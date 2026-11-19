Μητσοτάκης από Βερολίνο: Συνεχίζουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία, η Ευρώπη πρέπει να έχει ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία

Στην τοποθέτησή του, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι αυτό που προέχει είναι η επίτευξη εκεχειρίας, καθώς και μορατόριουμ στις επιθέσεις σε ουκρανικές ενεργειακές υποδομές, όπως και στα πλήγματα κατά εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα