρίζετε ότι πάντα έλεγα πως ήταν ο άνθρωπος που μου έμαθε όλα όσα ξέρω, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη μουσική.
Μεγάλωσε τις τέσσερις υπέροχες αδελφές μου, τον αδελφό μου κι εμένα. Στα μάτια μου ήταν ο καλύτερος πατέρας στον κόσμο και θα μου λείπει κάθε μέρα, μέχρι να ξανασυναντηθούμε.
Σ' αγαπώ, μπαμπά. Δώσε ένα φιλί στη μαμά εκεί ψηλά για μένα.
Στην ανάρτηση που συνοδεύεται από μια σειρά φωτογραφιών, ανάμεσα στις οποίες και από την τελευταία φορά που οι δύο τους αγκαλιάστηκαν, ο Μπρούνο Μαρς γράφει για τον πατέρα του «πάντα έλεγα πως ήταν ο άνθρωπος που μου έμαθε όλα όσα ξέρω, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη μουσική».
«Στα μάτια μου ήταν ο καλύτερος πατέρας στον κόσμο και θα μου λείπει κάθε μέρα, μέχρι να ξανασυναντηθούμε» συνεχίζει ο Μπρούνος Μαρς που καταλήγει: «Σ' αγαπώ, μπαμπά. Δώσε ένα φιλί στη μαμά εκεί ψηλά για μένα».
Η ανάρτηση του Μπρούνο Μαρς για τον πατέρα του
Την περασμένη εβδομάδα είχα την ευκαιρία να αγκαλιάσω τον πατέρα μου για τελευταία φορά.
Όσοι με έχετε ακούσει να μιλάω για εκείνον, θα γνωρίζετε ότι πάντα έλεγα πως ήταν ο άνθρωπος που μου έμαθε όλα όσα ξέρω, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη μουσική.
Μεγάλωσε τις τέσσερις υπέροχες αδελφές μου, τον αδελφό μου κι εμένα. Στα μάτια μου ήταν ο καλύτερος πατέρας στον κόσμο και θα μου λείπει κάθε μέρα, μέχρι να ξανασυναντηθούμε.
Σ' αγαπώ, μπαμπά. Δώσε ένα φιλί στη μαμά εκεί ψηλά για μένα.
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