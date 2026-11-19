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Αγροτικές κινητοποιήσεις: Στις 6 Δεκεμβρίου στη Νίκαια της Λάρισας η πανελλαδική σύσκεψη
Αγροτικές κινητοποιήσεις: Στις 6 Δεκεμβρίου στη Νίκαια της Λάρισας η πανελλαδική σύσκεψη
Πιθανό το ενδεχόμενο να στηθούν δύο ξεχωριστά μπλόκα, στη Λάρισα λόγω διαφωνιών στις τάξεις των αγροτών – Στις 24 Νοεμβρίου στη Μαγνησία, οι αγρότες της περιοχής προγραμματίζουν συλλαλητήριο
Με σταδιακά βήματα προς την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων κινούνται οι αγρότες, με στόχο να έχουν βγει στους δρόμους πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων, εφόσον δεν υπάρξει συμφωνία με την κυβέρνηση.
Η αρχή γίνεται στις 24 Νοεμβρίου στη Μαγνησία, όπου οι αγρότες της περιοχής προγραμματίζουν συλλαλητήριο και κατάληψη του λιμανιού του Βόλου, στέλνοντας το πρώτο μήνυμα για την έναρξη ενός νέου κύκλου κινητοποιήσεων. Την επόμενη ημέρα, στις 25 Νοεμβρίου, αναμένεται να συμμετάσχουν στην πανελλαδική απεργία.
Καθοριστικός σταθμός για τη συνέχεια θεωρείται η 6η Δεκεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί στη Νίκαια της Λάρισας πανελλαδική σύσκεψη αγροτών. Εκεί αναμένεται να καθοριστούν τα αιτήματα που θα τεθούν προς τον πρωθυπουργό, σε συνάντηση που θα επιδιώξουν να πραγματοποιήσουν μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης.
Η στάση της κυβέρνησης και η έκβαση της συνάντησης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη - εφόσον πραγματοποιηθεί - θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό τα επόμενα βήματα. Εάν δεν υπάρξει συμφωνία, ο σχεδιασμός των αγροτών προβλέπει την έξοδο των τρακτέρ στους δρόμους και τη δημιουργία μπλόκων πριν από τις γιορτές.
Πού αναμένονται τα αγροτικά μπλόκα στη Θεσσαλία
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εικόνα στη Θεσσαλία, όπου δεν αποκλείεται να υπάρξουν διαφορετικές εστίες κινητοποιήσεων, αλλά και διαφοροποιήσεις στο εσωτερικό του αγροτικού κινήματος.
Στη Λάρισα, ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο να στηθούν δύο ξεχωριστά μπλόκα, στη Νίκαια και στη Γυρτώνη. Η συγκεκριμένη εξέλιξη συνδέεται με το ρήγμα που εξακολουθεί να υπάρχει στις τάξεις των αγροτών, στον απόηχο των περσινών κινητοποιήσεων και κυρίως των διαφωνιών για τον τρόπο με τον οποίο ολοκληρώθηκαν.
Στην Καρδίτσα, ο σχεδιασμός φαίνεται να προσανατολίζεται στη δημιουργία ενός μπλόκου στον Ε65, ενώ στα Τρίκαλα εξετάζεται επίσης η συγκρότηση μπλόκου, ανάλογα με τη συμμετοχή των αγροτών.
Η αρχή γίνεται στις 24 Νοεμβρίου στη Μαγνησία, όπου οι αγρότες της περιοχής προγραμματίζουν συλλαλητήριο και κατάληψη του λιμανιού του Βόλου, στέλνοντας το πρώτο μήνυμα για την έναρξη ενός νέου κύκλου κινητοποιήσεων. Την επόμενη ημέρα, στις 25 Νοεμβρίου, αναμένεται να συμμετάσχουν στην πανελλαδική απεργία.
Καθοριστικός σταθμός για τη συνέχεια θεωρείται η 6η Δεκεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί στη Νίκαια της Λάρισας πανελλαδική σύσκεψη αγροτών. Εκεί αναμένεται να καθοριστούν τα αιτήματα που θα τεθούν προς τον πρωθυπουργό, σε συνάντηση που θα επιδιώξουν να πραγματοποιήσουν μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης.
Η στάση της κυβέρνησης και η έκβαση της συνάντησης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη - εφόσον πραγματοποιηθεί - θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό τα επόμενα βήματα. Εάν δεν υπάρξει συμφωνία, ο σχεδιασμός των αγροτών προβλέπει την έξοδο των τρακτέρ στους δρόμους και τη δημιουργία μπλόκων πριν από τις γιορτές.
Πού αναμένονται τα αγροτικά μπλόκα στη Θεσσαλία
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εικόνα στη Θεσσαλία, όπου δεν αποκλείεται να υπάρξουν διαφορετικές εστίες κινητοποιήσεων, αλλά και διαφοροποιήσεις στο εσωτερικό του αγροτικού κινήματος.
Στη Λάρισα, ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο να στηθούν δύο ξεχωριστά μπλόκα, στη Νίκαια και στη Γυρτώνη. Η συγκεκριμένη εξέλιξη συνδέεται με το ρήγμα που εξακολουθεί να υπάρχει στις τάξεις των αγροτών, στον απόηχο των περσινών κινητοποιήσεων και κυρίως των διαφωνιών για τον τρόπο με τον οποίο ολοκληρώθηκαν.
Στην Καρδίτσα, ο σχεδιασμός φαίνεται να προσανατολίζεται στη δημιουργία ενός μπλόκου στον Ε65, ενώ στα Τρίκαλα εξετάζεται επίσης η συγκρότηση μπλόκου, ανάλογα με τη συμμετοχή των αγροτών.
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