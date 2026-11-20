Το myNN, διαθέσιμο online σε υπολογιστές, καθώς και σε κινητά μέσω της σχετικής εφαρμογής, αποτελεί το κεντρικό ψηφιακό σημείο πρόσβασης στις υπηρεσίες και παροχές της NN Hellas για τους ασφαλισμένους της.
Μοτοσυκλέτα παρέσυρε και σκότωσε 70χρονο ενώ διέσχιζε τον δρόμο
Μοτοσυκλέτα παρέσυρε και σκότωσε 70χρονο ενώ διέσχιζε τον δρόμο
Το δυστύχημα σημειώθηκε στα Γουβιά, στην Εθνική Οδό Κέρκυρας - Παλαιοκαστρίτσας - Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ο οδηγός της μοτοσικλέτας
Τη ζωή του έχασε ένας ηλικιωμένος άνδρας στην Κέρκυρα, όταν παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα στην προσπάθειά του να περάσει στην απέναντι πλευρά του δρόμου. Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή των Γουβιών, επί της Εθνικής Οδού Κέρκυρας - Παλαιοκαστρίτσας.
Σύμφωνα με το kerkyrasimera.gr, που επικαλείται μαρτυρίες, ο πεζός, ηλικίας περίπου 70 ετών, επιχείρησε να διασχίσει το οδόστρωμα, όταν διερχόμενη μοτοσικλέτα τον χτύπησε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε και ο οδηγός της μοτοσικλέτας, ο οποίος διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Κέρκυρας.
Στην περιοχή έφτασαν αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ στο σημείο συγκεντρώθηκαν και περαστικοί.
Η Τροχαία Κέρκυρας έχει αναλάβει την έρευνα για να εξακριβωθούν οι συνθήκες και τα αίτια του δυστυχήματος.
Σύμφωνα με το kerkyrasimera.gr, που επικαλείται μαρτυρίες, ο πεζός, ηλικίας περίπου 70 ετών, επιχείρησε να διασχίσει το οδόστρωμα, όταν διερχόμενη μοτοσικλέτα τον χτύπησε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε και ο οδηγός της μοτοσικλέτας, ο οποίος διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Κέρκυρας.
Στην περιοχή έφτασαν αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ στο σημείο συγκεντρώθηκαν και περαστικοί.
Η Τροχαία Κέρκυρας έχει αναλάβει την έρευνα για να εξακριβωθούν οι συνθήκες και τα αίτια του δυστυχήματος.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα