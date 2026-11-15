Από τη συντήρηση της θέρμανσης μέχρι τις μονώσεις, τα στοιχεία του Douleutaras.gr αποκαλύπτουν, πώς αλλάζουν οι ανάγκες των νοικοκυριών, πότε κορυφώνονται τα αιτήματα και ποιες διαφορές καταγράφονται ανάμεσα στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο πίεσης του ενεργειακού κόστους.
Ο Πάνος Κοκκινόπουλος αποκάλυψε ότι θα έδινε βασικό ρόλο στον Γιώργο Μαζωνάκη στη νέα του σειρά: Δεν πρόλαβα να του το πω
Ο Πάνος Κοκκινόπουλος αποκάλυψε ότι θα έδινε βασικό ρόλο στον Γιώργο Μαζωνάκη στη νέα του σειρά: Δεν πρόλαβα να του το πω
Είχα πάντα την αίσθηση ότι θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ καλός, δήλωσε ο σκηνοθέτης
Έναν ρόλο στον Γιώργο Μαζωνάκη ήθελε να δώσει ο Πάνος Κοκκινόπουλος στην επερχόμενη σειρά του «Η Αλίκη στη σκοτεινή πόλη». Ο σκηνοθέτης αποκάλυψε πως ο τραγουδιστής του είχε εκμυστηρευτεί ότι το μεγάλο του όνειρο ήταν να γίνει ηθοποιός. Πιστεύοντας στις υποκριτικές του ικανότητες, ο ίδιος τον προόριζε για έναν σταθερό ρόλο στη νέα του δουλειά. Ωστόσο, δεν πρόλαβε να του κάνει την πρόταση.
Ο Πάνος Κοκκινόπουλος έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Μια Ελλάδα Παρέα», την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, και μοιράστηκε πως σκόπευε να δώσει έναν ρόλο στον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος με τη σειρά του τού είχε εξομολογηθεί πως ήθελε να ασχοληθεί με την υποκριτική. «Είχε έρθει στο γραφείο μου δύο-τρεις φορές γιατί ήθελε να παίξει σε σειρά μου. Με είχε καλέσει στα γενέθλιά του. Μου έλεγε ότι ήθελε πάντα να είναι ηθοποιός και όχι τραγουδιστής, ότι το όνειρο του ήταν να γίνει ηθοποιός. Το σκεφτόμουν σοβαρά. Συζητάγαμε να παίξει έναν ρόλο στην ''Αλίκη''. Δεν πρόλαβα να του το πω. Δεν τον ήθελα για guest, αλλά για πιο μόνιμη κατάσταση. Είχα πάντα την αίσθηση ότι θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ καλός», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή του
Ο σκηνοθέτης μίλησε επίσης για τον Αντώνη Αντωνίου, τον οποίο επαίνεσε ως άνθρωπο και ως ηθοποιό. Ο Πάνος Κοκκινόπουλος που έχει συνεργαστεί πολλές φορές μαζί του μοιράστηκε ότι ήθελε να τον εντάξει στη σειρά «Ου φονεύσεις», αλλά δεν του επετράπη λόγω της συμμετοχής του στο σίριαλ «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα», όπου υποδυόταν έναν συμπαθητικό άνθρωπο.
«Ο Αντώνης είναι φίλος, είναι πολύ αγαπητός άνθρωπος και πολύ καλός ηθοποιός. Είχε παίξει σε μένα, είχε κάνει τα πάντα, συνήθως κάτι καθίκια. Όταν τον ήθελα στο ''Ου φονεύσεις'', δεν τον άφηναν γιατί έπαιζε στη ''Μουρμούρα'' τότε και έκανε έναν συμπαθητικό παππού», περιέγραψε στη συνέχεια.
Όσον αφορά στην εικόνα που παρουσιάζει η τηλεόραση σήμερα, εξέφρασε την απογοήτευσή του. Κάνοντας το δικό του σχόλιο, υποστήριξε πως έχει υποβαθμιστεί ποιοτικά. Διατύπωσε επίσης την άποψη ότι τα περισσότερα σενάρια γράφονται με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης. «Η τηλεόραση, όπως τη βλέπω, δεν μου λείπει ιδιαίτερα γιατί δεν μου αρέσει. Έχει φτηνύνει. Τα περισσότερα σενάρια γράφονται από εγκεφάλους πληροφορικής. AI είναι τα περισσότερα».
Ο Πάνος Κοκκινόπουλος έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Μια Ελλάδα Παρέα», την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, και μοιράστηκε πως σκόπευε να δώσει έναν ρόλο στον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος με τη σειρά του τού είχε εξομολογηθεί πως ήθελε να ασχοληθεί με την υποκριτική. «Είχε έρθει στο γραφείο μου δύο-τρεις φορές γιατί ήθελε να παίξει σε σειρά μου. Με είχε καλέσει στα γενέθλιά του. Μου έλεγε ότι ήθελε πάντα να είναι ηθοποιός και όχι τραγουδιστής, ότι το όνειρο του ήταν να γίνει ηθοποιός. Το σκεφτόμουν σοβαρά. Συζητάγαμε να παίξει έναν ρόλο στην ''Αλίκη''. Δεν πρόλαβα να του το πω. Δεν τον ήθελα για guest, αλλά για πιο μόνιμη κατάσταση. Είχα πάντα την αίσθηση ότι θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ καλός», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή του
Ο σκηνοθέτης μίλησε επίσης για τον Αντώνη Αντωνίου, τον οποίο επαίνεσε ως άνθρωπο και ως ηθοποιό. Ο Πάνος Κοκκινόπουλος που έχει συνεργαστεί πολλές φορές μαζί του μοιράστηκε ότι ήθελε να τον εντάξει στη σειρά «Ου φονεύσεις», αλλά δεν του επετράπη λόγω της συμμετοχής του στο σίριαλ «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα», όπου υποδυόταν έναν συμπαθητικό άνθρωπο.
«Ο Αντώνης είναι φίλος, είναι πολύ αγαπητός άνθρωπος και πολύ καλός ηθοποιός. Είχε παίξει σε μένα, είχε κάνει τα πάντα, συνήθως κάτι καθίκια. Όταν τον ήθελα στο ''Ου φονεύσεις'', δεν τον άφηναν γιατί έπαιζε στη ''Μουρμούρα'' τότε και έκανε έναν συμπαθητικό παππού», περιέγραψε στη συνέχεια.
Όσον αφορά στην εικόνα που παρουσιάζει η τηλεόραση σήμερα, εξέφρασε την απογοήτευσή του. Κάνοντας το δικό του σχόλιο, υποστήριξε πως έχει υποβαθμιστεί ποιοτικά. Διατύπωσε επίσης την άποψη ότι τα περισσότερα σενάρια γράφονται με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης. «Η τηλεόραση, όπως τη βλέπω, δεν μου λείπει ιδιαίτερα γιατί δεν μου αρέσει. Έχει φτηνύνει. Τα περισσότερα σενάρια γράφονται από εγκεφάλους πληροφορικής. AI είναι τα περισσότερα».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα