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Η Σίντνεϊ Σουίνι εγκαινίασε τη «σεζόν της ξελογιάστρας», δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Η Σίντνεϊ Σουίνι εγκαινίασε τη «σεζόν της ξελογιάστρας», δείτε φωτογραφίες και βίντεο
«Η πρώτη χιονονιφάδα της σεζόν» έγραψε στο Instagram η Σίντνεϊ Σουίνι
Ετοιμη για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων είναι η Σίντνεϊ Σουίνι.
Αυτό προκύπτει από τη φωτογράφιση σε χειμερινό, παραμυθένιο σκηνικό για το brand εσωρούχων της, Syrn, την οποία δημοσίευσε στο Instagram το απόγευμα της Πέμπτης.
«Η πρώτη χιονονιφάδα της σεζόν της ξελογιάστρας 🤍» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η νεαρή ηθοποιός.
Στις φωτογραφίες, η Σουίνι ποζάρει φορώντας ένα λευκό δαντελένιο σουτιέν της Syrn, αξίας 89 δολαρίων, και ένα ασορτί στρινγκ, αξίας 29 δολαρίων, σε συνδυασμό με κάλτσες μέχρι τους μηρούς
Τον περασμένο μήνα, η Σουίνι είχε δώσει μια πρώτη γεύση μέσα από μια διαφήμιση με έμπνευση από χριστουγεννιάτικες ταινίες όπως «Μόνος στο σπίτι», «Ο Γκριντς», «Η Νεκρή Νύφη» και «Λευκά Χριστούγεννα», με την ηθοποιό να μεταμορφώνεται σε τέσσερις διαφορετικές εκδοχές.
Αυτό προκύπτει από τη φωτογράφιση σε χειμερινό, παραμυθένιο σκηνικό για το brand εσωρούχων της, Syrn, την οποία δημοσίευσε στο Instagram το απόγευμα της Πέμπτης.
«Η πρώτη χιονονιφάδα της σεζόν της ξελογιάστρας 🤍» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η νεαρή ηθοποιός.
Στις φωτογραφίες, η Σουίνι ποζάρει φορώντας ένα λευκό δαντελένιο σουτιέν της Syrn, αξίας 89 δολαρίων, και ένα ασορτί στρινγκ, αξίας 29 δολαρίων, σε συνδυασμό με κάλτσες μέχρι τους μηρούς
Τον περασμένο μήνα, η Σουίνι είχε δώσει μια πρώτη γεύση μέσα από μια διαφήμιση με έμπνευση από χριστουγεννιάτικες ταινίες όπως «Μόνος στο σπίτι», «Ο Γκριντς», «Η Νεκρή Νύφη» και «Λευκά Χριστούγεννα», με την ηθοποιό να μεταμορφώνεται σε τέσσερις διαφορετικές εκδοχές.
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