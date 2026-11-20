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Συνελήφθη στη Φλώρινα 51χρονη που καταζητούνταν στη Σλοβενία για εμπορία ανθρώπων
Συνελήφθη στη Φλώρινα 51χρονη που καταζητούνταν στη Σλοβενία για εμπορία ανθρώπων
Σε βάρος της εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για αδίκημα που φέρεται να τελέστηκε το 2016
Στη Φλώρινα συνελήφθη μια γυναίκα κατηγορούμενη στη Σλοβενία για υπόθεση εμπορίας ανθρώπων.
Σε βάρος της 51χρονης με καταγωγή από την από την Αλβανία, εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις σλοβενικές Αρχές και, σύμφωνα με τα διωκτικά, το αδίκημα φέρεται να τελέστηκε το 2016.
Η γυναίκα, τελικά, συνελήφθη το προηγούμενο 24ωρο από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Κρυσταλλοπηγής.
Η 51χρονη οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Εφετών Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες που αφορούν το αίτημα της Σλοβενίας.
Σε βάρος της 51χρονης με καταγωγή από την από την Αλβανία, εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις σλοβενικές Αρχές και, σύμφωνα με τα διωκτικά, το αδίκημα φέρεται να τελέστηκε το 2016.
Η γυναίκα, τελικά, συνελήφθη το προηγούμενο 24ωρο από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Κρυσταλλοπηγής.
Η 51χρονη οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Εφετών Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες που αφορούν το αίτημα της Σλοβενίας.
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