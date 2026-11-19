Μητσοτάκης από Βερολίνο: Συνεχίζουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία, η Ευρώπη πρέπει να έχει ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία
Μητσοτάκης από Βερολίνο: Συνεχίζουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία, η Ευρώπη πρέπει να έχει ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία
Στην τοποθέτησή του, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι αυτό που προέχει είναι η επίτευξη εκεχειρίας, καθώς και μορατόριουμ στις επιθέσεις σε ουκρανικές ενεργειακές υποδομές, όπως και στα πλήγματα κατά εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα
Στην παρέμβασή του στη συνάντηση ηγετών της Συμμαχίας των Προθύμων στο Βερολίνο, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, επανέλαβε ότι η στήριξη της Συμμαχίας των Προθύμων προς την Ουκρανία πρέπει να συνεχιστεί ώστε η Ουκρανία να βρεθεί στην όποια διαπραγμάτευση από την ισχυρότερη δυνατή θέση.
Τόνισε ότι αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι η επίτευξη εκεχειρίας, καθώς και μορατόριουμ πληγμάτων σε ουκρανικές ενεργειακές υποδομές, αλλά και σε πλήγματα κατά εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα, επαναλαμβάνοντας την πρότασή του για ναυτικη εκεχειρία.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογραμμισε ότι η Ελλάδα στήριξε και συνεχίζει να στηρίζει την Ουκρανία από την πρώτη μέρα του πολέμου.
Ως προς τον ρόλο της Ευρώπης υπογράμμισε ότι όχι μόνο πρέπει να έχει θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αλλά και να διαδραματίσει ενεργό ρόλο, τόσο στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων όσο και στην ουσία τους, προκειμένου να διασφαλίσει τα συμφέροντα ασφαλείας της.
Πρόσθεσε δε ότι η Ευρώπη σήμερα ξοδεύει περισσότερα για την άμυνά της και έχει ισχυρότερη συνείδηση και κουλτούρα ασφαλείας σε σχέση με το παρελθόν.
Τόνισε ότι αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι η επίτευξη εκεχειρίας, καθώς και μορατόριουμ πληγμάτων σε ουκρανικές ενεργειακές υποδομές, αλλά και σε πλήγματα κατά εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα, επαναλαμβάνοντας την πρότασή του για ναυτικη εκεχειρία.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογραμμισε ότι η Ελλάδα στήριξε και συνεχίζει να στηρίζει την Ουκρανία από την πρώτη μέρα του πολέμου.
Ως προς τον ρόλο της Ευρώπης υπογράμμισε ότι όχι μόνο πρέπει να έχει θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αλλά και να διαδραματίσει ενεργό ρόλο, τόσο στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων όσο και στην ουσία τους, προκειμένου να διασφαλίσει τα συμφέροντα ασφαλείας της.
Πρόσθεσε δε ότι η Ευρώπη σήμερα ξοδεύει περισσότερα για την άμυνά της και έχει ισχυρότερη συνείδηση και κουλτούρα ασφαλείας σε σχέση με το παρελθόν.
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