Νέος πονοκέφαλος: Δεν είναι θέση της ΝΔ, λέει ο Μαρινάκης για τον βουλευτή Καλογερόπουλο που δήλωσε «γιατί να μην πάμε με αυτούς που είναι πιο δεξιά;»
Νέος πονοκέφαλος: Δεν είναι θέση της ΝΔ, λέει ο Μαρινάκης για τον βουλευτή Καλογερόπουλο που δήλωσε «γιατί να μην πάμε με αυτούς που είναι πιο δεξιά;»
«Θα μπορούσε να καθίσει στο τραπέζι με τους ίδιους ανθρώπους που τη θεωρούν ενδοτική;» διερωτήθηκε ο Παύλος Μαρινάκης
Νέο πονοκέφαλο προκαλούν στο Μέγαρο Μαξίμου οι δηλώσεις του βουλευτή της ΝΔ Δημήτρη Καλογερόπουλου, ο οποίος έθεσε το ερώτημα «γιατί να μην πάμε πιο δεξιά;», ανοίγοντας συζήτηση για τον πολιτικό προσανατολισμό του κυβερνώντος κόμματος. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έσπευσε το πρωί της Παρασκευής να πάρει σαφείς αποστάσεις, ξεκαθαρίζοντας κατηγορηματικά ότι «δεν είναι θέση της ΝΔ ούτε πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο».
Στις δηλώσεις του σήμερα, Παρασκευή, ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι «δεν είναι θέση της ΝΔ ούτε πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο» σχετικά με όσα δήλωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας το βράδυ της Πέμπτης.
Ειδικά για τη δήλωση Καλογεροπούλου εξήγησε ότι «δεν θα γίνει ποτέ γιατί η κυβέρνηση αυτή ακολούθησε μια πολιτική σε μια σειρά θεμάτων όπως η εξωτερική πολιτική που σε 7 χρόνια καταφέραμε ό,τι δεν είχε γίνει μετά τη μεταπολίτευση, θα μπορούσε να καθίσει στο τραπέζι με τους ίδιους ανθρώπους που τη θεωρούν ενδοτική;».
Ο βουλευτής υποστήριξε ότι οι σημερινές τοποθετήσεις των κομμάτων δεν προδικάζουν απαραίτητα τη στάση που θα τηρήσουν μετά την κάλπη, σημειώνοντας ότι βρισκόμαστε ακόμη σε προεκλογική περίοδο.
«Οι εκλογές θα βγάλουν ένα αποτέλεσμα. Εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί… Καταρχήν κανείς δεν συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία γιατί είναι προεκλογική διαδικασία. Δεν ξέρω τι θα κάνουν στην πορεία, αλλά εκείνο που έχω να σας πω είναι το εξής», ανέφερε αρχικά.
Στη συνέχεια διατύπωσε το ερώτημα που προκάλεσε αίσθηση:
«Η ΝΔ αφού δεν τη θέλει και κανένας, γιατί να μην πάει με εκείνους που είναι προς τα δεξιά; Υπάρχουν τόσα κόμματα. Δεν το κατάλαβα».
Με αφορμή, στη συνέχεια, τη μεταγραφή της Νίνας Κασιμάτη στο ΠΑΣΟΚ, ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι «υπάρχει ένα πήγαινε έλα μεταξύ ΠΑΣΟΚ-ΕΛΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ που θυμίζει μεταγραφικό παζάρι μπάσκετ ή ποδοσφαίρου». Στο πλαίσιο αυτό είπε «η διεύρυνση δεν είναι κακό πράγμα. Στη ΝΔ ήρθαν και συστρατεύθηκαν στελέχη χωρίς να αλλοιωθεί το κόμμα. Το ΠΑΣΟΚ αλλοιώθηκε παίρνοντας το ένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ μετά το άλλο.
«Εδώ μιλάμε για ένα μεταγραφικό παζάρι με μόνο κριτήριο τη μεγαλύτερη πιθανότητα εκλογής ενός εκάστου υποψηφίου. Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη μετατοπίστηκε και επέλεξς να παίξει μπάλα στο γήπεδο κομμάτων που ακολουθούν δύο μοτίβα: τις ανέξοδες εξαγγελίες και το ό,τι συμβαίνει - πανδημία, ακριβεία κτλ - να το βαφτίζουν σκάνδαλο Μητσοτάκη. Αυτό το γήπεδο επέλεξε ο κ. Ανδρουλάκη. Το ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ κράτησαν κράτησε την Ελλάδα στην Ευρώπη επί Βενιζέλου και Γεννηματά. Ο κ. Ανδρουλάκης επέλεξε να το κάνει ένα κόμμα στο γήπεδο που πορεύεται ο Αλέξςη Τσίπρας, δεν λέω ότι έγινε ο ίδιος, Τσίπρας, λέω ότι μετατοπίστηκε».
Κληθείς, τέλος, να σχολιάσει το νέο βίντεο Σαμαρά στο TikTok, ο κ. Μαρινάκης είπε «ο καθένας χρησιμοποιεί τα μέσα που επιθυμεί, δεν πιστεύω ότι είναι τόσο απλή άσκηση η πολιτική και οι εκλογές. Δεν θα εξαρτηθεί η επίδοση της ΝΔ από οποιοδήποτε κόμμα»
«Δεν πρόκειται να γίνει»
Στις δηλώσεις του σήμερα, Παρασκευή, ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι «δεν είναι θέση της ΝΔ ούτε πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο» σχετικά με όσα δήλωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας το βράδυ της Πέμπτης.
Ειδικά για τη δήλωση Καλογεροπούλου εξήγησε ότι «δεν θα γίνει ποτέ γιατί η κυβέρνηση αυτή ακολούθησε μια πολιτική σε μια σειρά θεμάτων όπως η εξωτερική πολιτική που σε 7 χρόνια καταφέραμε ό,τι δεν είχε γίνει μετά τη μεταπολίτευση, θα μπορούσε να καθίσει στο τραπέζι με τους ίδιους ανθρώπους που τη θεωρούν ενδοτική;».
«Αφού δεν τη θέλει κανένας, γιατί να μην πάει προς τα δεξιά;»Κατά τη διάρκεια συζήτησης το βράδυ της Πέμπτης για το πολιτικό σκηνικό που ενδέχεται να διαμορφωθεί μετά τις επόμενες εκλογές, ο Δημήτρης Καλογερόπουλος έθεσε ευθέως το ζήτημα των πιθανών κυβερνητικών συνεργασιών της Νέας Δημοκρατίας με κόμματα που τοποθετούνται στα δεξιά της.
Ο βουλευτής υποστήριξε ότι οι σημερινές τοποθετήσεις των κομμάτων δεν προδικάζουν απαραίτητα τη στάση που θα τηρήσουν μετά την κάλπη, σημειώνοντας ότι βρισκόμαστε ακόμη σε προεκλογική περίοδο.
«Οι εκλογές θα βγάλουν ένα αποτέλεσμα. Εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί… Καταρχήν κανείς δεν συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία γιατί είναι προεκλογική διαδικασία. Δεν ξέρω τι θα κάνουν στην πορεία, αλλά εκείνο που έχω να σας πω είναι το εξής», ανέφερε αρχικά.
Στη συνέχεια διατύπωσε το ερώτημα που προκάλεσε αίσθηση:
«Η ΝΔ αφού δεν τη θέλει και κανένας, γιατί να μην πάει με εκείνους που είναι προς τα δεξιά; Υπάρχουν τόσα κόμματα. Δεν το κατάλαβα».
Το ΠΑΣΟΚ μετατοπίστηκε προς το γήπεδο Τσίπρα
Με αφορμή, στη συνέχεια, τη μεταγραφή της Νίνας Κασιμάτη στο ΠΑΣΟΚ, ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι «υπάρχει ένα πήγαινε έλα μεταξύ ΠΑΣΟΚ-ΕΛΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ που θυμίζει μεταγραφικό παζάρι μπάσκετ ή ποδοσφαίρου». Στο πλαίσιο αυτό είπε «η διεύρυνση δεν είναι κακό πράγμα. Στη ΝΔ ήρθαν και συστρατεύθηκαν στελέχη χωρίς να αλλοιωθεί το κόμμα. Το ΠΑΣΟΚ αλλοιώθηκε παίρνοντας το ένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ μετά το άλλο.
«Εδώ μιλάμε για ένα μεταγραφικό παζάρι με μόνο κριτήριο τη μεγαλύτερη πιθανότητα εκλογής ενός εκάστου υποψηφίου. Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη μετατοπίστηκε και επέλεξς να παίξει μπάλα στο γήπεδο κομμάτων που ακολουθούν δύο μοτίβα: τις ανέξοδες εξαγγελίες και το ό,τι συμβαίνει - πανδημία, ακριβεία κτλ - να το βαφτίζουν σκάνδαλο Μητσοτάκη. Αυτό το γήπεδο επέλεξε ο κ. Ανδρουλάκη. Το ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ κράτησαν κράτησε την Ελλάδα στην Ευρώπη επί Βενιζέλου και Γεννηματά. Ο κ. Ανδρουλάκης επέλεξε να το κάνει ένα κόμμα στο γήπεδο που πορεύεται ο Αλέξςη Τσίπρας, δεν λέω ότι έγινε ο ίδιος, Τσίπρας, λέω ότι μετατοπίστηκε».
Κληθείς, τέλος, να σχολιάσει το νέο βίντεο Σαμαρά στο TikTok, ο κ. Μαρινάκης είπε «ο καθένας χρησιμοποιεί τα μέσα που επιθυμεί, δεν πιστεύω ότι είναι τόσο απλή άσκηση η πολιτική και οι εκλογές. Δεν θα εξαρτηθεί η επίδοση της ΝΔ από οποιοδήποτε κόμμα»
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