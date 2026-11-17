Κωνσταντίνος Ρήγος για Γιώργο Μαζωνάκη: Η συνεργασία μας θα παραμείνει για πάντα στην καρδιά μου, αυτό που συνέβη είναι κάτι τρομακτικό
Κωνσταντίνος Ρήγος για Γιώργο Μαζωνάκη: Η συνεργασία μας θα παραμείνει για πάντα στην καρδιά μου, αυτό που συνέβη είναι κάτι τρομακτικό
«Αυτό που θυμάμαι περισσότερο από εκείνη την περίοδο είναι οι ώρες και οι συζητήσεις, οι σκέψεις και το αποτέλεσμα», πρόσθεσε ο σκηνοθέτης, χορογράφος και creative director
Για πάντα στην καρδιά του Κωνσταντίνου Ρήγου θα παραμείνει η συνεργασία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη, όπως δήλωσε ο ίδιος, σημειώνοντας πως ο ξαφνικός θάνατος του τραγουδιστή σε ηλικία 54 ετών αποτελεί ένα τρομακτικό γεγονός.
Ο σκηνοθέτης, χορογράφος και creative director μίλησε στο MadWalk26 Vidcast, απόσπασμα του οποίου προβλήθηκε την Τρίτη 17 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», και επισήμανε πως πάντοτε θα θυμάται τις συζητήσεις και τις σκέψεις που μοιράστηκε με τον Γιώργο Μαζωνάκη.
Ο Κωνσταντίνος Ρήγος είπε χαρακτηριστικά: «Ήταν μια περίοδος πραγματικά πάρα πολύ ωραία, γιατί ήταν πολύ δημιουργική, με πολύ χιούμορ, με πολλή σκέψη, με πολλή σημειολογία. Οπότε όλο αυτό που κάναμε με τον Γιώργο νομίζω ότι ανήκει σε μια πολύ σημαντική για μένα εποχή, στο τι έχω κάνει σε σχέση με τη μουσική και το τραγούδι. Οπότε με αυτή την έννοια είναι μέσα στην καρδιά μου και θα παραμείνει βέβαια εκεί για πάντα, γιατί αυτό που συνέβη είναι κάτι τρομακτικό. Αλλά ουσιαστικά αυτό είναι που θυμάμαι περισσότερο. Τις ώρες και τις συζητήσεις, τις σκέψεις και το αποτέλεσμα».
Δείτε το βίντεο
Λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του τραγουδιστή, ο Κωνσταντίνος Ρήγος είχε μοιραστεί στο Instagram μία φωτογραφία από τη συνεργασία τους το 2010 για να τον αποχαιρετίσει.
«2008 ξεκινήσαμε, 2010 φτιάξαμε αυτήν την φωτογραφία. Γιώργο, μοιραστήκαμε σκηνές, πρόβες, εικόνες, μουσικές και στιγμές που δεν χωρούν σε ένα κείμενο. Δεν θέλω να σε αποχαιρετήσω. Δεν θέλω να γράψω για σένα σαν να έφυγες. Θέλω να συνεχίσεις να μένεις εδώ. Στη φωνή σου. Στις εικόνες μας. Στις σκηνές που μοιραστήκαμε. Στις νύχτες που θα αρχίζει ένα τραγούδι σου και όλα θα γίνονται ξανά παρόντα. Μείνε εδώ, Γιώργο», έγραφε.
Ο σκηνοθέτης, χορογράφος και creative director μίλησε στο MadWalk26 Vidcast, απόσπασμα του οποίου προβλήθηκε την Τρίτη 17 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», και επισήμανε πως πάντοτε θα θυμάται τις συζητήσεις και τις σκέψεις που μοιράστηκε με τον Γιώργο Μαζωνάκη.
Ο Κωνσταντίνος Ρήγος είπε χαρακτηριστικά: «Ήταν μια περίοδος πραγματικά πάρα πολύ ωραία, γιατί ήταν πολύ δημιουργική, με πολύ χιούμορ, με πολλή σκέψη, με πολλή σημειολογία. Οπότε όλο αυτό που κάναμε με τον Γιώργο νομίζω ότι ανήκει σε μια πολύ σημαντική για μένα εποχή, στο τι έχω κάνει σε σχέση με τη μουσική και το τραγούδι. Οπότε με αυτή την έννοια είναι μέσα στην καρδιά μου και θα παραμείνει βέβαια εκεί για πάντα, γιατί αυτό που συνέβη είναι κάτι τρομακτικό. Αλλά ουσιαστικά αυτό είναι που θυμάμαι περισσότερο. Τις ώρες και τις συζητήσεις, τις σκέψεις και το αποτέλεσμα».
Δείτε το βίντεο
Λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του τραγουδιστή, ο Κωνσταντίνος Ρήγος είχε μοιραστεί στο Instagram μία φωτογραφία από τη συνεργασία τους το 2010 για να τον αποχαιρετίσει.
«2008 ξεκινήσαμε, 2010 φτιάξαμε αυτήν την φωτογραφία. Γιώργο, μοιραστήκαμε σκηνές, πρόβες, εικόνες, μουσικές και στιγμές που δεν χωρούν σε ένα κείμενο. Δεν θέλω να σε αποχαιρετήσω. Δεν θέλω να γράψω για σένα σαν να έφυγες. Θέλω να συνεχίσεις να μένεις εδώ. Στη φωνή σου. Στις εικόνες μας. Στις σκηνές που μοιραστήκαμε. Στις νύχτες που θα αρχίζει ένα τραγούδι σου και όλα θα γίνονται ξανά παρόντα. Μείνε εδώ, Γιώργο», έγραφε.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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