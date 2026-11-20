O Τζον Χαμ έγινε πατέρας για πρώτη φορά στα 55 του
O Τζον Χαμ έγινε πατέρας για πρώτη φορά στα 55 του
Η σύζυγός του, Άννα Οσέολα έφερε στον κόσμο ένα αγοράκι
Πατέρας για πρώτη φορά στα 55 του έγινε ο Τζον Χαμ, καθώς η σύζυγός του, Άννα Οσέολα, γέννησε το πρώτο τους παιδί.
Ο 55χρονος και η 38χρονη σύζυγός του υποδέχτηκαν ένα αγοράκι, όπως επιβεβαίωσαν την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου πηγές από το περιβάλλον του ζευγαριού στο People.
Ο πρωταγωνιστής της σειράς «Mad Men» και η ηθοποιός παντρεύτηκαν το 2023, ενώ η σχέση τους είχε ξεκινήσει αρκετά χρόνια νωρίτερα. Οι δυο τους γνωρίστηκαν το 2015, στα γυρίσματα της σειράς, όταν εκείνη συμμετείχε σε ένα επεισόδιο υποδυόμενη την Κλεμεντάιν, υπάλληλο υποδοχής σε θέρετρο όπου ο χαρακτήρας του Χαμ, Ντον Ντρέιπερ, βρισκόταν για μια απόδραση.
Η είδηση της εγκυμοσύνης έγινε γνωστή τον Αύγουστο. Τότε, ο ηθοποιός είχε αποκαλύψει στην εκπομπή του Άντι Κοέν στο SiriusXM ότι το παιδί τους θα γεννιόταν σε περίπου δύο μήνες. Τον επόμενο μήνα, το ζευγάρι έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο κόκκινο χαλί στα βραβεία Emmy, όπου συμμετείχαν και οι δύο στη δραματική σειρά του Apple TV+ «Your Friends & Neighbors».
Λίγο αργότερα, ο Χαμ μίλησε για το πώς βιώνει την προοπτική της πατρότητας σε μεγαλύτερη ηλικία, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Late Night With Seth Meyers». Ο ηθοποιός παραδέχτηκε ότι αισθανόταν «πολύ ενθουσιασμένος και βαθιά τρομοκρατημένος» ενόψει του τοκετού και της νέας του ιδιότητας ως πατέρας σε μεγαλύτερη ηλικία, προσθέτοντας με αισιοδοξία: «Νομίζω ότι θα το κάνω σωστά».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο 55χρονος και η 38χρονη σύζυγός του υποδέχτηκαν ένα αγοράκι, όπως επιβεβαίωσαν την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου πηγές από το περιβάλλον του ζευγαριού στο People.
Jon Hamm and Wife Anna Osceola Welcome First Baby Together, a Boy (Exclusive) https://t.co/5an0tVeTz6— People (@people) November 19, 2026
Η είδηση της εγκυμοσύνης έγινε γνωστή τον Αύγουστο. Τότε, ο ηθοποιός είχε αποκαλύψει στην εκπομπή του Άντι Κοέν στο SiriusXM ότι το παιδί τους θα γεννιόταν σε περίπου δύο μήνες. Τον επόμενο μήνα, το ζευγάρι έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο κόκκινο χαλί στα βραβεία Emmy, όπου συμμετείχαν και οι δύο στη δραματική σειρά του Apple TV+ «Your Friends & Neighbors».
Λίγο αργότερα, ο Χαμ μίλησε για το πώς βιώνει την προοπτική της πατρότητας σε μεγαλύτερη ηλικία, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Late Night With Seth Meyers». Ο ηθοποιός παραδέχτηκε ότι αισθανόταν «πολύ ενθουσιασμένος και βαθιά τρομοκρατημένος» ενόψει του τοκετού και της νέας του ιδιότητας ως πατέρας σε μεγαλύτερη ηλικία, προσθέτοντας με αισιοδοξία: «Νομίζω ότι θα το κάνω σωστά».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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