Στον Ρεϊνάλντο Ντένες χορηγήθηκε η ουσία πεντοβαρβιτάλη που είχε δοθεί και στην Κρίστα Πάικ, η οποία επέζησε από δύο δόσεις





Σύμφωνα με το Associated Pres οι υπάλληλοι των φυλακών δυσκολεύτηκαν να εντοπίσουν κατάλληλη φλέβα στον Ντένες για να τοποθετήσουν τις δύο ενδοφλέβιες βελόνες μέσω των οποίων θα χορηγούνταν η θανατηφόρα δόση του







Σημειώνεται ότι πεντοβαρβιτάλη είχε χορηγηθεί - σε δύο δόσεις - και στην







«Πάρε μου τον πόνο» Σύμφωνα με την περιγραφή όσων συνέβησαν στη φυλακή στην οποία θα εκτελείτο ο Ντένες, ο ίδιος είπε πριν να του χορηγηθεί η ουσία ότι ήθελε οι αγαπημένοι του να γνωρίζουν πως τα τελευταία 30 χρόνια ήταν ευλογημένος, «γνωρίζοντας την αγάπη του Πατέρα». Στη συνέχεια είπε στον διευθυντή των φυλακών: «Προχώρα, διευθυντή!».



Σχεδόν αμέσως, όμως, φώναξε «ο πόνος! Προχώρα! Προχώρα!» ενώ στη συνέχεια έβρισε παρακάλεσε τον «Πατέρα» να «πάρει αυτόν τον πόνο». «Άφησέ με να φύγω, Πατέρα», επανέλαβε πολλές φορές. «Άφησέ με να φύγω… Είμαι εδώ. Ήμουν γιος σου όλα αυτά τα χρόνια».



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Μετά από τρία δυνατά βογκητά, ο Ντένες άρχισε να βγάζει ήχους ροχαλητού — οκτώ συνολικά — οι οποίοι σταδιακά γίνονταν πιο αδύναμοι, προτού ακολουθήσει ένα τελευταίο δυνατό ροχαλητό. Στη συνέχεια άρχισε να αναπνέει ήρεμα, παίρνοντας περίπου δώδεκα αναπνοές, οι οποίες επίσης γίνονταν σταδιακά όλο και πιο αδύναμες.



Η διαδικασία ολοκληρώθηκε τελικά στις 19:07, 63 λεπτά αφότου ο Ντένες είχε δεθεί στο φορείο. Ένα λεπτό αργότερα, αφού εξετάστηκε από γιατρό, διαπιστώθηκε ο θάνατός του, στις 19:08, στις φυλακές του Χάντσβιλ.



Έγιναν όλα τα προβλεπόμενα Οι σωφρονιστικές αρχές δήλωσαν ότι τηρήθηκαν κανονικά όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Η εκπρόσωπος Τύπου των φυλακών, Αμάντα Ερνάντεζ αναγνώρισε ότι έγιναν αρκετές ανεπιτυχείς προσπάθειες εντοπισμού κατάλληλης φλέβας, προτού η ομάδα εκτέλεσης καταφέρει να τοποθετήσει τις βελόνες στο αριστερό πόδι του Ντένες και στην αριστερή πλευρά του λαιμού του.



Άλλη μια εκτέλεση - βασανιστήριο πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής στο Τέξας αυτή τη φορά που χρειάστηκε μια ώρα προκειμένου ο 70χρονος Ρεϊνάλντο Ντένες να αφήσει την τελευταία του πνοή.Σύμφωνα με το Associated Pres οι υπάλληλοι των φυλακών δυσκολεύτηκαν να εντοπίσουν κατάλληλη φλέβα στον Ντένες για να τοποθετήσουν τις δύο ενδοφλέβιες βελόνες μέσω των οποίων θα χορηγούνταν η θανατηφόρα δόση του ηρεμιστικού πεντοβαρβιτάλη Όταν η διαδικασία ξεκίνησε, ο Ντένες βογκούσε επανειλημμένα από τον πόνο, αναστέναζε και ζητούσε από τον Θεό να τον απαλλάξει από αυτόν (σ.σ. τον πόνο) με τις σωφρονιστικές αρχές να επιμένουν ότι τηρήθηκαν κανονικά όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες.Σημειώνεται ότι πεντοβαρβιτάλη είχε χορηγηθεί - σε δύο δόσεις - και στην Κρίστα Πάικ την 1η Οκτωβρίου, χωρίς τελικά να την οδηγήσουν στον θάνατο αλλά σε κώμα με την εκτίμηση των δικηγόρων της αν είναι ότι η ουσία δεν εισήλθε σωστά στην κυκλοφορία του αίματός της, αλλά συγκεντρώθηκε στα χέρια της, προκαλώντας εγκαύματα και φουσκάλες.Σύμφωνα με την περιγραφή όσων συνέβησαν στη φυλακή στην οποία θα εκτελείτο ο Ντένες, ο ίδιος είπε πριν να του χορηγηθεί η ουσία ότι ήθελε οι αγαπημένοι του να γνωρίζουν πως τα τελευταία 30 χρόνια ήταν ευλογημένος, «γνωρίζοντας την αγάπη του Πατέρα». Στη συνέχεια είπε στον διευθυντή των φυλακών: «Προχώρα, διευθυντή!».Σχεδόν αμέσως, όμως, φώναξε «ο πόνος! Προχώρα! Προχώρα!» ενώ στη συνέχεια έβρισε παρακάλεσε τον «Πατέρα» να «πάρει αυτόν τον πόνο». «Άφησέ με να φύγω, Πατέρα», επανέλαβε πολλές φορές. «Άφησέ με να φύγω… Είμαι εδώ. Ήμουν γιος σου όλα αυτά τα χρόνια».Στη συνέχεια φώναξε: «Το δεξί μου πόδι με σκοτώνει!» και περιέγραψε τον πόνο ως κράμπα. Αφού είπε άλλη μία βρισιά, βογκούσε και στη συνέχεια είπε: «Δεν νομίζω ότι αυτό είναι φυσιολογικό. Πάρε με, Πατέρα. Μη με αφήνεις να υποφέρω έτσι. Έλα τώρα».Μετά από τρία δυνατά βογκητά, ο Ντένες άρχισε να βγάζει ήχους ροχαλητού — οκτώ συνολικά — οι οποίοι σταδιακά γίνονταν πιο αδύναμοι, προτού ακολουθήσει ένα τελευταίο δυνατό ροχαλητό. Στη συνέχεια άρχισε να αναπνέει ήρεμα, παίρνοντας περίπου δώδεκα αναπνοές, οι οποίες επίσης γίνονταν σταδιακά όλο και πιο αδύναμες.Η διαδικασία ολοκληρώθηκε τελικά στις 19:07, 63 λεπτά αφότου ο Ντένες είχε δεθεί στο φορείο. Ένα λεπτό αργότερα, αφού εξετάστηκε από γιατρό, διαπιστώθηκε ο θάνατός του, στις 19:08, στις φυλακές του Χάντσβιλ.Οι σωφρονιστικές αρχές δήλωσαν ότι τηρήθηκαν κανονικά όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Η εκπρόσωπος Τύπου των φυλακών, Αμάντα Ερνάντεζ αναγνώρισε ότι έγιναν αρκετές ανεπιτυχείς προσπάθειες εντοπισμού κατάλληλης φλέβας, προτού η ομάδα εκτέλεσης καταφέρει να τοποθετήσει τις βελόνες στο αριστερό πόδι του Ντένες και στην αριστερή πλευρά του λαιμού του.

Η ίδια δεν γνώριζε πόσες προσπάθειες απέβησαν άκαρπες, αλλά δήλωσε ότι τα σημεία που χρησιμοποιήθηκαν τελικά ήταν σύμφωνα με τις διαδικασίες της πολιτείας.



Η Ερνάντεζ άφησε επίσης να εννοηθεί ότι ο Ντένες ενδέχεται να υπερέβαλλε ως προς τον πόνο που ένιωθε, επισημαίνοντας ότι άρχισε να παραπονιέται προτού αρχίσει η χορήγηση των φαρμάκων, ενώ ανέφερε πόνο και σε σημεία όπου δεν υπήρχε ενδοφλέβια γραμμή. Ερωτηθείσα αν προσποιούνταν, απάντησε: «Νομίζω πως ναι, υπήρξαν τέτοιοι ισχυρισμοί… Από την πλευρά μας δεν υπήρξε τίποτα ασυνήθιστο. Δεν είναι η πρώτη φορά που χρειάστηκε να τοποθετήσουμε ενδοφλέβιες γραμμές σε άλλα σημεία. Επίσης, δεν είναι η πρώτη φορά που ένας κρατούμενος προβάλλει αμέσως ισχυρισμούς ότι πονάει».



Το έγκλημα του 1996 Ο Ντένες είχε κριθεί ένοχος για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά τη διάρκεια ληστείας, μετά τον θάνατο του εμπόρου διαμαντιών, Γιανός Σουτς,ο οποίος βρέθηκε τον Ιανουάριο του 1996 πυροβολημένος πολλές φορές στο γραφείο του στο Χιούστον.